The Home Depot hace equipo con David Beckham para llevar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a los patios traseros de todo el país

El sorteo, las ofertas exclusivas en tienda y en línea, así como los eventos presenciales de The Home Depot ofrecen a los fanáticos todo lo necesario para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en sus jardines

ATLANTA, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, la empresa minorista líder en mejoras del hogar y patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se asoció con el ex jugador y propietario de un club de fútbol David Beckham para animar a los fanáticos del fútbol a expresar su entusiasmo por la Copa Mundial desde sus patios traseros.

La campaña comenzará con un Sorteo de la Copa Mundial que premiará a un fanático afortunado con una tarjeta de regalo de The Home Depot de 10,000 dólares a fin de ayudarle a adornar su patio trasero para la Final de la Copa Mundial que se jugará en Nueva York.

Los fanáticos además pueden recibir una bufanda Adidas oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por la compra de herramientas eléctricas Makita seleccionadas, disponibles en tienda y en línea. La bufanda se enviará directamente a los clientes luego de confirmar la compra. Asimismo, los padres pueden inscribir a los fanáticos más pequeños de la familia en talleres de fútbol.

Desde la cancha, The Home Depot invita a los fanáticos a los FIFA Fan Festivals™ oficiales, donde pueden vivir la experiencia "Beckham's Backyard" (Patio trasero de Beckham) que consta de espacios inmersivos extraordinarios que invitan a los asistentes a un patio trasero inspirado en David Beckham para mostrarles cómo prepararse para celebrar sus propias reuniones de fanáticos del fútbol sobre una superficie de césped perfecto.

"La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es un evento único en una generación para Norteamérica y sabemos que es muy importante para los clientes de The Home Depot", señaló Molly Battin, vicepresidenta sénior y directora de marketing de The Home Depot. "Nos entusiasma enormemente trabajar en estrecha colaboración con la FIFA para crear una serie de experiencias exclusivas que inyectan energía en hogares de todo el país. Ya sea que organice una fiesta de fanáticos del fútbol o disfrute de los partidos en compañía de su familia por primera vez, estamos a su disposición para ayudarle a convertir su patio trasero en el espacio más cómodo y entretenido para disfrutar de cada detalle emocionante en la cancha".

David Beckham hace equipo con Home Depot

David Beckham, que desarrolló su carrera en la Premier League, La Liga y Major League Soccer, se asocia con The Home Depot como parte de su campaña de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y aparecerá en los comerciales y el contenido digital exclusivo que comenzarán a circular más adelante esta primavera.

"Algunos de mis mejores recuerdos del fútbol es ver los partidos importantes junto a amigos y familiares", rememoró Beckham. "La Copa Mundial genera ese tipo de entusiasmo en todas partes; no solo en los estadios, sino también en los hogares. Me encanta la idea de que los fanáticos puedan crear en casa un espacio personalizado para el día del partido".

Las experiencias "Beckham's Backyard" de The Home Depot, inspiradas en la pasión de Beckham por la jardinería y el entretenimiento, incluirán programas y actividades de fútbol interactivos que celebran a quienes hacen posible que se jueguen los partidos, combinando el entusiasmo de ver un partido en vivo con la gratificación del trabajo bien hecho.

Experiencia Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la cancha y en su patio trasero

The Home Depot ofrece a los fanáticos aún más maneras de vivir este evento con el mejor sorteo para fanáticos. A partir del 19 de marzo, los fanáticos pueden entrar a la aplicación The Home Depot y participar por la oportunidad de ganar un paquete de viaje para dos personas a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se jugará en Nueva York, más una tarjeta de regalo de Home Depot de 10,000 dólares que les permitirá remodelar por completo su patio trasero para una reunión de fanáticos del fútbol y para disfrutar con estilo de este evento. Los ganadores adicionales recibirán un par de entradas al partido en su mercado de preferencia, en tanto que otros afortunados fanáticos podrán llevarse a casa una réplica de la pelota de fútbol oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De la cancha al pasillo

A partir de mayo, los clientes que compren herramientas eléctricas Makita seleccionadas, como juegos para taladros sin escobillas, sierras circulares y sierras alternantes, recibirán una bufanda Adidas oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, exclusivamente en The Home Depot. Por otra parte, los padres pueden inscribir a sus pequeños fanáticos en talleres infantiles de fútbol (que se impartirán en todas las sucursales el 6 de junio) que ofrecen a los más chicos una forma de celebrar la Copa Mundial mediante actividades de construcción creativa.

Desde ahora y hasta el inicio del campeonato, los 475,000 asociados de The Home Depot en toda Norteamérica usarán un delantal naranja de edición especial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que exhibe el logotipo del campeonato junto con la imagen de marca emblemática de The Home Depot para reflejar el entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA en las tiendas The Home Depot.

Para acceder a más contenido exclusivo, concursos y mucha emoción de la empresa minorista líder en mejoras del hogar y patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, visite www.homedepot.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena minorista especializada en artículos para el hogar más grande del mundo. Al final del tercer trimestre, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

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FUENTE The Home Depot