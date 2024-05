The Home Depot nombra a Jordan Broggi vicepresidente ejecutivo de experiencia del cliente y presidente online

Matt Carey se jubila de The Home Depot tras 16 años de servicio

ATLANTA, 30 de mayo de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, el minorista de mejoras del hogar más grande del mundo, nombró a Jordan Broggi vicepresidente ejecutivo (EVP, por sus siglas en inglés) de experiencia del cliente y presidente online, a partir del 3 de junio de 2024. En el cargo de vicepresidente ejecutivo de experiencia del cliente, será responsable de liderar la visión, diseño y desarrollo de soluciones innovadoras que impulsen una experiencia perfecta para los millones de clientes que acuden a The Home Depot para sus proyectos de mejora del hogar, ya sea en tiendas, en línea o en dispositivos móviles. También mantendrá el liderazgo del negocio online de la compañía, supervisando las operaciones online, la estrategia de merchandising y la experiencia del cliente para las propiedades digitales de The Home Depot.

Broggi lleva 11 años en The Home Depot, la última vez como vicepresidente senior y presidente online. Ha ocupado el cargo de vicepresidente senior de finanzas, donde era el principal socio financiero del negocio de la empresa en EE. UU. y era responsable de la planificación, previsión y orientación de la ejecución de la cuenta de resultados y el plan de capital de la empresa. Además, ha desempeñado funciones en las áreas de finanzas de merchandising, finanzas de la cadena de suministro, planificación y análisis financieros y desarrollo empresarial estratégico. Antes de incorporarse a la empresa, Broggi ocupó diversos cargos en finanzas y estrategia en LexisNexis y Bain & Company.

"Jordan es un líder fantástico, con un profundo conocimiento de nuestros clientes y nuestro negocio", declaró Ted Decker, presidente y director ejecutivo. "En su función de presidente de nuestro negocio en línea, aportó innovación basada en datos y valor a los millones de clientes y proveedores que utilizan nuestro sitio web y nuestra aplicación móvil. Espero contar con su liderazgo y experiencia mientras seguimos eliminando fricciones en la experiencia interconectada de nuestros clientes".

Matt Carey, que hasta hace poco era vicepresidente ejecutivo de experiencia del cliente, se jubilará de The Home Depot el 31 de diciembre de 2024, tras 16 años en la empresa. Seguirá ejerciendo como vicepresidente ejecutivo en calidad de asesor hasta su jubilación. Carey dirigió los esfuerzos de transformación para reimaginar todos los aspectos de la infraestructura informática de The Home Depot y su enfoque del desarrollo de software. Bajo su liderazgo, The Home Depot construyó con éxito la infraestructura tecnológica de un minorista avanzado, incluyendo la movilidad de las tiendas, gestión de precios, auto-reaprovisionamiento, abastecimiento a nivel mundial, comercio minorista interconectado, análisis avanzado y mucho más.

"Matt deja un legado de logros excepcionales que han ayudado a The Home Depot a evolucionar, para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes", afirmó Decker. "Desde que se unió a la empresa en 2008, ha encabezado una enorme transformación tecnológica en todas nuestras tiendas, cadena de suministro, merchandising y presencia digital. En la actualidad, The Home Depot es uno de los mayores minoristas verdaderamente interconectados del mundo. The Home Depot es una mejor empresa gracias a las enormes contribuciones de Matt, y le deseo lo mejor en su jubilación".

