The Seasons Games (Los Juegos de las 4 Estaciones) Una experiencia inmersiva en el Théâtre du Lido de los Campos Elíseos de París

PARÍS, 3 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- El 7 de junio de 2024 se inaugura en los Campos Elíseos una experiencia espectacular e inédita de 30 minutos de duración.

El Théâtre du Lido ofrece a los visitantes una atracción multisensorial inmersiva todos los días de 11:00 a 20:00 horas, sumergiéndoles en una visión artística inspirada en la música recuperada y realzada de las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

The seasons games

Con el cambio climático, las cuatro estaciones son cada vez más inciertas. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el espectador se deja llevar por estos cambios de la naturaleza más allá del tiempo y del espacio. Vivaldi el Dino, la mascota del espectáculo, anima al público a que se muestre atento al planeta en todo momento, a admirar nuestra sublime naturaleza ¡y a protegerla!

En palabras de Jean-Luc Choplin, director del Teatro:

"Cuando me encargaron de la presidencia y de la dirección artística del Théâtre du Lido, me di cuenta enseguida de que quería que este lugar estuviera vivo todo el año durante todo el día sin interrupción. La extraordinaria afluencia de público en los Campos Elíseos durante los meses de verano, y especialmente en este año con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, me reforzó en la idea. Pero yo no quería que fuera un espectáculo propiamente dicho. He recurrido a artistas plásticos, a artistas del vídeo, a la inteligencia artificial y al Ensemble Matheus bajo la dirección de Jean-Christophe Spinosi para ofrecer mi versión de las 4 estaciones. Las estaciones son inciertas, pero no angustiosas, aportan un mensaje de esperanza y futuro para todas nuestras generaciones venideras, que van a reconocerse en nuestra mascota Vivaldi el Dino, que todos los días va a mostrar su faz burlona por la avenida más bella del mundo, instándonos a que no generemos nuevos desórdenes en nuestro querido planeta. ".

Los Juegos de las 4 Estaciones:

Música de Antonio Vivaldi: Las Cuatro Estaciones (1723)

Ensemble Matheus dirigido por Jean-Christophe Spinosi

Diseño de Jean-Christophe Spinosi y Jean-Luc Choplin

Equipo artístico : Nicolas Buffe, Robert Nortik, Etienne Mineur, Jacques Ayrault de Ethique, Cyril Auclair y Léonard Françon de Unisson Design, Eddy Couloigner de Global Technique Concept. Los equipos del Théâtre du Lido.

