THE ULTIMATE, EINE EINMALIGE MÜNZE AUS DER KÖNIGLICH-KANADISCHEN PRÄGEANSTALT, ÜBERSTEIGT BEI DER HEFFEL-AUKTION 1,2 MILLIONEN DOLLAR

OTTAWA, ON, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Royal Canadian Mint ist hocherfreut, dass The Ultimate, eine einzigartige Ein-Kilo-Münze aus reinem Platin, die mit Hunderten von rosa Diamanten aus der berühmten Argyle-Mine verziert ist, für $1.261.250,00 CAD (einschließlich Käuferprämie) bei einer hitzigen Live-Auktion im Hause Auktionshaus Heffel Fine Art (Heffel) versteigert wurde. Dieser Preis übertrifft die Schätzungen vor dem Verkauf von 700.000 bis 900.000 CAD. Dieses einzigartige Meisterwerk der numismatischen Kunst wurde am 31. Mai 2022 an einen anonymen Bieter verkauft und stellte einen neuen Rekord für eine in Kanada versteigerte Münze auf. Heffel und die Münze werden die Kauftransaktion und die Formalitäten in den kommenden Tagen abschließen.