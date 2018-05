The Integer Group anuncia sociedad con AVC Marketing de la Argentina

"Nos entusiasma dar la bienvenida al equipo de AVC como parte de la red global de Integer, en especial al continuar colocando un fuerte foco en nuestra estrategia de expansión sudamericana", dijo Marc Ducnuigeen, Director General de Operaciones de The Integer Group. "Estamos creciendo en clientes clave, como P&G en Brasil, y buscábamos los mejores socios en otros mercados estratégicos para ayudar a impulsar nuestras crecientes relaciones. AVC es la candidata ideal. La agencia ha trabajo en estrecho contacto con P&G durante muchos años, y su misión, talento y cultura están estrechamente alineados con los de Integer y los de nuestras agencias asociadas, incluso Integer\Outpromo en Brasil".

AVC Marketing es una agencia integrada focalizada en comercio y cliente conectado a través de publicidad, promociones, marketing en el trade y de comprador, activación de marca y marketing digital. La agencia fue fundada hace 17 años por Carlos Scheggia y su hijo Ale, quien tiene 20 años de experiencia en compañías de consumo de marketing de masas. Ale se ha desempeñado como Presidente de CAMPRO, la asociación de servicios de marketing de la Argentina, y ha recibido muchos premios locales e internacionales, incluso del FIP y The Globes Awards. Junto con Carlos y Ale Scheggia, el equipo directivo de AVC Marketing se completa con Gastón Gazzotti y Juan Giraldes.

"Estamos muy entusiasmados de asociarnos con The Integer Group", dijo Ale Scheggia, Director Gerente de Integer\AVC Marketing. "Al compartir una visión similar de nuestro negocio, además de un enfoque compartido en cuanto a impulsar el negocio de nuestros clientes, esta asociación nos permitirá aprovechar el know-how, la experiencia y la cultura de Integer para ofrecer soluciones mejoradas para los clientes y para impulsar las oportunidades de crecimiento para IntegerAVC Marketing en la Argentina y en otras zonas de América del Sur".

Si desea más información, visite www.integer.com.

Acerca de The Integer Group®

The Integer Group es una agencia comercial disruptiva. Vivimos at the Intersection of Branding and Selling® (en la intersección entre marca y venta) y usamos los datos y la cultura para estimular ideas creativas que construyan marcas e impulsen los intercambios, dentro y fuera de las tiendas. Creemos que en el mundo actual todos son compradores, todo el tiempo, en todos los lugares. Por eso, diseñamos programas que aceleran a la gente: de vivir a mirar a comprar. Integer, miembro clave de Omnicom Group Inc., tiene más de 1.100 asociados en 25 oficinas por todo el planeta, incluso oficinas en África, Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur. Los clientes de The Integer Group incluyen a AT&T, FedEx, Mars/Wrigley, Michelin, P&G, PepsiCo, Starbucks, entre otros. www.integer.com

Acerca de Omnicom Group Inc.

Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) (www.omnicomgroup.com) es una compañía global líder en marketing y comunicaciones corporativas. Las redes con la marca de Omnicom y sus numerosas firmas especializadas ofrecen servicios de publicidad, estrategia en planificación y compra de medios, marketing digital e interactivo, marketing directo y promocional, relaciones públicas y otras especialidades de la comunicación, a más de 5.000 clientes en más de 100 países.

