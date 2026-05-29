The Watermark begrüßt die ersten Bewohner und setzt neue Maßstäbe für Ultra-Prime-Wohnen in der Karibik

Das von Watermark Limited unter der Leitung des renommierten Cayman-Entwicklers Fraser Wellon entwickelte Projekt umfasst nur 51 Luxuswohnungen, darunter eine begrenzte Anzahl von Grand Residences und Penthouses. The Watermark wurde bewusst als private Wohnanlage konzipiert, um ein seltenes Maß an Exklusivität, Diskretion und individuellem Wohnen in einem der begehrtesten Hafengebiete der Welt zu bieten.

The Watermark folgt nicht dem traditionellen Modell der Entwicklung von Luxus-Eigentumswohnungen, sondern wurde als maßgeschneidertes Wohnprojekt konzipiert, in dem Architektur, Gastfreundschaft, Wellness und Service nahtlos ineinandergreifen. Jeder Aspekt des Anwesens - von den großzügigen Residenzen und der maßgeschneiderten Ausstattung bis hin zur Philosophie der Gastfreundschaft und dem raffinierten Angebot an Annehmlichkeiten - wurde entwickelt, um einen mühelosen, eigentümerzentrierten Lebensstil zu schaffen, der mit den führenden privaten Fünf-Sterne-Resorts der Welt vergleichbar ist.

„Es war ein echtes Privileg für das Kernteam von The Watermark, The Watermark zum Leben zu erwecken", sagte der Entwickler Fraser Wellon. „Gelegenheiten, etwas von diesem Kaliber zu schaffen, bei dem Design, Lage, Gastfreundschaft und Lebensstil so nahtlos ineinander übergehen, sind äußerst selten. Von Anfang an war es unser Ziel, eine Immobilie zu schaffen, die zu den begehrtesten und weltweit wettbewerbsfähigsten Wohnadressen in der Karibik gehört."

Das Herzstück des Projekts ist Meraki Wellness, das erste Luxus-Wellness-Ziel auf den Kaimaninseln, das von den Gründern Shula und Peter Clarke entwickelt wurde. Mit einer Fläche von 16.000 Quadratmetern war Meraki maßgeblich an der Gestaltung des The Watermark-Konzepts für Wohlbefinden, Gastfreundschaft und gehobenes tägliches Leben beteiligt. Meraki fungiert nicht als traditionelles Wohnangebot, sondern führt eine vollständig integrierte Wellness-Philosophie ein, die in den Rhythmus des Anwesens eingebettet ist, und zwar durch personalisierte Programme, fortschrittliche Behandlungen, Erholungserlebnisse, spezielle Wellness-Dienste und eine sorgfältig kuratierte Mitgliederstruktur, die darauf ausgelegt ist, die Privatsphäre, Diskretion und Konsistenz der Erfahrung zu wahren.

„Die Einbeziehung von Meraki war grundlegend für die Definition des Projekts", fügte Wellon hinzu. „Die Zusammenarbeit mit Shula und Peter ermöglichte es uns, etwas zu schaffen, das sich zutiefst beabsichtigt, sehr persönlich und völlig authentisch anfühlt. Die Mitgliederstruktur spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der Integrität dieser Erfahrung - sie ist nicht nur eine Annehmlichkeit, sondern Teil der Identität der Immobilie selbst".

Die architektonische Vision für The Watermark wurde von RAD Architecture aus Miami in Zusammenarbeit mit dem auf den Kaimaninseln ansässigen MJM Design Studio entwickelt, das internationale Designperspektiven und lokales Fachwissen zusammenbringt. Die Bauarbeiten wurden von Arch & Godfrey durchgeführt, deren handwerkliches Geschick, Präzision und Ausführung entscheidend dazu beitrugen, ein Wohnhaus zu realisieren, das sich durch außergewöhnliche Qualität und Raffinesse auszeichnet.

Hinter der Entwicklung steht ein erfahrenes multidisziplinäres Team, dessen kollektives Fachwissen jeden Aspekt der Immobilie geprägt hat. Holly Wellon leitete das Marketing, die Markenbildung und die Kundenbeziehungen und unterstützte gleichzeitig die Verkaufsinitiativen, während Steve Henderson das Finanzmanagement und den Projektbetrieb überwachte. Der Hochbau und die Bauaufsicht wurden von Martin Caulet, P.Eng. geleitet, während Marty Tammemagi, P.Eng. die Leitung des Bauingenieurwesens innehatte, dessen Beiträge für die Bereitstellung der Infrastruktur und der Innenräume der Immobilie entscheidend waren. Ebenso wichtig waren die vielen Berater, Designer, Handwerker, Betriebsmitarbeiter und unterstützenden Teammitglieder, die mit ihrem Engagement, ihrer Disziplin und ihrem handwerklichen Geschick dazu beigetragen haben, dass das Watermark fertiggestellt werden konnte.

Das direkt am Seven Mile Beach gelegene The Watermark verbindet großzügige Privatresidenzen mit sorgfältig ausgewählten Annehmlichkeiten und persönlichem Service und bietet dabei ein Maß an Exklusivität, das in der Karibik selten erreicht wird. Die Eigentümer tauchen ein in eine vollständig gewartete Wohnumgebung, die von einem engagierten Concierge- und Butler-Service, einer großen Full-Service-Lounge direkt am Meer mit einer exklusiven Önothek, einer raffinierten Bibliothekslounge, privaten Speisesälen, einem großen Sitzungssaal und einem privaten Kino sowie einem hochmodernen Fitnessstudio mit modernen Geräten und einem privaten Trainer unterstützt wird.

The Watermark bietet auch ein gehobenes kulinarisches Angebot durch Köche vor Ort, die maßgeschneiderte Farm-to-Table-Dining-Erlebnisse und einen persönlichen In-Residence-Service bieten, sowie ein geplantes feines Dining-Restaurant, das das Gastfreundschaftserlebnis des Anwesens noch weiter steigern soll. Valet-Services und Fahrzeuge mit Chauffeur sorgen dafür, dass das tägliche Leben in der Siedlung mühelos verläuft.

Mit nur 51 Wohneinheiten und einer auf Gastfreundschaft ausgerichteten Betriebsphilosophie spiegelt The Watermark mehr als vier Jahrzehnte Entwicklungserfahrung und eine Vision wider, die sich auf modernen Luxus, Privatsphäre, Wellness und dauerhafte Werte konzentriert. Mit dem Beginn der ersten Vermietungen etabliert sich The Watermark als eine der raffiniertesten und umfassendsten Wohnadressen in der Karibik - eine seltene Immobilie am Wasser, die sich durch architektonische Exzellenz, gehobene Gastfreundschaft und ein kompromissloses Engagement für Qualität auszeichnet.

Über The Watermark

The Watermark ist eine erstklassige Wohnanlage am Seven Mile Beach von Grand Cayman mit nur 51 exklusiven Residenzen, darunter Grand Residences und Penthäuser. Entwickelt von Watermark Limited unter der Leitung von Fraser Wellon, wurde die Anlage so konzipiert, dass sie durch eine nahtlose Integration von Architektur, Wellness, Privatsphäre und Gastfreundschaft einen gehobenen Standard für das Leben am Strand bietet. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein spezieller Concierge- und Butler-Service, individuell gestaltete Räume für die Eigentümer und der Zugang zu Meraki Wellness, dem ersten Luxus-Wellness-Zentrum auf den Kaimaninseln, das speziell für diesen Zweck errichtet wurde.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie auf der Website von The Watermark unter https://www.thewatermarkcayman.com.

Medienanfragen: Anastasiia Horbulova, Dolce Media Group, [email protected]

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