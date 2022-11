The Trading Pit, une société de trading propriétaire primée, obtient 10 millions d'euros de financement de croissance

VADUZ, Liechtenstein, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- The Trading Pit (TTP) est fière d'annoncer qu'elle a obtenu 10 millions d'euros lors de son dernier tour de financement de croissance. La fintech de prop trading à forte croissance a obtenu des capitaux pour accélérer ses initiatives de croissance avec pour mission de devenir le leader mondial du prop trading en ligne.

The Trading Pit est maintenant prête à permettre un accès mondial à toutes les principales classes d'actifs, y compris le Forex , les Futures , les Actions et les Cryptos dans les 6 prochains mois. Pinorena Capital a été l'investisseur principal de cette ronde de financement, après avoir investi dans la société à ses débuts.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir The Trading Pit, compte tenu des résultats exceptionnels obtenus par la société sur tous les fronts de son plan d'affaires initial. Nous avons été surpris par le vif intérêt que TTP a suscité auprès des courtiers, des fournisseurs de plateformes et, bien sûr, des traders en si peu de temps. Cela renforce notre conviction que les produits et services de TTP vont fondamentalement changer la façon dont l'industrie du prop trading fonctionne aujourd'hui. La start-up fintech a tout notre soutien pour devenir la référence du secteur au cours des prochaines années et créer la super application de prop trading, d'investissement et de gestion d'actifs ».

Illimar Mattus | Fondateur de Pinorena Capital et cofondateur de The Trading Pit

Pinorena Capital, la société de capital-investissement dirigée par l'entrepreneur Illimar Mattus , gère un portefeuille de sociétés à forte composante fintech. Ce financement aidera TTP à atteindre ses objectifs et à créer une super application en commençant par le proprietary trading, puis en s'étendant naturellement aux investissements et à la gestion d'actifs. TTP met en place une offre de produits B2B et un réseau de développement commercial B2C ambitieux, de l'Asie aux Amériques. Un réseau mondial comprenant jusqu'à 30 grandes plateformes de trading et fournisseurs de services fera partie de l'infrastructure de prop trading de TTP au cours des 24 prochains mois, les liquidités étant fournies par plus de 20 courtiers de premier plan.

« Nous sommes heureux de constater un engagement aussi fort de la part de nos investisseurs actuels, qui nous aidera à atteindre tous les objectifs stratégiques de The Trading Pit à un rythme beaucoup plus rapide. The Trading Pit est née d'un concept simple : donner à tous les traders habiles une chance équitable de réussir dans un environnement où il n'y a pas de conflit d'intérêts et où la transparence est totale. Notre succès initial nous a convaincus que nous devions être beaucoup plus audacieux dans nos plans et notre exécution, et le capital fourni par nos investisseurs nous aidera en ce sens ».

Christoph Radecker | Fondateur de Futures.de et cofondateur de The Trading Pit

Alors que la société s'apprête à concrétiser son approche innovante en matière de trading sur les marchés, sa capacité et sa rapidité de développement de produits seront déterminantes pour s'imposer comme le premier site unique de prop trading en ligne. La plateforme et les offres de The Trading Pit ne représentent rien de moins qu'une nouvelle génération de services et de produits en ligne pour les traders talentueux. Les défis de la société en matière de prop trading ont été conçus par des experts et des développeurs du secteur pour identifier et retenir les meilleurs traders du monde entier. L'entreprise a constamment dépassé les prévisions de croissance et l'innovation dont elle fait preuve sur ses plates-formes et services permet aux traders d'obtenir des résultats bien plus probants.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1904240/The_Trading_Pit_Logo.jpg

SOURCE The Trading Pit