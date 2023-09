THE LODGE AT BLUE SKY GANHA O LAVAZZA ONE TO WATCH AWARD COMO PARTE DA THE WORLD'S 50 BEST HOTELS 2023

O luxuoso hotel de Utah, que faz parte da Auberge Resorts Collection, foi projetado para complementar seu entorno natural

LONDRES, 5 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O The Lodge at Blue Sky ganhou o prêmio Lavazza One To Watch Award antes da premiação da The World's 50 Best Hotels 2023. Este título é concedido a um hotel que atualmente esteja fora da lista de prestígio, mas que a equipe 50 Best acredita ter o potencial de entrar na classificação em edições futuras.

The Lodge at Blue Sky in Utah, USA is named the winner of the Lavazza One To Watch Award ahead of the inaugural edition of The World’s 50 Best Hotels awards

Localizado a 35 minutos do aeroporto de Salt Lake City, o The Lodge at Blue Sky oferece luxo conforme a natureza pretendida. Durante o verão, os hóspedes podem passar um tempo na fazenda regenerativa liderada por mulheres de Blue Sky para aprender sobre práticas de cultivo sustentável ou caminhar por trilhas intermináveis com uma bióloga de espécies silvestres; já no inverno, pode-se esquiar em neve fofa ou caminhar na neve até uma cabana no topo da montanha para apreciar um jantar com fondue. O hotel oferece espaço e privacidade inigualáveis em uma área particular de 3.500 acres.

Tim Brooke-Webb, diretor administrativo da The World's 50 Best Hotels, disse: "Ao decidir sobre o vencedor deste prêmio, estávamos procurando uma propriedade que interagisse positivamente com seu ambiente e que oferecesse uma experiência diferenciada e especial aos hóspedes. O The Lodge at Blue Sky está na vanguarda dos refúgios de montanha dos EUA desde seu lançamento em 2019 e nos impressionou com suas aventuras voltadas para a natureza e elegância discreta."

Comentando sobre a vitória, Joe Ogdie, gerente geral do The Lodge at Blue Sky, Auberge Resorts Collection, disse: "É uma honra ser nomeado Lavazza One To Watch como parte da primeira edição da The World's 50 Best Hotels. Quando nossos proprietários decidiram criar o The Lodge at Blue Sky, estavam determinados a criar o melhor refúgio de montanha moderno e de luxo do mundo."

O prêmio Lavazza One To Watch Award é concedido a uma propriedade que tenha recebido votos significativos da Academy formada por 580 membros, mas não suficientes para entrar na lista 1-50. Esta é a segunda de duas conquistas especiais, juntamente com o Art of Hospitality Award (Prêmio Arte da Hospitalidade), a serem anunciadas antes da cerimônia de premiação oficial no histórico 19 de setembro Guildhall de Londres, onde será revelada a primeira lista da The World's 50 Best Hotels. A cerimônia de premiação também será transmitida ao vivo nos canais da 50 Best no Facebook e no YouTube.

Mais informações: https://www.theworlds50best.com/hotels/

Acesso ao centro de mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2200966/50_Best_The_Lodge.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2146179/World_50_Best_Hotels_2023_Logo.jpg

FONTE 50 Best

SOURCE 50 Best