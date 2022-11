The Trading Pit, una galardonada firma comercial patentada, obtiene 10 millones de euros en fondos para crecimiento

VADUZ, Liechtenstein, 15 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- The Trading Pit (TTP) se enorgullece de anunciar que ha obtenido 10 millones de euros en su ronda de financiamiento para el crecimiento más reciente. La fintech de prop trading de alto crecimiento ha obtenido capital para acelerar sus iniciativas de crecimiento con la misión de convertirse en el líder global en prop trading en línea.

The Trading Pit ahora está lista para permitir el acceso global a todas las principales clases de activos, incluidos Forex, futuros, acciones y criptomonedas en los próximos seis meses. Pinorena Capital fue el principal inversionista en esta ronda de financiamiento tras su primera inversión en la empresa.

"Estamos muy ansiosos por apoyar a The Trading Pit teniendo en cuenta la excepcional entrega de la empresa en todos los frentes de su plan de negocios original. Nos ha sorprendido el gran interés que TTP ha recibido en tan poco tiempo de corredores, proveedores de plataformas y, por supuesto, de operadores. Esto consolida nuestra convicción de que los productos y servicios de TTP cambiarán fundamentalmente la forma en que trabaja hoy la industria del prop trading. La fintech emergente tiene todo nuestro apoyo para convertirnos en el punto de referencia de la industria durante los próximos años y crear la súper aplicación de prop trading, inversiones y gestión de activos".

Illimar Mattus | Fundador de Pinorena Capital y cofundador de The Trading Pit

Pinorena Capital, la firma de capital privado dirigida por el emprendedor Illimar Mattus, maneja una cartera de empresas fintech consolidadas. Este financiamiento ayudará a TTP a lograr sus objetivos y ayudará a crear una súper aplicación comenzando con el comercio por cuenta propia o proprietary trading para luego expandirse naturalmente a inversiones y gestión de activos. TTP está desarrollando una ambiciosa oferta de productos B2B y una red de desarrollo de negocios B2C, desde Asia hasta las Américas. Una red global de hasta 30 importantes plataformas comerciales y proveedores de servicios se incorporará como parte de la infraestructura de prop trading de TTP en los próximos 24 meses, y obtendrán su liquidez a través de más de 20 corredores líderes en la industria.

"Nos complace ver un compromiso tan firme de nuestros inversionistas actuales que nos ayudará a cumplir con todos los objetivos estratégicos de The Trading Pit a un ritmo mucho más rápido. The Trading Pit surgió de un concepto sencillo: ofrecer a todos los operadores talentosos una oportunidad justa para alcanzar el éxito en un entorno en el que no hay conflicto de intereses y que es plenamente transparente. Nuestro éxito inicial nos ha convencido de que necesitamos ser mucho más audaces con nuestros planes y ejecución, y el capital proporcionado por nuestros inversionistas nos ayudará a hacer exactamente eso".

Christoph Radecker | Fundador de Futures.de y cofundador de The Trading Pit

Mientras la empresa espera hacer realidad su enfoque innovador para operar los mercados, su capacidad de desarrollo de productos y su velocidad serán clave para establecerse como la principal plataforma integral de prop trading en línea. La plataforma y las ofertas de The Trading Pit son, ni más ni menos, una nueva generación de servicios y productos en línea para operadores talentosos. Los desafíos de prop trading de la empresa han sido diseñados por expertos y desarrolladores de la industria para identificar y retener a los principales operadores de todo el mundo. La empresa ha superado constantemente las previsiones de crecimiento y su innovación en todas sus plataformas y servicios les permite a los operadores generar resultados mucho más impactantes.

