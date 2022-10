The Home Depot lanza la red Path to Pro Network, una plataforma única para buscar empleo que se enfoca en los oficios calificados

La plataforma ayuda a los solicitantes de empleo a mostrar su experiencia profesional y a conectarse con los profesionales de contratación

ATLANTA, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® lanzó un nuevo mercado de personas que buscan empleo, creado para conectar a técnicos calificados con profesionales de contratación en las industrias de la construcción y la remodelación de viviendas.

Según una nueva encuesta realizada por The Home Depot en asociación con Morning Consult, la mitad de los profesionales de contratación de oficios (50 %) señala que la determinación de si un solicitante está calificado para un empleo es un obstáculo para la contratación. Los trabajadores calificados que estén en busca de empleo pueden visitar PathtoPro.com para crear un perfil, cargar su currículum y agregar fotos de su trabajo para conectarse con los clientes profesionales de The Home Depot que buscan contratar en su área local. Para ayudar a los solicitantes de empleo a mostrar sus habilidades, la Path to Pro Network cuenta con insignias de habilidades que indican si alguien tiene capacitación acreditada, es veterano militar de los Estados Unidos o se ha graduado del programa gratuito de formación técnica de The Home Depot.

"No existe una plataforma líder de búsqueda de empleo para los oficios calificados, y The Home Depot está comprometida a conectar a técnicos calificados con nuestros clientes profesionales para conseguir empleos", expresó Eric Schelling, vicepresidente de Adquisición de Talento Global de The Home Depot. "La Path to Pro Network fue diseñada para ofrecer a los solicitantes de empleo nuevas oportunidades de creación de redes profesionales en sus oficios. Crear un perfil en la Path to Pro Network es la mejor manera de mostrar a los potenciales empleadores que usted tiene lo que se necesita para trabajar en los oficios calificados".

La Path to Pro Network forma parte del programa Path to Pro de The Home Depot para ayudar a abordar la creciente escasez de mano de obra calificada en los Estados Unidos y construir la próxima generación de profesionales de oficios. Lanzado en 2021, el programa Path to Pro Skills ofrece un programa de capacitación gratuito para las personas interesadas en emprender y desarrollar una carrera en los oficios calificados y las prepara para su primer empleo. Visite PathtoPro.com para obtener más información.

