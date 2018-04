The Stars Group en passe d'acquérir Sky Betting & Gaming pour 4,7 milliards de dollars

« L'acquisition de Sky Betting & Gaming est un événement historique dans l'histoire de The Stars Group », a déclaré Rafi Ashkenazi, président-directeur général de la Société. « SBG exploite l'un des sites de paris sportifs à plus forte croissance du monde et est l'un des plus importants fournisseurs de jeux en ligne du Royaume-Uni. Le produit vedette du segment paris sportifs de SBG est le complément idéal à notre plateforme de poker qui domine le secteur. Pouvoir offrir deux canaux d'acquisition bon marché de cette ampleur promet un fort potentiel de croissance à The Stars Group, et augmentera de manière significative notre capacité à créer des moments de victoire pour nos clients ».

M. Ashkenazi a conclu : « À la suite de cette transaction, The Stars Group bénéficiera d'une envergure considérablement plus importante et possèdera un portefeuille de marques mondiales très réputé. Nous sommes donc bien positionnés pour concrétiser notre vision et devenir la destination de jeu en ligne (iGaming) préférée au monde ».

Cette acquisition apportera à The Stars Group de nombreux avantages financiers et opérationnels, et notamment :

des revenus plus diversifiés et une plus grande visibilité dans les paris sportifs, le segment de jeux en ligne à la plus importante et rapide croissance au monde, puisque la majorité des revenus de SBG sont issus des paris sportifs.

une présence accrue sur les marchés réglementés, et particulièrement celui du Royaume-Uni, le marché réglementé de jeu en ligne le plus important au monde.

le développement de paris sportifs comme second canal d'acquisition de clientèle bon marché, venant compléter le segment clé poker de The Stars Group, permettant des ventes croisées plus efficaces à travers plusieurs marchés verticaux.

une technologie et des produits améliorés grâce à l'ajout des offres innovantes de paris sportifs et casino de SBG, et un portefeuille d'applications mobiles populaires.

Des synergies de coûts identifiés d'au moins 70 millions de dollars par an.

SBG héberge actuellement la plus importante base de joueurs actifs du Royaume-Uni, et avec plus de 80 % des revenus issus des appareils mobiles, il est un opérateur majeur de jeux en ligne et de paris sur mobiles. Sky, la plus importante société européenne de médias et diffuseurs sportifs, a développé en partenariat avec SBG quelques-uns des plus célèbres jeux en ligne, dont les plus connus sont Sky Bet, Sky Vegas et Sky Casino. Les revenus (non audités) de SBG était de 624 millions de livres sterling et son EBITDA[1] ajusté et non audité de 202 millions de livres sterling pour la période d'un an se terminant au 31 décembre 2017, représentant des taux de croissance annuels respectifs de 46 % et 51 %, sur les deux années précédentes. SBG a été l'opérateur de jeux en ligne à la croissance la plus rapide du Royaume-Uni durant cette période. À la suite de cette acquisition, la direction de The Stars Group s'appuiera sur deux équipes très expérimentées et hautement respectées, et le bureau de SBG dans le Yorkshire fonctionnera comme une plateforme importante du groupe élargi.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de The Stars Group », a déclaré Richard Flint, président-directeur général de Sky Betting & Gaming. « Ces dernières années ont été fantastiques et nous voudrions remercier CVC et Sky qui nous ont aidé à devenir un important opérateur en ligne au Royaume-Uni. Cette transaction nous permet de proposer nos meilleurs produits à une clientèle véritablement internationale. Nous sommes ravis de cet avenir en commun ».

Pev Hooper, partenaire chez CVC, a ajouté : « Richard et son équipe ont fait un travail fantastique en faisant de Sky Betting & Gaming l'un des opérateurs à forte croissance les plus importants du Royaume-Uni. Nous sommes sincèrement ravis d'avoir pu collaborer étroitement avec l'équipe et nos partenaires chez Sky. Cette alliance avec The Stars Group ouvre un nouveau et intéressant chapitre pour SBG afin d'accélérer sa croissance à l'international, et nous sommes ravis de continuer cette aventure comme actionnaire du nouveau groupe ».

Jeremy Darroch, président-directeur général du groupe chez Sky, a déclaré : « Cet accord est une étape importante dans l'histoire du développement de SBG, et un testament de ce que nous, ainsi que l'ensemble de l'équipe de SBG avons accompli. Il nous tarde de commencer ce nouveau chapitre, et de poursuivre ce partenariat durable avec SBG au sein de The Stars Group ».

Les acquisitions annoncées par The Stars Group depuis début 2018 vont diversifier de manière significative les sources de revenus de la société. Sur une base pro forma afin d'inclure les acquisitions anticipées de SBG, CrownBet et William Hill Australia, la répartition des revenus de 2017 par produit de la société seraient de 37 % pour le poker, 34 % pour les paris sportifs et 26 % pour le casino[2]. Sur la même base, 75 % des revenus de 2017 de The Stars Group seraient issus des marchés locaux taxés ou réglementés.

Détail de la transaction

Selon les termes de l'accord d'acquisition et sur la base du prix de clôture de l'action ordinaire de The Stars Group au 20 avril 2018, la transaction a une valeur d'entreprise d'environ 4,7 milliards de dollars, dont 3,6 milliards sont payables en espèces et le solde payable en actions ordinaires nouvellement émises d'environ 37,9 millions. Les nouvelles actions représenteront environ 20 % des actions ordinaires émises et en circulation de The Stars Group rendant la transaction effective ainsi que les acquisitions anticipées de CrownBet et William Hill Australia. Concrètement, toutes les actions ordinaires émises aux vendeurs seront soumises à certaines restrictions de transfert pour une période minimum de six mois, et assujetties à des exceptions d'usage. La transaction valorise SBG à hauteur de 12,8 fois l'EBITDA, ajusté et non audité, sur les douze derniers mois, et en incluant des synergies de coûts courants attendus[3]. The Stars Group estime que la transaction sera neutre envers les revenus ajustés par action sur une base diluée durant la première année complète suivant son exécution, et aura un impact positif par la suite.

The Stars Group a obtenu un engagement ferme pour le financement bancaire de près de 6,9 milliards de dollars dont 5,1 milliards de dollars pour le premier nantissement des emprunts à terme, 1,4 milliards de dollars de billets de premier rang non garantis et de 400 millions de dollars en facilité de crédit renouvelable. Les bénéfices subventionnés de 6,5 milliards de dollars seront utilisés pour la partie en espèces de la rétribution de la transaction, refinançant le premier nantissement de l'emprunt à terme existant de la société, et remboursant la dette en cours de SBG.

Le comité de direction de The Stars Group a approuvé la transaction à l'unanimité. The Stars Group prévoit actuellement d'achever la transaction au troisième trimestre 2018. L'achèvement de la transaction est conditionnel à l'obtention des accords d'usage de la Bourse de Toronto, du Nasdaq, et de certaines autorités de réglementation et du jeu en ligne, ainsi que l'exécution d'autres conditions de clôture d'usage. L'accord de transaction par les actionnaires de The Stars Group ne sera pas une des clauses ou conditions de clôture.

The Stars Group conservera les droits de SBG sous certains contrats commerciaux, promotionnels et de licence conclus avec Sky. Certains de ces contrats couvrent actuellement le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne, si applicables, et intègrent une structure afin de couvrir certaines zones géographiques additionnelles pouvant être incluses d'un commun accord par la suite.

Morgan Stanley & Co. LLC et PJT Partners LP ont agi à titre de conseillers pour The Stars Group ainsi que pour son comité de direction, et Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Macquarie Capital (USA) Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC ont fourni le financement par l'emprunt. PJT Partners LP a également conseillé The Stars Group pour le financement par l'emprunt associé à la transaction. Gibson, Dunn & Crutcher LLP et Blake, Cassels & Graydon LLP ont agi à titre de co-conseils de The Stars Group dans le cadre de la transaction. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de The Stars Group dans le cadre du financement par l'emprunt en rapport avec la transaction.

Sauf mention contraire, toutes les références présentes dans ce communiqué de presse du symbole « $ » signifient dollars américains, et le symbole « £ » représente la livre sterling britannique.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Une conférence téléphonique des investisseurs se tiendra autour de 8 h 30, heure de l'Est, le lundi 23 avril 2018.

Pour y accéder par téléconférence, veuillez composer le +1 877-407-6169 ou le +1 201-689-8797, dix minutes avant l'horaire prévu de la conférence. Le numéro identifiant de la conférence est le 13679251.

La rediffusion sera disponible deux heures après la fin de l'événement au +1 844-512-2921 ou +1 412-317-6671. Le numéro identifiant de la conférence est le 13679193.

Pour accéder à la version en ligne, veuillez suivre le lien suivant : http://public.viavid.com/index.php?id=129505

À propos de The Stars Group

The Stars Group est un fournisseur majeur de produits technologiques et de services dans le domaine du divertissement interactif et du jeu en ligne mondial. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexe, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elle forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker des casinos célèbres des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker , à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par l'entremise de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à offrir, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des produits et services dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. PokerStars est notamment la marque de jeu en ligne détenant le plus grand nombre de licences dans le monde, avec des licences ou des autorisations d'exploitation dans 17 juridictions.

À propos de CVC Capital Partners

CVC Capital Partners est un important fonds de placement privé et de conseil en matière d'investissement. Fondé en 1981, CVC possède aujourd'hui un réseau de 23 agences et près de 400 employés à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis. À ce jour, CVC a obtenu des engagements d'un total supérieur à 107 milliards de dollars de la part de certains des investisseurs institutionnels les plus importants au monde grâce à ses stratégies de placement privé et de prêts. Au total, CVC gère actuellement plus de 65 milliards de dollars d'actifs. Aujourd'hui, les fonds gérés ou conseillés par CVC sont investis dans 50 sociétés dans le monde entier, employant près de 310 000 personnes dans de nombreux pays. Ensemble, ces entreprises ont généré des ventes annuelles combinées de plus de 70 milliards de dollars.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des informations telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et les lois sur les valeurs mobilières, incluant, mais s'en s'y limiter, ce qui se rapporte à l'acquisition de Sky Betting & Gaming par The Stars Group comme mentionné ici, ainsi qu'à certaines prévisions basées sur les stratégies et plans opérationnels et de croissance. Les énoncés prospectifs et les informations peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « but », « cible », « continuer », « chercher à », « croire », « en cours », « estimer », « ferait », « futur », « laisser entendre », « objectif », « planifier », « pouvoir », « prédire », « probable », « projeter », « s'attendre à », « serait », « stratégie », « supposer », « tendance », ainsi que l'usage du conditionnel, du futur et toute référence semblable à une période à venir. Ces énoncés prospectifs et ces informations, autres que les faits historiques, sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes, et d'hypothèses, notamment les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les développements technologiques, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales, et leurs clients et industries. Bien que The Stars Group et sa direction estiment que les prévisions reflétées dans ces énoncés prospectifs et ces informations soient réalisables et basés sur des hypothèses raisonnables, et estiment qu'à la date de ces énoncés, il ne peut y avoir aucune garantie que ces hypothèses ou estimations soient vérifiées, ou que ces prévisions se réalisent. Les énoncés prospectifs et les informations sont intrinsèquement liés à des risques importants de concurrence, économiques, réglementaires, commerciaux, des incertitudes et éventualités qui pourraient faire dévier les résultats réels de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Les risques spécifiques et incertitudes en rapport avec la transaction décrite dans ce communiqué de presse comprend, s'en s'y limiter : (i) que la conclusion de la transaction proposée n'aboutisse pas selon les termes et la période anticipés, ou n'aboutisse pas du tout, (ii) que les accords réglementaires nécessaires ne soient pas donnés, ou que dans le but de les obtenir, des conditions sont imposées qui affectent les bénéfices attendus de la transaction proposée ou résulte dans l'abandon par les parties de la transaction, (iii) le risque qu'une condition de la conclusion de la transaction ne soit pas remplie, (iv) des potentiels litiges en lien avec la transaction proposée qui pourraient être intentés envers les parties ou leurs dirigeants respectifs, (vi) des réactions potentiellement négatives ou des changements dans les relations commerciales résultant de l'annonce ou de l'exécution des transactions, (vii) des risques associés à des contrats avec des tiers contenant un consentement et/ou toute autre provision pouvant être déclenchées par la transaction proposée, (viii) des effets négatifs de l'annonce ou de la consommation de la transaction sur le prix du marché de l'action ordinaire de The Stars Group, (ix) des risques liés à la valeurs des actions de The Stars Group émises lors de la transaction et l'incertitude quant à la valeur à long-terme de l'action ordinaire de The Stars Group, (x) l'impact éventuel d'engagements imprévus, de dépenses en capital à venir, des revenus, des dépenses, des gains, des synergies, des performances économiques, de l'endettement, de la condition financière et des pertes sur des perspectives futures, les stratégies commerciales et administratives de la direction, la croissance et l'agrandissement des opérations de The Stars Group après la consommation de la transaction, (xi) les risques et coûts associés avec, et la capacité de The Stars Group à, incorporer avec succès la nouvelle entité et réaliser les synergies prévues, (xii) le risque que des perturbations issues de la transaction proposée nuisent aux affaires des parties concernées, notamment les opérations et plans actuels, (xiii) la capacité des parties à embaucher et conserver le personnel clé, (xiv) des développements réglementaires et juridiques négatifs, ou des décisions ou changements négatifs dans, ou en interprétation des lois applicables, des règlements ou règles, notamment les lois, règles et règlements fiscaux, pouvant retarder ou empêcher l'exécution de la transaction proposée, ou encore causer la modification des termes de la transaction, (xv) l'impact de l'industrie fortement réglementée dans laquelle les parties fonctionnent et opèrent leurs affaires, (xvi) les risques liés aux problèmes fiscaux, et (xvii) la réponse de la direction à l'un des facteurs susmentionnés. Les autres risques applicables et incertitudes comprennent, s'en s'y limiter, ceux identifiés dans le formulaire d'information annuel de The Stars Group pour l'année se terminant au 31 décembre 2017, notamment ceux répertoriés sous le titre « Facteurs de risques et incertitudes », et lors des discussions et analyses de la direction pour la période se terminant au 31 décembre 2017, notamment sous les titres « Facteurs de risques et incertitudes », « Limites des indicateurs clés et autres données » et « Indicateurs clés », tous disponibles sur SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com, EDGAR à l'adresse http://www.sec.gov et sur le site Internet de The Stars Group à l'adresse http://www.starsgroup.com, et dans d'autres documents publiés par The Stars Group ou à publier si les autorités en valeurs mobilières l'exigent. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont valides uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

[1] L' EBITDA ajusté est le gain net avant dépenses financières, paiement de l'impôt sur le revenu (recouvrement), dépréciation et amortissement, restructuration et certains autres postes.

[2] Autres revenus non-inclus.

[3] L' EBITDA ajusté de 213 millions de livres sterling dans la période de 12 mois s'achevant le 31 mars 2018, et synergie des coûts courants de 70 millions de dollars.

Pour les relations investisseurs, veuillez contacter : Tim Foran, tél. : +1-416-986-8515, ir@starsgroup.com; pour toute demande relative aux médias, veuillez contacter : Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com

SOURCE The Stars Group Inc