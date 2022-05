THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2022 ANUNCIA WAWIRA NJIRU COMO VENCEDORA DO ICON AWARD

Com uma estimativa de que 80% das crianças no Quênia não recebam uma merenda escolar, Njiru acredita que nenhuma criança deveria aprender com o estômago vazio. Depois de se formar em ciência dos alimentos pela Universidade da Austrália, ela fundou a Food for Education em 2016, no começo fazendo 25 refeições por dia. A organização agora alimenta 40 mil crianças diariamente, oferecendo refeições nutritivas aos alunos de escolas em todo o Quênia, ajudando a aumentar a frequência no ensino fundamental e a combater a fome. Ela entregou mais de sete milhões de refeições até o presente momento, promovendo uma melhora na nutrição, no desempenho acadêmico e nas taxas de transição para o ensino médio.

Ao obter alimentos frescos diretamente dos agricultores, a Food for Education também conseguiu ajudar a estimular a economia local. As refeições são preparadas em uma cozinha central de acordo com normas de segurança alimentar reconhecidas internacionalmente, enquanto as refeições subsidiadas são entregues aos estudantes com o auxílio de tecnologia sustentável de ponta. Durante a pandemia, a organização também forneceu pacotes de alimentos e transferências em dinheiro que forneceram mais de dois milhões de refeições para as crianças e suas famílias que ficaram em casa devido à COVID-19.

A Food for Education utiliza a Tap2Eat, uma plataforma móvel digital por meio da qual os pais podem pagar pelos almoços subsidiados com dinheiro móvel. O valor é, em seguida, creditado em uma carteira virtual vinculada a uma pulseira inteligente com NFC, que os alunos podem usar de acordo com a necessidade, o que significa que não há transferências e perdas de dinheiro. Njiru espera expandir o programa para outras partes do Quênia e, possivelmente, para outros países.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, disse: "O Icon Award reconhece os verdadeiros pioneiros no âmbito da alimentação e estamos honrados por podermos concedê-lo neste ano a Wawira Njiru por seu trabalho excepcional."

Outros prêmios especiais serão revelados antes da realização da cerimônia de premiação do The World's 50 Best Restaurants 2022, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, que será realizada em Londres no dia 18 de julho.

