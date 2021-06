The Home Depot lanza reservas en línea para alquileres y abre nuevas sedes de alquiler

ATLANTA, 23 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot está mejorando la experiencia del cliente en sus 1,300 sedes de alquiler con el lanzamiento de la nueva tecnología "Rent Online, Pick-up In Store".

Desde herramientas de demolición como taladros y sierras de concreto hasta herramientas de paisajismo como equipos para arar la tierra y cortadoras de césped hasta remolques y vehículos motorizados, los clientes ahora pueden reservar y alquilar equipos en línea hasta con 30 días de antelación.

"Esta nueva tecnología en línea les ahorra tiempo y visitas a la tienda a los clientes profesionales y autónomos (DIY) ya que pueden verificar cómodamente la disponibilidad del equipo y reservar lo que necesitan con anticipación, de manera que puedan entrar y salir de nuestros centros de alquiler más rápido que nunca", comentó Richard Porter, vicepresidente de The Home Depot Rental. "Para necesidades urgentes en el lugar de trabajo o en medio de ese proyecto de fin de semana, los clientes también pueden verificar la disponibilidad en múltiples sedes y hacer reservas desde su teléfono u otro dispositivo móvil".

Después de probar reservas en línea en los mercados Atlanta, Charlotte y Houston, The Home Depot ha puesto el sistema a disposición de clientes de alquiler en toda Norteamérica.

The Home Depot abrió además ocho nuevos centros de alquiler desde enero, expandiendo aún más su liderazgo como la red de alquiler de equipos más grande de los Estados Unidos. Algunas de las nuevas sedes son:

Los clientes pueden obtener más información sobre los servicios de Home Depot Rental aquí. Para obtener más información acerca de The Home Depot Foundation, por favor, visite el sitio web.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a cerca de 500,000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

