The Home Depot participará en el foro Retail Round Up de J.P. Morgan

ATLANTA, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la mayor cadena minorista de productos para el hogar del mundo, anunció hoy que Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero, participará en el foro Retail Round Up de J.P. Morgan. La presentación comenzará a las 9:00 a. m., hora del este, el jueves 9 de abril de 2026.

La presentación se transmitirá en directo a través de http://ir.homedepot.com/events-and-presentations. El enlace se mostrará en "Events and Presentations" (Eventos y presentaciones). La presentación quedará archivada y estará disponible en la misma dirección web aproximadamente una hora después de concluido el evento en vivo.

The Home Depot es la mayor cadena minorista del mundo especializada en productos para el hogar. Al cierre del año fiscal 2025, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

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FUENTE The Home Depot