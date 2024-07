The Shared Dream, ein von China und Kasachstan koproduzierter Dokumentarfilm, wird weltweit ausgestrahlt/ Ein von China und Kasachstan koproduzierter Film zum SCO-Gipfel 2024

BEIJING, 1. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit im Jahr 2024 wird The Shared Dream, ein Dokumentarfilm über kulturelle Erkundungen, ab dem 2. Juli weltweit in den Mainstream-Medien veröffentlicht und markiert einen Meilenstein in der gemeinsamen Kulturgeschichte der Region.

the poster of The Shared Dream, documentary co-produced by China and Kazakhstan.

Der dreiteilige Dokumentarfilm, der gemeinsam von , der China Media Group und , dem kasachischen Ministerium für Tourismus und Sport produziert wurde, bietet einen einzigartigen Einblick in die kulturellen Bräuche der großen Städte Kasachstans, wie der Hauptstadt Astana, Almaty, Shymkent und Turkestan. Außerdem wird der vielfältige Austausch zwischen China und Kasachstan vorgestellt, der sich auf verschiedene Aspekte der Kultur, der wissenschaftlichen Forschung, des Handels, des Sports und vieles mehr erstreckt.

Ein fesselnder Teil des Dokumentarfilms ist die Geschichte der Freundschaft zwischen den beiden Nationen, die sich in den zwei Jahrzehnten seit der Gründung der SOZ entwickelt hat. Die Freundschaft zwischen dem chinesischen Komponisten Xian Xinghai und seinem kasachischen Mentor Bakhytzhan Baikadamov, das durch Tischtennis entstandene Band zwischen den beiden Nationen und die Erforschung der Tulpen, für die Kasachstan berühmt ist, auf dem Berg Tai, einem der heiligen Berge Chinas, verdeutlichen den bemerkenswerten bilateralen Austausch sowie die Entschlossenheit und die unermüdlichen Anstrengungen der drei goldenen Jahrzehnte der Beziehungen zwischen China und Kasachstan.

Der Gemeinsame Traum wird vom 2. bis 6. Juli weltweit auf dem Fernsehkanal des Global Chinese Language Program Center (CCTV4) und des kasachischen Medienunternehmens Khabar Agency ausgestrahlt.

