THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN CELEBRA RETORNO DO CAYMAN COOKOUT

Em sua primeira edição após um hiato de dois anos, o Cayman Cookout at The Ritz-Carlton, Grand Cayman ofereceu uma variedade de experiências gastronômicas extraordinárias e angariou fundos em apoio ao World Central Kitchen e ao Cayman Food Bank.

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Entre os dias 11 e 16 de janeiro passados aconteceu no Ritz-Carlton, Grand Cayman o icônico Cayman Cookout. O festival teve como anfitrião o chef Eric Ripert e contou com um rol impressivo de chefs, sommeliers e mixologistas famosos, além de uma grande variedade de experiências e eventos memoráveis.

O concurso viu o retorno de participantes de longa data, como os chefs José Andrés, Daniel Boulud, Dominique Crenn, Andrew Zimmern e Emeril Lagasse, e contou também com a presença de novos nomes, como Adrienne Cheatham e Kristen Kish. Eles marcaram presença em eventos como o Beach Bash, Barefoot BBQ e Rum and Robusto.

O final de semana contou ainda com a presença do artista baseado em Londres Louis-Nicolas Darbon, criador de conteúdo parceiro da rede The Ritz-Carlton. Louis criou um pôster de viagem especial para o Cayman Cookout e pintou um tríptico ao vivo durante a competição. Dois dos pôsteres de edição ilimitada foram disponibilizados em um leilão silencioso e seus proventos foram revertidos para o Cayman Food Bank.

Na tarde de sábado, os hóspedes do hotel se reuniram no Beach Pavilion para ouvir uma conversa entre os chefs Eric Ripert e Jose Andres. Os presentes foram surpreendidos pela visita de Tony Capuano, CEO da Marriott International, e Jackie Doak, diretor da Kenneth B. Dart Foundation. Cada um deles ofertou um cheque de US$ 50 mil em apoio ao World Central Kitchen. Totalizando US$ 100 mil, a doação ajudará na missão da organização de oferecer refeições frescas em momentos de crise, como a guerra na Ucrânia, além de trabalhar para criar sistemas resilientes de fornecimento de alimentos em parceria com instituições locais.

Outro grande evento foi o Bon Vivant Chef Competition Brunch, que este ano contou com os participantes da competição Young Waiter, Young Chef, das Ilhas Cayman. Os competidores tiveram a chance de mostrar seu talento para os chefs Eric Ripert, Andrew Zimmern, Emeril Lagasse e o mixologista de renome internacional Charles Joly. Entre os participantes estavam os vencedores da edição de 2022 da competição Young Chef, Brittney Ebanks e Laurent Bodden, e os segundos colocados Kristofer Mason e Jerome Tutor. Os jovens profissionais ganharam um treinamento de dois dias na cozinha do Blue by Eric Ripert, um vale-presente de US$ 250 do Kirk Market e uma aula de certificação de vinhos da WineSchool3.

Este ano contou ainda com um evento inédito: uma recepção com a presença de todos os chefs, organizada pelo Marriott Bonvoy® Credit Cards from Chase. Essa foi a primeira de uma série de atividades organizadas exclusivamente para detentores do cartão. Outros exemplos são um passeio de catamarã até Beach Bash, um jantar com harmonização de vinhos com os chefs Ripert, Crenn e Colicchio e outras recepções privadas em diferentes lugares. Como principal patrocinador do Cayman Cookout, a parceria do Marriott Bonvoy® Credit Cards from Chase foi essencial para o sucesso deste estabelecimentos. Essas experiências exclusivas se juntam a uma extensa lista de benefícios disponíveis aos detentores do cartão durante o Cayman Cookout e em outras ocasiões. Dentre os benefícios estão oportunidades de viagens e eventos exclusivos, não encontrados em nenhum outro lugar.

"O Cayman Cookout é parte do DNA do Ritz-Carlton, Grand Cayman; ele consolidou nossa posição como principal destino gastronômico do Caribe", diz Marc Langevin, gerente geral do Ritz-Carlton, Grand Cayman. Ele complementa: "Ao longo dos últimos 15 anos, além de oferecer uma programação gastronômica exclusiva, tomamos como prioridade retribuir à comunidade que nos ajudou a crescer e prosperar".

O Cayman Cookout é um festival gastronômico de primeira linha. Ele é uma das mais valiosas celebrações mundiais da gastronomia e dos vinhos e oferece um final de semana exclusivo, com uma coleção diversificada de demonstrações culinárias, degustações, festas na piscina e relaxamento na praia de um jeito só encontrado em Grand Cayman. A próxima edição já está em fase de planejamento e deve acontecer entre os dias 9 e 15 de janeiro de 2024. Os ingressos estarão disponíveis no site do festival a partir de outubro deste ano.

Imagens e vídeos alternativos do festival deste ano estão disponíveis aqui, com créditos para The Ritz-Carlton, Grand Cayman. Faça sua reserva neste icônico resort online, pelo telefone +1 800-241-3333 ou junto ao seu agente de viagens de preferência.

Sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman

Repaginado em 2021, The Ritz-Carlton, Grand Cayman ocupa uma área deslumbrante de 144 acres, que se expande das águas cristalinas do North Sound à areia branca da mundialmente famosa Praia de Sete Milhas. Classificado como hotel cinco estrelas pela Forbes, o tradicional resort de luxo nas Ilhas Cayman conta com 369 suítes sofisticadas, concebidas pela prestigiosa firma Champalimaud Design. Seu spa oferece uma seleção cuidadosa de tratamentos revitalizantes e relaxantes e seis restaurantes proporcionam gastronomia de alta qualidade — um deles é o Blue by Eric Ripert, única casa com classificação AAA e cinco diamantes no Caribe. O resort também atrai entusiastas do golfe graças ao seu espetacular campo de nove buracos projetado por Greg Norman e um simulador indoor de última geração com tecnologia Trackman. Ideal para eventos de todos os portes, The Ritz-Carlton, Grand Cayman abriga o maior salão de festas da ilha e um estúdio de culinária interativa. O programa para famílias Ambassadors of the Environment, capitaneado por Jean-Michel Cousteau, convida hóspedes de todas as idades a explorar a flora e a fauna de Cayman, e o parque aquático Starfish Cay, as quadras de tênis e basquete e o salão de jogos em ambiente coberto prometem entretenimento de qualidade para todas as idades. Maior configuração de suítes de luxo do Caribe, o Seven South disponibiliza mais de 1.670 metros quadrados de áreas internas e externas elegantes, atendimento e comodidades personalizados e vistas panorâmicas incríveis para o mar caribenho. Composto por nove quartos (entre eles a Grand Penthouse, com três dormitórios), o refúgio particular fica situado no topo da Ocean Tower, dando aos seus hóspedes a sensação de estar no topo do mundo. Todos os anos, o resort e o Chef Eric Ripert recebem chefs renomados (e hóspedes exigentes) para o Cayman Cookout. Para mais informações sobre The Ritz-Carlton, Grand Cayman, acesse www.ritzcarlton.com/grandcayman ou ligue para +1 (345) 943-9000.

