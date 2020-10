The Home Depot expande los recursos de aprendizaje en casa para los niños por medio de sus Virtual Field Trips

Nuevo contenido audiovisual tras bambalinas busca apoyar a las familias y maestros con cientos de proyectos educativos interactivos gratis en línea

ATLANTA, 22 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista más grande del mundo en el área de reformas para el hogar, anunció hoy su nueva serie de videos educativos Virtual Field Trips (excursiones virtuales), que se agregará a la biblioteca de talleres "hazlo tú mismo" (DIY), en la que los proveedores de The Home Depot ofrecerán recorridos tras bambalinas y presentaciones para los niños, sobre los procesos que hacen realidad los productos que finalmente llegan a las estanterías de las tiendas.

"Este año el aprendizaje luce significativamente distinto, ya que los padres han tenido que buscar nuevas formas de enseñar y entretener a sus hijos en casa", afirma Lisa DeStefano, vicepresidente de marketing de marca y creativa de The Home Depot. "Empezando con Bonnie Plants en octubre y Back to the Roots en noviembre, nuestros Virtual Field Trips ofrecen recorridos divertidos y exclusivos, seleccionados específicamente para jóvenes creadores. Desde la genética de las plantas hasta la cadena de suministro, hemos desglosado estas etapas en videos creativos, interactivos y fáciles de seguir, y los hemos acompañado de proyectos DIY que despiertan la emoción de las excursiones tradicionales en los hogares de las familias".

The Home Depot se ha propuesto ampliar la alianza con Discovery Education hacia la primavera de 2021 para ofrecer más recursos y proyectos digitales en su plataforma Science Fair Central. Science Fair Central se lanzó inicialmente en 2017 y hasta el momento le ha proporcionado a más de dos millones de maestros y estudiantes diferentes proyectos STEAM para principiantes, información sobre procesos científicos, listados de materiales y mucho más. Discovery Education es el líder mundial en recursos curriculares digitales estandarizados, e integra contenidos y aprendizaje profesional en las aulas desde K al nivel 12. Esta alianza en expansión refuerza el apoyo que The Home Depot viene ofreciendo a los creadores más jóvenes del país desde el lanzamiento de sus talleres mensuales para niños hace ya más de 20 años.

Para acceder a los Virtual Field Trips, que incluyen cientos de proyectos para la familia, que van desde crear una casa de muñecas en cartón hasta construir un horno solar, y otros recursos para los niños, visite www.homedepot.com/kids.

