The Integer Group anuncia parceria com a AVC Marketing da Argentina

"Estamos muito satisfeitos com o ingresso da equipe da AVC na rede global do grupo Integer, especialmente porque continuamos a colocar um forte foco em nossa estratégia de expansão na América do Sul", disse o diretor operacional do The Integer Group, Marc Ducnuigeen. "Estamos crescendo com clientes importantes, como a P&G do Brasil, e estivemos buscando por parceiras de alto nível em outros mercados estratégicos, para ajudar a alimentar nossos relacionamentos de expansão. A AVC é uma opção natural. A agência vem trabalhando de perto com a P&G por muitos anos e sua missão, seus talentos e cultura se alinham estreitamente com os do grupo Integer e suas agências parceiras, incluindo a Integer\Outpromo no Brasil".

A AVC Marketing é uma agência integrada, focada em comércio e no consumidor conectado, através de anúncios, promoções, marketing para comércio e compradores, ativação de marca e marketing digital. A agência foi fundada há 17 anos por Carlos Scheggia e seu filho Ale, que tem 20 anos de experiência em marketing para empresas de consumo de massa. Ale serviu como presidente do Conselho da CAMPRO, a associação de serviços de marketing da Argentina, e recebeu muitos prêmios locais e internacionais, incluindo prêmios da FIP e o The Globes. Junto com Carlos e Ale Scheggia, a equipe de liderança da AVC Marketing é refinada por Gastón Gazzotti e Juan Giraldes.

"Estamos muito satisfeitos por fazer parceria com o The Integer Group", disse o diretor de Administração da Integer\AVC Marketing, Ale Scheggia. "Por compartilharmos uma visão similar para nossos negócios e por termos uma abordagem compartilhada para fomentar o comércio para nossos clientes, essa parceria irá nos permitir aproveitar o know-how, a experiência e a cultura da Integer para oferecer melhores soluções aos clientes e para impulsionar oportunidades de crescimento para Integer\AVC Marketing na Argentina e também em toda a América do Sul".

Para obter mais informações, visite www.integer.com.

Sobre o The Integer Group®

The Integer Group é uma agência disruptiva dedicada ao comércio. Vivemos na interseção de Branding and Selling® por utilizar dados e cultura para alimentar ideias criativas que constroem marcas e impulsionam transações, dentro e fora da loja. Acreditamos que no mundo de hoje todos são compradores – o tempo todo, em todos os lugares. Assim, criamos programas que impulsionam as pessoas do viver para buscar comprar. Filiada-chave do Omnicom Group Inc., a Integer tem mais de 1.100 empregados em 25 escritórios espalhados pelo mundo, incluindo unidades na África, Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio, América do Norte e do Sul. Os clientes do Integer Group incluem as empresas AT&T, FedEx, Mars/Wrigley, Michelin, P&G, PepsiCo, Starbucks e outras. www.integer.com

Sobre o Omnicom Group Inc.

O Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) (www.omnicomgroup.com) é uma grande empresa global de marketing e comunicações corporativas. As redes de marcas do grupo Omnicom e inúmeras firmas especializadas prestam serviços de publicidade, planejamento e compra de mídia estratégica, marketing digital e interativo, marketing direto e promocional, relações públicas e outros serviços de comunicação especializados a mais de 5.000 clientes, em mais de 100 países.

