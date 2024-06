The Seasons Games (die Vier-Jahreszeiten-Spiele) - Ein immersives Erlebnis im Théâtre du Lido an der Avenue des Champs-Élysées in Paris

PARIS, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Am 7. Juni 2024 wird auf den Champs-Élysées eine spektakuläre und neuartige 30-minütige Erlebnis-Show eröffnet.

Das Théâtre du Lido bietet seinen Besucherinnen und Besuchern täglich von 11 bis 20 Uhr eine immersive multisensorische Attraktion und lässt sie mitten in eine künstlerische Vision eintauchen, die von der neu interpretierten und erweiterten Musik von Vivaldis Vier Jahreszeiten inspiriert ist.

The seasons games

Durch den Klimawandel werden die vier Jahreszeiten immer unsicherer. Mithilfe von künstlicher Intelligenz werden die Zuschauerinnen und Zuschauer von diesen Veränderungen der Natur jenseits von Zeit und Raum mitgerissen. Vivaldi der Dino, das Maskottchen der Show, fordert das Publikum auf, in jedem Moment auf unseren Planeten zu achten, unsere erhabene Natur zu bewundern und sie zu schützen!

Jean-Luc Choplin, der Direktor des Theaters, erklärt:

„Als mir der Vorsitz und die künstlerische Leitung des Théâtre du Lido anvertraut wurden, wusste ich sofort, dass ich wollte, dass dieser Ort weiterhin das ganze Jahr und den ganzen Tag über ohne Unterbrechung mit Leben erfüllt wird. Der außerordentliche Andrang auf den Champs-Élysées während der Sommermonate und noch mehr in diesem Jahr mit den Olympischen und Paralympischen Spielen hat mich in dieser Idee bestärkt. Was ich initiieren wollte, war genau genommen kein normales Schauspiel. Vielmehr wandte ich mich an Kunstschaffende aus den Bereichen bildende Kunst und Videokunst, künstliche Intelligenz und das Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi, um Ihnen mit ihrer Hilfe meine Variation der vier Jahreszeiten zu präsentieren. Unsichere, jedoch nicht angsteinflößende Jahreszeiten, verbunden mit einer hoffnungsvollen, zukunftsweisenden Botschaft für all unsere künftigen Generationen, die sich in unserem Maskottchen Vivaldi le Dino wiedererkennen werden, das jeden Tag auf schelmische Weise entlang der schönsten Avenue der Welt spazieren geht und uns dazu auffordert, nicht noch mehr Chaos auf unserem geliebten Planeten zu verursachen. "

Les Jeux des 4 Saisons (Die Vier-Jahreszeiten-Spiele):

Musik von Antonio Vivaldi: Die vier Jahreszeiten (1723)

Ensemble Matheus unter der Leitung von Jean-Christophe Spinosi

Konzeption von Jean-Christophe Spinosi und Jean-Luc Choplin

Künstlerisches Team : Nicolas Buffe, Robert Nortik, Etienne Mineur, Jacques Ayrault für Ethique, Cyril Auclair und Léonard Françon für Unisson Design, Eddy Couloigner für Global Technique Concept. Die Teams des Théâtre du Lido.

