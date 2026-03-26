The Home Depot participará en el foro Retail Round Up de J.P. Morgan

News provided by

The Home Depot

Mar 26, 2026, 15:43 ET

ATLANTA, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la mayor cadena minorista de productos para el hogar del mundo, anunció hoy que Richard McPhail, vicepresidente ejecutivo y director financiero, participará en el foro Retail Round Up de J.P. Morgan. La presentación comenzará a las 9:00 a. m., hora del este, el jueves 9 de abril de 2026.

La presentación se transmitirá en directo a través de http://ir.homedepot.com/events-and-presentations. El enlace se mostrará en "Events and Presentations" (Eventos y presentaciones). La presentación quedará archivada y estará disponible en la misma dirección web aproximadamente una hora después de concluido el evento en vivo.

The Home Depot es la mayor cadena minorista del mundo especializada en productos para el hogar. Al cierre del año fiscal 2025, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

The Home Depot to Present at the J.P. Morgan Retail Round Up Forum

The Home Depot to Present at the J.P. Morgan Retail Round Up Forum

The Home Depot®, the world's largest home improvement retailer, today announced that Richard McPhail, executive vice president and CFO will present...
SRS Distribution, subsidiaria de The Home Depot, firma un acuerdo para adquirir Mingledorff's, distribuidor mayorista de productos para sistemas de climatización

SRS Distribution, subsidiaria de The Home Depot, firma un acuerdo para adquirir Mingledorff's, distribuidor mayorista de productos para sistemas de climatización

SRS Distribution Inc., subsidiaria de The Home Depot®, firmó un acuerdo definitivo para adquirir Mingledorff's, Inc., empresa líder en distribución...
More Releases From This Source

Explore

Home Improvement

Home Improvement

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Hispanic

Hispanic

News Releases in Similar Topics