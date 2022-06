THE ULTIMATE SUPERA LOS 1,2 MILLONES DE DÓLARES EN LA SUBASTA DE HEFFEL

- THE ULTIMATE, UNA MONEDA ÚNICA EN SU TIPO DE LA ROYAL CANADIAN MINT, SUPERA LOS 1,2 MILLONES DE DÓLARES EN LA SUBASTA DE HEFFEL

OTTAWA, ON, 1 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- The Royal Canadian Mint está encantada de que The Ultimate, una moneda de platino puro de un kilo única en su tipo, adornada con cientos de diamantes rosas de la famosa mina Argyle, se vendió por 1.261.250,00 dólares canadienses (incluida la prima del comprador), después de ofertas acaloradas que se intercambiaron durante una subasta en vivo realizada por Heffel Fine Art Auction House (Heffel). Este precio supera las estimaciones de preventa de 700.000 a 900.000 dólares canadienses. Esta singular obra maestra del arte numismático se vendió a un postor anónimo el 31 de mayo de 2022 y batió un nuevo récord para una moneda ofrecida en una subasta en Canadá. Heffel y Mint finalizarán la transacción de compra y los trámites en los próximos días.