THE LODGE AT BLUE SKY GANA EL PREMIO LAVAZZA ONE TO WATCH COMO PARTE DE THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023

El lujoso complejo ubicado en Utah, parte de la Auberge Resorts Collection, está diseñado para complementar su entorno natural.

LONDRES, 5 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- The Lodge at Blue Sky ganó el premio Lavazza One To Watch previo a la revelación de los The World's 50 Best Hotels 2023. Este título se otorga a un hotel que actualmente se encuentra fuera de la prestigiosa lista, seleccionado por el equipo de 50 Best por tener el potencial de entrar en la clasificación en ediciones futuras.

Ubicado a 35 minutos del aeropuerto de Salt Lake City, The Lodge at Blue Sky ofrece lujo como la naturaleza lo dicta. Durante el verano, los huéspedes pueden pasar tiempo en la granja regenerativa de Blue Sky – dirigida exclusivamente por mujeres – para aprender prácticas de cultivo sostenibles, o recorrer interminables senderos con un biólogo especializado en fauna salvaje; mientras que en invierno se puede esquiar en nieve-polvo o ir en raquetas de nieve a cenar una fondue en una yurta privada en la cima de la montaña. El complejo ofrece un espacio privado y soledad inigualables en 3.500 acres (cerca de 1.400 hectáreas).

Tim Brooke-Webb, director administrativo de The World's 50 Best Hotels, expresó: "Al decidir el ganador de este premio, estábamos buscando una propiedad que interactuara positivamente con su entorno y ofreciera una experiencia única y especial al huésped. The Lodge at Blue Sky ha estado a la vanguardia de los retiros de montaña en Estados Unidos desde su lanzamiento en 2019 y nos ha impresionado con sus aventuras en la naturaleza y su elegancia subestimada".

Al comentar sobre este logro, Joe Ogdie, gerente general de The Lodge at Blue Sky, Auberge Resorts Collection, expresó: "Es un honor ser nombrado el Lavazza One To Watch como parte de la primera edición de The World's 50 Best Hotels. Cuando nuestros propietarios decidieron crear The Lodge at Blue Sky, se propusieron crear el lugar de retiro en la montaña más moderno y lujoso del mundo".

El premio Lavazza One To Watch se otorga a una propiedad que ha recibido importantes votos de la Academy de 580 votantes, pero no los suficientes para entrar en la lista 1-50. Este es el segundo de dos elogios especiales, junto con el premio Art of Hospitality, que se anuncian antes de la ceremonia oficial de premiación el 19 de septiembre en el histórico Guildhall de Londres, donde se revelará la primera lista de The World's 50 Best Hotels. La ceremonia de premiación también se transmitirá en vivo en las páginas de 50 Best en Facebook y YouTube.

FUENTE 50 Best

