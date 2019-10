The Home Depot Foundation sorprenderá a veteranos meritorios con una asignación de $25.000

"Hoy invitamos a todos a nominar a un veterano en sus vidas que merezca ser reconocido, ya fuere un colega, un amigo cercano o un familiar", dijo Shannon Gerber, directora ejecutiva de The Home Depot Foundation. "Devolver a los veteranos es extremadamente importante para The Home Depot, así es que realmente nos entusiasma invitar a la comunidad a ser parte de la Operación Sorpresa".

Durante la Celebración del Servicio de este año, el Team Depot completará más de 600 proyectos en todo Estados Unidos para ayudar a mejorar los hogares de los veteranos. Además, desde ahora y hasta el Día de los Veteranos, Home Depot cambia el color de sus características camisetas naranja por verde militar, y durante el fin de semana del Día de los Veteranos, los asociados vestirán de verde en las tiendas en honor de los veteranos.

"Todos los días me conmueve el trabajo que hace The Home Depot Foundation en respaldo de nuestros veteranos", comentó Jim Emge, gerente de distrito y capitán comunitario regional en The Home Depot. "Tener la oportunidad de retribuir a quienes se han sacrificado por este país es una gran alegría para nuestro equipo".

Desde 2011, The Home Depot Foundation ha invertido más de $315 millones en iniciativas de vivienda para veteranos y ha mejorado más de 45.000 hogares e instalaciones para veteranos de todo el país. Devolver a los veteranos es algo personal para The Home Depot, ya que más de 35.000 de los asociados de la compañía han servido en las fuerzas armadas.

Acerca de The Home Depot Foundation

The Home Depot Foundation (Fundación The Home Depot) trabaja para mejorar las viviendas y las vidas de los veteranos de las fuerzas armadas estadounidenses, entrenar a trabajadores calificados para cerrar la brecha laboral y respaldar a las comunidades afectadas por desastres naturales. Desde 2011, la Fundación ha invertido $315 millones en causas relacionadas con los veteranos, y ha mejorado más de 45,000 viviendas e instalaciones de veteranos en 4.300 ciudades. En 2018, la Fundación comprometió $250 millones adicionales para causas relacionadas con los veteranos, llevando el total del compromiso a $500 millones para 2025.

Para conocer más sobre The Home Depot Foundation, visite HomeDepotFoundation.org y síganos en Twitter @HomeDepotFound y Facebook + Instagram @HomeDepotFoundation.

