THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN CELEBRA EL RETORNO DEL FESTIVAL CULINARIO CAYMAN COOKOUT

Haciendo su gran regreso después de una pausa de dos año, el festival culinario Cayman Cookout en The Ritz-Carlton, Grand Cayman ofreció una colección extraordinaria de experiencias de alimentos y bebidas, al mismo tiempo que recaudó fondos para apoyar a World Central Kitchen y el Banco de Alimentos de Caimán.

GEORGE TOWN, Gran Caimán, 31 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Del 11 al 16 de enero de 2023, The Ritz-Carlton, Grand Cayman fue sede del icónico festival culinario: Cayman Cookout. Organizado por el Chef Eric Ripert, y que contó con una impresionante lista de famosos chefs, sommeliers y mixólogos, así como una amplia variedad de experiencias y eventos íntimos e inolvidables.

Entre los eventos más destacados del fin de semana fue el regreso de la participación de antiguos Chefs como: José Andrés, Daniel Boulud, Dominique Crenn, Andrew Zimmern y Emeril Lagasse, junto a los recién llegados Adrienne Cheatham y Kristen Kish, los cuales celebraron junto a los invitados en eventos emblemáticos como Beach Bash, Barefoot BBQ y Rum and Robusto.

El fin de semana también incluyó una asociación con Louis-Nicolas Darbon, un artista londinense, colaborador artístico y creador de contenido de la marca Ritz-Carlton. Louis creó un póster especial de viaje para Cayman Cookout, así como un folleto que pintó en vivo durante el fin de semana. Dos de las piezas de edición limitada, se pusieron a disposición durante una subasta silenciosa que resultó en la recaudación de cerca de $5,000 dólares para el Banco de Alimentos de las Islas Caimán.

El sábado por la tarde, los invitados del festival se reunieron en el Beach Pavilion para escuchar al Chef Eric Ripert conversando con el Chef José Andrés. Durante el evento, los asistentes y Andrés se sorprendieron con la visita del CEO de Marriott International, Tony Capuano, y de Jackie Doak, Director de la Fundación Kenneth B. Dart. Cada uno entregó un cheque de $50,000 dólares en apoyo de Andrés' World Central Kitchen. La donación de $100,000 dólares ayudarán a apoyar la misión de la organización al proporcionar alimentos frescos en respuesta a las crisis, como la guerra en Ucrania, mientras se trabaja para construir sistemas alimentarios resilientes con soluciones dirigidas localmente.

Otro evento emblemático fue el Bon Vivant Chef Competition Brunch que contó con el talento del concurso Young Waiter, Young Chef que se lleva a cabo en las Islas Caimán, donde tuvieron la oportunidad de mostrar su talento a los chefs Eric Ripert, Andrew Zimmern, Emeril Lagasse y el mixólogo de clase mundial Charles Joly. Los participantes incluyeron a Brittney Ebanks, ganadora 2022 del concurso Young Chef de las Islas Caimán y Laurent Bodden, ganadora del concurso Young Waiter en 2022, junto a los subcampeones Kristofer Mason y Jerome Tutor en sus respectivas categorías. Cada uno de los jóvenes profesionales de la hospitalidad tuvo la oportunidad de recibir una formación de dos días en la cocina Blue de Eric Ripert, una tarjeta regalo de $250 dólares para Kirk Market y una clase de certificación de vinos de WineSchool3.

Este año, también se añadió una exclusiva recepción de bienvenida como parte de las experiencias con los chefs principales, organizada por Marriott Bonvoy® Credit Cards de Chase. Este evento pertenece a las diferentes actividades organizadas especialmente para los miembros de la tarjeta, incluyendo un paseo privado en catamarán a Beach Bash, una cena de vinos con Chefs Ripert, Crenn y Colicchio, así como otras reuniones privadas en gran una variedad de lugares. Como patrocinador principal de Cayman Cookout, Marriott Bonvoy® Credit Cards de Chase es un socio integral en el éxito de este reciente evento. Estas experiencias exclusivas se unen a una extensa lista de beneficios y ofertas para miembros de la tarjeta durante Cayman Cookout y más allá, permitiendo a los miembros de la tarjeta disfrutar de una amplia gama de oportunidades de viaje, experiencias y eventos que no están disponibles en ningún otro lugar.

"Cayman Cookout está enraizado en el ADN de The Ritz-Carlton, Grand Cayman y ha consolidado nuestra posición como el principal destino culinario en el Caribe", dijo Marc Langevin, Gerente General de The Ritz-Carlton, Grand Cayman. Langevin agregó: "A medida que el festival ha evolucionado en los últimos 15 años, hemos hecho nuestra prioridad proporcionar una programación culinaria única, y también devolver a la comunidad que nos ha permitido crecer y prosperar aquí en la isla".

Como el principal festival culinario de lujo, Cayman Cookout es una de las celebraciones de comida y vino más preciadas del mundo, que ofrece a los huéspedes un exclusivo fin de semana gastronómico con una variada colección de demostraciones culinarias inmersivas, deliciosas experiencias epicúreas, fiestas junto a la alberca y relajación junto a la playa que solo se puede encontrar en Gran Caimán. La planificación para la próxima celebración anual ya está en marcha y está programada para el 10 al 15 de enero de 2024. La venta de boletos individuales para Caimán Cookout 2024 estará disponible en el sitio web del festival durante el otoño.

Por favor encuentre imágenes y b-roll del festival 2023 aquí. Por favor agregar el crédito de foto para The Ritz-Carlton, Grand Cayman. Para más información sobre reservaciones para estancias en este emblemático resort se pueden hacer en línea, llamando al +1 800-241-3333 o contactando a su agente de viajes preferido.

Acerca de The Ritz-Carlton, Grand Cayman

Recientemente renovado en el 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman ocupa 144 acres hermosamente cuidados, desde las resplandecientes aguas de North Sound hasta las arenas blancas de la mundialmente famosa Seven Mile Beach. El complejo de lujo de las Islas Caimán es un Forbes Five-Star Hotel, cuenta con 369 lujosas habitaciones diseñadas por el aclamado Champalimaud Design. Un elegante spa que ofrece una colección personalizada de tratamientos revitalizantes y relajantes, mientras que seis restaurantes les ofrecen a los huéspedes una variada gama de delicias epicúreas, incluyendo el único restaurante del Caribe con cinco diamantes AAA, Blue by Eric Ripert. Además de un espectacular campo de golf de nueve hoyos diseñado por Greg Norman, el resort también les ofrece a los entusiastas del golf un simulador interior vanguardista con tecnología Trackman. Ideal para eventos de todos los tamaños, The Ritz-Carlton, Grand Cayman cuenta el salón de baile más grande de la isla, así como también un estudio culinario interactivo. El programa familiar Ambassadors of the Environment de Jean-Michel Cousteau les permite a huéspedes de todas las edades descubrir la increíble flora y fauna de Caimán, mientras que el parque acuático Starfish Cay, las canchas de tenis y baloncesto y una sala de juegos cubierta garantizan el entretenimiento de jóvenes y adultos. La configuración de suites de lujo más grande del Caribe, Seven South, ofrece casi 18.000 pies cuadrados de espacio interior y exterior repleto de elegantes interiores, servicio personalizado y servicios, así como también impresionantes vistas panorámicas del mar Caribe. Con hasta 9 habitaciones, incluyendo el Gran Penthouse de tres dormitorios, este enclave privado está situado en lo alto de Ocean Tower del resort y evoca la sensación de estar en la cima del mundo. Cada año, el resort y el Chef Eric Ripert les dan la bienvenida a algunos de los mejores chefs del mundo y a los huéspedes más exigentes en el Cayman Cookout. Conoce más información sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman en www.ritzcarlton.com/grandcaymanor, al teléfono +1(345)943-9000.

