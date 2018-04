The Stars Group adquiere Sky Betting & Gaming por 4.700 millones de dólares

"La adquisición de Sky Betting & Gaming es un momento destacado dentro de la historia de The Stars Group", declaró Rafi Ashkenazi, consejero delegado de la compañía. "SBG realiza operaciones en una de las principales apuestas deportivas de crecimiento más rápido y es uno de los principales proveedores de juegos de Reino Unido. El principal producto de apuestas deportivas de SBG es el complemento ideal de nuestra plataforma de póquer de la industria. La capacidad de ofrecer dos canales de adquisición de bajo coste de esta magnitud proporciona a The Stars Group un potencial de crecimiento enorme, aumentando de forma considerable nuestra capacidad para crear momentos de ganancia de cara a nuestros clientes".

Ashkenazi concluyó: "Tras esta transacción, The Stars Group dispondrá de una escala bastante mejorada y de una cartera de marcas mundial en elevada consideración. Como resultado, estamos correctamente posicionados para conseguir nuestra visión de convertirnos en el destino favorito mundial de iGaming".

Esta adquisición proporcionará a The Stars Group múltiples beneficios operativos y financieros, incluyendo:

Mayor diversificación de ingresos y exposición muy mejorada de las apuestas deportivas, el segmento de juego online de crecimiento más rápido y más grande en el mundo, al tiempo que la mayoría de los ingresos de los SBG son generados por medio de las apuestas deportivas.

Aumento de la presencia en los mercados regulados, sobre todo dentro de Reino Unido, el mercado de juego online regulado más grande del mundo.

El desarrollo de las apuestas deportivas como segundo canal de adquisición de clientes de bajo coste, complementando los negocios centrales de póquer de The Stars Group y permitiendo una venta cruzada más eficaz para los jugadores en múltiples verticales.

Productos y tecnología mejorados como resultado de la adición de las ofertas innovadoras de casino y apuestas deportivas de SBG, además de una cartera de aplicaciones móviles populares.

Sinergias de costes identificados de al menos 70 millones de dólares al año.

SBG es en la actualidad el hogar de la mayor base de jugadores online activa de Reino Unido, y cuenta con más de un 80% de los ingresos generados de los dispositivos móviles, siendo un destacado operadores de apuestas y juegos. En asociación con Sky, principal emisor de deportes y compañía de medios de Europa, SBG ha desarrollado algunas de las marcas de juegos online más conocidas, sobre todo Sky Bet, Sky Vegas y Sky Casino. Los ingresos anuales sin auditar de SBG fueron de 624 millones de libras, mientras que la cifra EBITDA[1] ajustada se situó en 202 millones de libras en el periodo de 12 meses terminado el 31 de diciembre de 2017, representando una tasa de crecimiento anual compuesta de cerca de un 46% y un 51%, respectivamente, frente a los dos primeros años. SBG fue el operador de juegos online establecido de crecimiento más rápido dentro de Reino Unido. Tras la adquisición, el liderazgo de The Stars Group inspirará a dos equipos altamente experimentados y correctamente respetados, y la base de Yorkshire de SBG funcionará como centro destacado del grupo de mayor tamaño.

"Estamos muy contentos de unir nuestras fuerzas con The Stars Group", afirmó Richard Flint, consejero delegado de Sky Betting & Gaming. "Hemos experimentado unos últimos años fantásticos, y queremos agradecer a CVC y a Sky el apoyo que nos han mostrado para convertirnos en un operador online destacado dentro del Reino Unido. Esta transacción nos permite ofrecer nuestros mejores productos de su clase para una audiencia realmente de nivel mundial. Estamos emocionados acerca de nuestro futuro conjunto venidero".

Pev Hooper, socio de CVC, destacó: "Richard y su equipo han llevado a cabo un trabajo fantástico en la construcción de Sky Betting & Gaming como uno de los operadores de crecimiento más grande y rápido de Reino Unido. Hemos disfrutado mucho trabajando de cerca con el equipo y nuestros socios de Sky. Esta combinación con The Stars Group abre un nuevo e ilusionante capítulo para que SBG acelere su crecimiento internacional, y estamos impacientes por seguir con el viaje como accionista del grupo combinado".

Jeremy Darroch, consejero delegado de grupo de Sky, explicó: "Este acuerdo supone un hito destacado en la historia de crecimiento de SBG, además de ser un testamento de lo que nosotros y todo el equipo de SBG ha conseguido. Estamos impacientes por llevar a cabo el siguiente capítulo y seguir con nuestra asociación de largo plazo junto a SBG como parte de The Stars Group".

Las adquisiciones anunciadas de The Stars Group desde comienzos del año 2018 diversificarán de forma importante la base de ingresos de la compañía. En una base pro forma que incluirá las adquisiciones anticipadas de SBG, CrownBet y William Hill Australia, la mezcla de ingresos de la compañía de 2017 por producto sería de un 37% para el póquer, un 34% para las apuestas deportivas y un 26% para el casino[2]. Con la misma base, el 75% de los ingresos de 2017 de The Stars Group se generaría dentro de los mercados localmente regulados o con impuestos.

Detalles de la transacción

Según los términos del acuerdo de adquisición y basándose en el precio de cierre de las acciones ordinarias de The Stars Group del 20 de abril de 2018, la transacción cuenta con un valor empresarial de unos 4.700 millones de dólares, de los cuales 3.600 millones de dólares se pagan en activos y el resto se paga en unos 37,9 millones de acciones ordinarias de nueva emisión. Las nuevas acciones representarán cerca del 20% de las acciones ordinarias emitidas y destacadas de The Stars Group, dando efecto a la transacción y adquisiciones anticipadas de CrownBet y William Hill Australia. De forma sustancial, todas estas acciones ordinarias emitidas para los vendedores estarán sujetas a algunas restricciones de transferencia durante un periodo mínimo de seis años, estando pendiente de las excepciones personalizadas. La transacción valora SBG con una cifra LTM EBITDA ajustada múltiple sin auditar de 12,8x, incluyendo las sinergias de costes esperadas de funcionamiento y tasa[3]. The Stars Group estima que la transacción será neutral con las ganancias ajustadas por acción en una base diluida en el primer año completo tras su finalización, teniendo un impacto positivo posteriormente.

The Stars Group ha conseguido una financiación de deuda completamente comprometida de unos 6.900 millones de dólares, incluyendo 5.100 millones de dólares de los préstamos de primer término, 1.400 millones de dólares en valores no asegurados senior y unas instalaciones de crédito rotativas de 400 millones de dólares. Los beneficios de los fondos valorados en 6.500 millones de dólares se van a utilizar para la porción de activos de la consideración de la transacción, refinanciando el préstamo de primer término existente y procediendo al repago de la deuda destacada de SBG.

El consejo de direción de The Stars Group aprobó de forma unánime la transacción. The Stars Group anticipa actualmente la finalización de la transacción en el tercer trimestre del año 2018. La finalización de la transacción está condicionada a la consecución de las aprobaciones personalizadas de la Bolsa de Valores de Toronto, Nasdaq y algunas autoridades de juego y normativas, además de la finalización de otras condiciones de cierre personalizadas. La aprobación de la transacción por medio de los accionistas de The Stars Group no será un requisito o condición de cierre.

The Stars Group mantendrá los derechos de SBG bajo ciertos acuerdos comerciales, de licencia y marketing con Sky. Algunos de estos acuerdos actualmente cubren Reino Unido, Italia y Alemania, de la forma aplicable, incluyendo un marco laboral para cubrir geografías adicionales con acuerdo múltiple en el futuro.

Morgan Stanley & Co. LLC y PJT Partners LP actuaron como asesores financieros para The Stars Group y su consejo de dirección, mientras que Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Macquarie Capital (USA) Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC proporcionaron la financiación de deuda comprometida. PJT Partners LP asesoró además a The Stars Group sobre la financiación de la deuda asociada con la transacción. Gibson, Dunn & Crutcher LLP and Blake, Cassels & Graydon LLP actuaron como co-asesores de The Stars Group en relación a la transacción. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales para The Stars Group acerca de la financiación de la deuda asociada a la transacción.

A no ser que se indique lo contrario, todas las referencias en este comunicado que aparecen con el símbolo "$" se expresan en dólares americanos, mientras que las que aparecen en "£" hacen referencia a la libra esterlina británica.

Rueda de prensa de inversores

El lunes 23 de abril de 2018, a las 8:30 am ET aproximadamente, se llevará a cabo una rueda de prensa de inversores.

Si desea acceder a través de la tele-conferencia, llame a los teléfonos +1 877-407-6169 o +1 201-689-8797 diez minutos antes del comienzo previsto de la llamada. El número ID de la conferencia es el 13679251.

La reproducción estará disponible dos horas después del evento a través de los teléfonos +1 844-512-2921 o +1 412-317-6671. El número ID de la conferencia es el 13679193.

Si desea acceder a la webcast utilice el siguiente enlace: http://public.viavid.com/index.php?id=129505

Acerca de The Stars Group

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y el PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus filiales, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, PokerStars es la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Acerca de CVC Capital Partners

CVC Capital Partners es una destacada firma de asesoramiento de inversión y de valores privados. Fundada en 1981, CVC dispone en la actualidad de una red de 23 oficinas y cuenta con aproximadamente 400 empleados en Europa, Asia y Estados Unidos. Hasta la fecha, CVC se ha asegurado compromisos por más de 107 millones de dólares procedentes de algunos de los inversores institucionales más destacados del mundo en sus estrategias de valores privados y de crédito. En total, CVC gestiona actualmente más de 65.000 millones de dólares en activos. Actualmente, los fondos gestionados o asesorados por CVC se invierten en 50 compañías de todo el mundo, dando empleo a 310.000 personas en diversos países. De forma conjunta, estas compañías disponen de unas ventas anuales combinadas de más de 70.000 millones de dólares.

Nota de aviso en relación a las declaraciones de futuro

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores de 1995 y sus normativas de valores aplicables, incluyendo, sin limitación, las relacionadas con la adquisición de Sky Betting & Gaming por parte de The Stars Group tal y como se indica aquí en forma de referencia, además de algunas expectativas relacionadas con las mismas y con algunos planes y estrategias de crecimiento futuras. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "anticipa", "planea", "continúa", "estima", "espera", "podría", "podrá", "prevé", "predice", "potencial", "destino", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "cree", "objetivo", "en marcha", "implica", "asume", "objetivo", "posiblemente" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos, incluyendo las condiciones de mercado y económicas, prospectos empresariales u oportunidades, planes futuros y estrategias, proyecciones, desarrollos tecnológicos, eventos previstos y tendencias y cambios normativos que afectan a The Stars Group, sus filiales y sus clientes e industrias. A pesar de que The Stars Group y su equipo administrativo creen que las expectativas reflejadas en estos comunicados e información son razonables y se basan en presunciones razonables y estimaciones conseguidas hasta la fecha, no se puede asegurar que estas presunciones o estimaciones sean precisas o que cualquiera de estas expectativas demuestre ser precisa. Las declaraciones de futuro e información son inherentes y están sujetas a los negocios destacados, riesgos normativos, económicos y competitivos, incertidumbres y contingencias que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implicados en estas declaraciones. Los riesgos específicos e incertidumbres relacionados con la transacción descrita en este comunicado incluyen, pero no se limitan: (i) finalización de la transacción propuesta que puede no ocurrir en los términos anticipados y tiempo o en total, (ii) que las aprobaciones normativas necesarias no se consigan, o que con el fin de conseguir esas aprobaciones normativas, se impongan las condiciones que afecten de forma adversa a los beneficios anticipados de la transacción propuesta o que cause que las partes abandonen la transacción propuesta, (iii) riesgo de que la una condición de cierre de la transacción no quede satisfecha, (iv) litigio potencial relacionado con la transacción propuesta que se pueda instituir frente a las partes o sus directores respectivos, (vi) reacciones adversas potenciales o cambios con las relaciones de los negocios resultantes del anuncio o finalización de las transacciones, (vii) riesgos asociados con los contratos de terceras partes que contienen consentimiento y/o otras provisiones que puedan desencadenarse por medio de la transacción propuesta, (viii) efectos negativos del anuncio o finalización de la transacción con el precio de mercado de las acciones ordinarias de The Stars Group, (ix) riesgos relacionados con el valor de las acciones de The Stars Group que se emitirán en la transacción e incertidumbre como valor de largo plazo de las acciones ordinarias de The Stars Group, (x) el impacto potencial del endeudamiento no previsto, gastos de capital futuros, ingresos, gastos, ganancias, sinergias, rendimiento económico, endeudamiento, condición financiera y pérdidas en los prospectos futuros, negocios y estrategias de gestión para la gestión, expansión y crecimiento de las operaciones de The Stars Group tras terminar la transacción y en otras condiciones de la finalización de la transacción, (xi) riesgos y constes asociados con, y la capacidad de The Stars Group para integrar con éxito los negocios y conseguir las sinergias anticipadas, (xii) riesgo de que las interrupciones de la transacción propuesta dañen los negocios de las partes, incluyendo los planes actuales y operaciones, (xiii) capacidad de las partes de mantener y contratar al personal clave, (xiv) desarrollos legales y normativos adversos o determinaciones o cambios adversos en, o interpretaciones de, normas aplicables, reglas o normativa, que incluye las normas de impuestos, reglas y regulaciones, que puedan retrasar o prevenir la finalización de la transacción propuesta o causa en términos de la transacción propuesta que pueda modificarse, (xv) impacto de la industria duramente regulada en la que las partes realizan operaciones y llevan a cabo los negocios, (xvi) riesgos relacionados con los temas de impuestos y (xvii) respuesta administrativa para cualquiera de los factores anteriormente mencionados. Otros de los riesgos e incertidumbres aplicables incluyen, pero no se limitan, los identificados en el formulario de información anual de The Stars Group terminado el 31 de diciembre de 2017, que se incluye bajo su encabezado titulado "Factores de riesgo e incertidumbres", y en el debate de administración y análisis para el año finalizado el 31 de diciembre de 2017, que se incluye bajo su encabezado titulado "Factores de riesgo e incertidumbres", "Limitaciones de la métrica principal y otros datos" y "Métrica principal", cada uno de ellos disponible en SEDAR a través de http://www.sedar.com, EDGAR a través de http://www.sec.gov y la página web de The Stars Group sita a través de http://www.starsgroup.com , además de otros comunicados que The Stars Group ha llevado a cabo y que podrá realizar con las autoridades de valores aplicables en el futuro. Se insta a los inversores a no fiarse de las declaraciones o información de futuro. Cada declaración prospectiva hace referencia únicamente a la fecha indicada y The Stars Group no asume obligación alguna de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la disponibilidad de información nueva, eventos futuros o cualquier otra razón, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

[1] La cifra EBITDA ajustada son las ganancias netas antes de gastos financieros, gastos de ingresos por impuestos (recuperación), depreciación y amortización, reestructuración y otros artículos.

[2] Excluyendo otros ingresos.

[3] La cifra EBITDA ajustada de 213 millones de libras en el periodo de 12 meses terminó el 31 de marzo de 2018, con unas sinergias de coste de tasa y puesta en marcha de 70 millones de dólares.

Para contactar con las relaciones con los inversores: Tim Foran, Teléfono: +1-416-986-8515, ir@starsgroup.com; para consultas de medios, contacte con: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

