The Watermark accueille ses premiers résidents, établissant ainsi une nouvelle référence en matière d'habitat haut de gamme dans les Caraïbes.

Développée par Watermark Limited sous la direction du célèbre promoteur caïmanais Fraser Wellon, la propriété comprend seulement 51 résidences de haut standing, dont une collection limitée de grandes résidences et de penthouses. Conçu intentionnellement comme une enclave résidentielle privée, The Watermark a été conçu pour offrir un niveau rare d'exclusivité, de discrétion et de vie personnalisée dans l'une des destinations les plus recherchées au monde en bord de mer.

Plutôt que de suivre le modèle traditionnel de développement de condominiums de luxe, The Watermark a été conçu comme une expérience résidentielle hautement personnalisée où l'architecture, l'hospitalité, le bien-être et le service fonctionnent en parfaite harmonie. Chaque aspect de la propriété - depuis ses vastes résidences et ses finitions sur mesure jusqu'à sa philosophie d'accueil et son offre de services raffinés - a été conçu pour créer un style de vie sans effort, centré sur le propriétaire, comparable à celui des plus grands centres de villégiature privés cinq étoiles du monde.

« Ce fut un véritable privilège pour l'équipe de base de The Watermark de donner vie à ce projet », a déclaré le promoteur Fraser Wellon. « Les occasions de créer quelque chose de ce calibre - où le design, l'emplacement, l'hospitalité et le style de vie s'intègrent de manière si harmonieuse - sont exceptionnellement rares. Dès le départ, notre ambition était de créer une propriété qui figurerait parmi les adresses résidentielles les plus recherchées et les plus compétitives des Caraïbes ».

Au cœur de la vision du projet se trouve Meraki Wellness, la première destination de bien-être de luxe des îles Caïmans, créée par les fondateurs Shula et Peter Clarke. S'étendant sur 16 000 mètres carrés, Meraki a joué un rôle déterminant dans l'approche du Watermark en matière de bien-être, d'hospitalité et d'amélioration de la vie quotidienne. Plutôt que de fonctionner comme une commodité résidentielle traditionnelle, Meraki introduit une philosophie de bien-être entièrement intégrée au rythme de la propriété grâce à une programmation personnalisée, des traitements avancés, des expériences de récupération, des services de bien-être dédiés et une structure d'adhésion soigneusement conçue pour préserver l'intimité, la discrétion et l'uniformité de l'expérience.

« L'inclusion de Meraki était fondamentale dans la façon dont nous avons défini le projet », a ajouté M. Wellon. « Travailler avec Shula et Peter nous a permis de créer quelque chose de profondément intentionnel, de très personnalisé et d'entièrement authentique. La structure d'adhésion joue un rôle important dans la préservation de l'intégrité de cette expérience - il ne s'agit pas simplement d'une commodité, mais d'une partie de l'identité de la propriété elle-même ».

La vision architecturale de The Watermark a été menée par RAD Architecture de Miami, en collaboration avec MJM Design Studio, basé aux îles Caïmans, réunissant ainsi une perspective de conception internationale et une expertise locale. La construction a été réalisée par Arch & Godfrey, dont le savoir-faire, la précision et l'exécution ont été déterminants dans la réalisation d'une propriété résidentielle définie par une qualité et une sophistication exceptionnelles.

Derrière ce développement se trouve une équipe multidisciplinaire expérimentée dont l'expertise collective a façonné chaque aspect de la propriété. Holly Wellon a dirigé les efforts en matière de marketing, d'image de marque et de relations avec les clients, tout en soutenant les initiatives de vente, et Steve Henderson a supervisé la gestion financière et les opérations du projet. L'ingénierie structurelle et la supervision de la construction ont été dirigées par Martin Caulet, ingénieur, et l'ingénierie civile par Marty Tammemagi, ingénieur, dont les contributions ont été essentielles à la réalisation de l'infrastructure et des intérieurs de la propriété. Les nombreux consultants, concepteurs, artisans, personnel opérationnel et membres de l'équipe de soutien, dont le dévouement, la discipline et le savoir-faire ont contribué à l'achèvement du Watermark, sont tout aussi importants.

Situé directement sur la plage de Seven Mile, The Watermark associe de vastes résidences privées à des équipements soigneusement sélectionnés et à un service personnalisé, tout en maintenant un niveau d'exclusivité rarement atteint dans les Caraïbes. Les propriétaires sont immergés dans un environnement résidentiel aux services complets, soutenu par des services de conciergerie et de majordome dédiés, un vaste salon de bord de mer aux services complets avec une oenothèque réservée aux propriétaires, un salon bibliothèque raffiné, des salles à manger privées, une vaste salle de conférence et un cinéma privé, ainsi qu'un studio de fitness ultramoderne avec des équipements modernes et un entraîneur privé.

Le Watermark propose également une offre culinaire de haut niveau grâce aux chefs cuisiniers de la propriété qui proposent des expériences culinaires de la ferme à la table et un service personnalisé dans la résidence, ainsi qu'un restaurant gastronomique de marque à venir qui devrait encore améliorer l'expérience de l'hospitalité de la propriété. Des services de voiturier et des véhicules de propriété avec chauffeur complètent l'approche transparente du développement pour une vie quotidienne sans effort.

Avec seulement 51 résidences et une philosophie d'exploitation axée sur l'hospitalité, The Watermark reflète plus de quatre décennies d'expérience en matière de développement et une vision centrée sur le luxe moderne, l'intimité, le bien-être et la valeur durable. Avec l'arrivée des premiers occupants, The Watermark s'impose comme l'une des adresses résidentielles les plus raffinées et les plus complètes des Caraïbes - une propriété rare en bord de mer, définie par l'excellence architecturale, une hospitalité de haut niveau et un engagement sans compromis en faveur de la qualité.

À propos du Watermark

The Watermark est un complexe résidentiel de premier ordre situé sur la plage de Seven Mile Beach à Grand Cayman, comprenant seulement 51 résidences exclusives, y compris de grandes résidences et des penthouses. Développée par Watermark Limited sous la direction de Fraser Wellon, la propriété a été conçue pour offrir un niveau élevé de vie en bord de mer grâce à une intégration transparente de l'architecture, du bien-être, de l'intimité et de l'hospitalité résidentielle. Les prestations comprennent des services de conciergerie et de majordome, des espaces réservés aux propriétaires et un accès gratuit à Meraki Wellness, la première destination de bien-être de luxe construite dans les îles Caïmans.

Pour de plus amples informations sur cette annonce, veuillez consulter le site web de The Watermark à l'adresse suivante : https://www.thewatermarkcayman.com.

Demandes de renseignements des médias : Anastasiia Horbulova, Groupe Dolce Media, [email protected]

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