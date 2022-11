The Trading Pit, wielokrotnie nagradzana, firma proptradingowa, zapewnia 10 milionów euro finansowania

VADUZ, Liechtenstein, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- The Trading Pit (TTP) z dumą ogłasza, że pozyskał 10 milionów euro w ramach ostatniej rundy finansowania. Dynamicznie rozwijająca się firma fintech zajmująca się proptradingiem pozyskała kapitał na przyspieszenie swoich inicjatyw rozwojowych, a jej misją jest stanie się światowym liderem w branży proptradingowej.

The Trading Pit planuje zaoferować dostęp do wszystkich głównych klas aktywów, w tym Forex, Kontraktów Terminowych, akcji, i kryptowalut w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Głównym inwestorem w tej rundzie finansowania jest spółka Pinorena Capital.

„Chętnie wspieramy The Trading Pit, widząc szybki rozwój firmy na wielu płaszczyznach. Byliśmy zdumieni dużym zainteresowaniem, jakie TTP otrzymało w tak krótkim czasie od brokerów, dostawców platform i oczywiście traderów. Utwierdza nas to w przekonaniu, że produkty i usługi TTP zasadniczo zmienią sposób, w jaki działa dziś branża tradingowa. Fintechowy start-up ma nasze pełne wsparcie, aby stać się punktem odniesienia w branży w ciągu najbliższych kilku lat i stworzyć superaplikację do proptradingu, inwestowania i zarządzania aktywami.

Illimar Mattus | Założyciel Pinorena Capital & Współzałożyciel The Trading Pit

Pinorena Capital, firma private equity kierowana przez przedsiębiorcę Illimara Mattusa, prowadzi bogaty w fintech portfel spółek. Finansowanie to pomoże TTP w osiągnięciu celów i pomoże w stworzeniu superaplikacji, zaczynając od tradingu na własny rachunek, a następnie naturalnie rozszerzając się na inwestycje i zarządzanie aktywami. TTP buduje ambitną ofertę produktów B2B i sieć rozwoju biznesu B2C, od Azji po obie Ameryki. Globalna sieć do 30 głównych platform transakcyjnych i dostawców usług będzie stanowić część infrastruktury proptradingowej TTP w ciągu najbliższych 24 miesięcy, a płynność będzie pochodzić od ponad 20 wiodących w branży brokerów.

„Cieszymy się, widząc tak duże zaangażowanie naszych dotychczasowych inwestorów, którzy pomagają nam osiągnąć wszystkie cele strategiczne The Trading Pit w znacznie szybszym tempie. The Trading Pit wyłonił się z prostej koncepcji zapewnienia wszystkim zdolnym traderom uczciwej szansy na osiągnięcie sukcesu w środowisku, w którym nie ma konfliktu interesów i które cechuje pełna transparentność. Nasz początkowy sukces przekonał nas, że musimy być znacznie odważniejsi w naszych planach i realizacji, a kapitał zapewniony przez naszych inwestorów właśnie nam w tym pomoże".

Christoph Radecker | Założyciel Futures.de & Współzałożyciel The Trading Pit

Ponieważ firma nie może się doczekać realizacji swojego innowacyjnego podejścia do handlu na rynkach, jej zdolność i szybkość do opracowywania produktów będą kluczem do osiągnięcia pozycji lidera w branży proptradingowej. Oferta The Trading Pit to nic innego jak nowa generacja usług i produktów online dla utalentowanych traderów. Wyzwania firmy związane z proptradingiem zostały zaprojektowane przez programistów oraz ekspertów z branży, aby pozyskać najlepszych traderów na całym świecie. Firma konsekwentnie wyprzedza prognozy wzrostu, a jej innowacyjność we wszystkich aspektach pozwala traderom osiągać znacznie bardziej imponujące wyniki.

