The Home Depot lanza la herramienta Blueprint Takeoffs basada en IA para ayudar a los profesionales a cumplir con plazos y presupuestos

ATLANTA, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, el minorista más grande del mundo especializado en mejoras para el hogar, lanzó Blueprint Takeoffs, una nueva herramienta basada en IA diseñada para brindar a los profesionales de la renovación, remodelación y construcción listas de materiales y presupuestos más rápidos, precisos y rentables, también conocidos como "takeoffs" (cálculos de materiales), para planos de proyectos unifamiliares.

Calcular los materiales es una fase crítica, pero a menudo laboriosa, de cualquier proyecto de construcción. La herramienta Blueprint Takeoffs de The Home Depot aprovecha la IA para ofrecer una lista completa de materiales y un presupuesto para todo un proyecto unifamiliar en cuestión de días, un proceso que antes tardaba semanas en completarse. Gracias a esta herramienta, los profesionales pueden comprar de forma rápida y fácil todos los materiales que necesitan para su proyecto por medio de The Home Depot, lo que simplifica este complejo proceso al recurrir a un único proveedor.

Por ejemplo, imagine a un profesional que trabaja en la construcción de una nueva vivienda unifamiliar. En el pasado, el proceso de planificación podía prolongarse durante semanas antes de obtener un presupuesto preciso, ya que había que adquirir todos los materiales, desde la madera para la estructura hasta el tejado y los últimos elementos decorativos y, a menudo, había que revisar los presupuestos de varios proveedores durante el proceso. Con la solución Blueprint Takeoffs de The Home Depot, los profesionales recibirán presupuestos precisos y competitivos sobre exactamente qué necesitan para completar todo el proyecto en cuestión de días, todo ello desde una única fuente. Lo que antes era una maratón logística ahora es un asunto rápido y optimizado, lo que permite a los profesionales centrarse en la construcción y la satisfacción del cliente.

"La velocidad y precisión de la herramienta Blueprint Takeoffs permiten a los profesionales dedicar más tiempo a lo que realmente importa: atender a sus clientes y hacer crecer sus negocios", declaró Mike Rowe, vicepresidente ejecutivo del Departamento para Profesionales de The Home Depot. "Nuestro objetivo es reducir la complejidad para los profesionales y ser el único proveedor para todas las necesidades del proyecto, desde la planificación inicial hasta la entrega de materiales. La combinación de la tecnología de IA con la experiencia de nuestro equipo profesional ofrece un nuevo nivel de eficiencia a las construcciones unifamiliares".

El equipo profesional especializado de The Home Depot está disponible para ayudar en cada paso del proceso, brindar orientación y buscar los materiales difíciles de encontrar que se necesiten, independientemente de si el profesional se encuentra en la tienda, en una obra o en línea. Para ver la herramienta Blueprint Takeoff, los profesionales pueden ponerse en contacto con su representante de ventas externo o consultar en el mostrador para profesionales dentro de la tienda The Home Depot. El equipo profesional de The Home Depot analizará el proyecto con el profesional para comprender plenamente el alcance del trabajo y, a continuación, elaborará la lista de materiales y el presupuesto mediante la solución Blueprint Takeoffs.

La solución Blueprint Takeoffs es la herramienta más reciente dentro del conjunto de capacidades de The Home Depot, está diseñada para respaldar proyectos profesionales de cualquier magnitud, desde pequeñas renovaciones y reparaciones hasta proyectos más grandes y complejos, incluidos: crédito comercial para ampliar el poder adquisitivo mediante una única fuente; servicios sólidos de gestión y entrega de pedidos, incluidos entrega el mismo día, al día siguiente o programada, junto con el retiro de pedidos en dos horas; herramientas de planificación de proyectos para cada paso del complejo ciclo de vida de la gestión de proyectos; experiencia de gestión de cuentas personalizable para un control completo sobre cómo sus equipos hacen negocios con The Home Depot; asistencia dedicada de ventas y servicios para todos los proyectos; y precios preferenciales en compras frecuentes de materiales.

Para más información acerca de los productos para profesionales de The Home Depot, visite https://www.homedepot.com/c/pro.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el minorista más grande del mundo especializado en mejoras para el hogar. Al final del tercer trimestre, la empresa operaba un total de 2,356 tiendas minoristas y más de 1,200 tiendas SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470,000 trabajadores. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Todas las afirmaciones contenidas en el presente documento constituyen "declaraciones prospectivas", tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información actualmente disponible y las suposiciones, expectativas y proyecciones actuales de The Home Depot (la "empresa") sobre eventos futuros, y pueden usar palabras como "puede", "será", "podría", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "objetivo", "perspectivas", "potencial", "comprometerse" y "prever" o palabras de importancia o significado similar o referirse a períodos de tiempo futuros. Estas no constituyen garantías de resultados futuros y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres futuros, muchos de los cuales escapan al control de la empresa, dependen de las acciones de terceros o son actualmente desconocidos para la empresa, así como a supuestos potencialmente inexactos que podrían hacer que los resultados reales difieran considerablemente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la cláusula "Factores de riesgo" y en otros apartados de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K, así como los que puedan describirse oportunamente en futuros informes que presentemos ante la Comisión de Bolsa y Valores. La empresa lo anima a revisar estos documentos. Las declaraciones prospectivas son válidas exclusivamente para la fecha en que fueron emitidas y no asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones más allá de lo exigido por ley. Sin embargo, se le aconseja que revise cualquier divulgación adicional que la empresa realice sobre temas relacionados en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores y en sus otras declaraciones públicas.

