The Home Depot Foundation llega a su compromiso de 250 millones de dólares con causas relacionadas con los veteranos

Desde 2011, la misión de la Fundación ha sido mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses, con foco en atender a los veteranos sin hogar, heridos en combate y de más edad. En 2016, debido a las crecientes necesidades de quienes sirvieron en las fuerzas armadas, la Fundación prometió donar $250 millones para 2020 a organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a veteranos.

A través de asociaciones increíbles con organizaciones que incluyen a Stephen Siller Tunnel to Towers Foundation, Semper Fi Fund, Habitat for Humanity, Volunteers of America y muchas otras, The Home Depot Foundation ha impactado las vidas de los veteranos y sus familias en todo Estados Unidos. Desde 2011, la Fundación ha mejorado casi 40,000 viviendas e instalaciones de veteranos en más de 2500 ciudades.

"Nuestros veteranos se sacrificaron para que podamos tener nuestra libertad, así que es un verdadero honor devolverles", dijo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Somos afortunados de trabajar con las mejores organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito de la vivienda para veteranos, y seguiremos asociándonos en conjunto para servir a quienes nos han servido a todos".

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation (Fundación The Home Depot) trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses, entrenar a trabajadores calificados para cerrar la brecha laboral y respaldar a las comunidades afectadas por desastres naturales.

Desde 2011, la Fundación ha invertido 250 millones de dólares en causas relacionadas con los veteranos, y ha mejorado más de 40,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 2500 ciudades. En 2018, la Fundación comprometió 50 millones de dólares adicionales para capacitar a 20,000 trabajadores calificados a lo largo de los próximos 10 años, empezando con integrantes que dejan las fuerzas armadas y veteranos, jóvenes en riesgo y miembros de la comunidad del área oeste de Atlanta.

Para conocer más sobre la Fundación The Home Depot y ver a Team Depot en acción, visite thd.co/community y síganos en Snapchat, Twitter e Instagram @teamdepot y por Facebook en facebook.com/teamdepot.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/686911/FOOTAGE_FOR_SILLER_v1_ES.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/686912/QuarterofaBillion_3_ES.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/686913/SILLER_GALA_Craig_ES.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/428422/The_Home_Depot_Foundation_Logo.jpg

FUENTE The Home Depot Foundation

SOURCE The Home Depot Foundation