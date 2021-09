The Home Depot Foundation destinará hasta $1 millón para comunidades devastadas por el huracán Ida

ATLANTA, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot Foundation anunció el compromiso de donar hasta $1 millón para apoyar los esfuerzos inmediatos de ayuda ante desastres y recuperación a largo plazo en las comunidades afectadas por el huracán Ida. Con esta nueva subvención, las contribuciones hechas por la Fundación para atención de desastres en 2021 superan los $6 millones.

Además, la fuerza voluntaria asociada de The Home Depot, el Team Depot, ensamblará más de 1,000 kits de ayuda ante desastres para su distribución en las comunidades golpeadas. Estos kits incluirán artículos de limpieza, equipos de protección personal, bolsas de basura y otros artículos.

"Nuestros pensamientos están con las comunidades afectadas por el huracán Ida", comentó Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "The Home Depot Foundation trabajará de cerca con nuestros socios a nivel nacional y local para ayudar a proporcionar suministros y servicios esenciales a lo largo del proceso de recuperación".

En preparación para la temporada de huracanes, The Home Depot Foundation fortifica los depósitos de los socios de organizaciones sin fines de lucro con suministros de emergencia para facilitar un despliegue rápido en las áreas afectadas. Con el fin de identificar y apoyar las necesidades más urgentes de las comunidades perjudicadas, la Fundación trabaja en estrecha colaboración con sus socios nacionales de entidades sin fines de lucro, entre ellos, Operation Blessing, ToolBank Disaster Services, Team Rubicon, All Hands and Hearts, Convoy of Hope y la Cruz Roja Americana. The Home Depot Foundation y The Home Depot habilitaron depósitos en todo el país, movilizaron equipos de respuesta y distribuyeron suministros esenciales para brindar asistencia inmediata a las comunidades afectadas.

The Home Depot Foundation también inició trabajos de respuesta con World Central Kitchen para proporcionar montacargas manuales, carretillas de palets y otras herramientas para ayudar con las operaciones de cocina presenciales de la organización.

El sábado, la compañía activó sus equipos de respuesta ante desastres para apoyar a tiendas, asociados y comunidades sobre la ruta del huracán Ida. Asociados de los equipos de comercialización, operaciones, cadena de suministro y otros sectores de la empresa vienen trabajando las 24 horas del día. Hasta el momento, cientos de camiones han llegado a la zona con productos como generadores, latas de gas, madera, generadores de CA y ventiladores. Varios centros de distribución en todo el sudeste trabajan sin descanso para seguir enviando camiones cargados con suministros esta semana.

The Homer Fund, el programa de asistencia a empleados de Home Depot, también está procesando activamente subsidios de asistencia de emergencia para los asociados afectados por este huracán. Al día de ayer, más de 400 asociados recibieron cerca de $272,000 en ayuda financiera de emergencia para el huracán Ida. En 2020, The Homer Fund entregó subvenciones por $1.1 millones para asistir a los asociados golpeados por desastres naturales.

The Home Depot Foundation y The Homer Fund continúan monitoreando el incendio de Caldor para identificar y atender las necesidades de las comunidades afectadas. Para apoyar los esfuerzos de ayuda, The Home Depot Foundation ha entregado donaciones de productos, y The Homer Fund activó subvenciones de asistencia a los asociados perjudicados.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation trabaja para mejorar las viviendas y la vida de los veteranos de los Estados Unidos, capacitar a técnicos calificados para cerrar la brecha laboral y apoyar a las comunidades afectadas por los desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido más de $375 millones en causas de veteranos y ha mejorado más de 50,000 hogares e instalaciones de dicho grupo. La Fundación se comprometió a invertir $500 millones en causas de veteranos para 2025 y $50 millones en programas de formación para la próxima generación de técnicos calificados a través del programa Path to Pro.

Para conocer más acerca de The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y en Facebook e Instagram @HomeDepotFoundation.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La empresa opera un total de 2,300 tiendas Home Depot en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

