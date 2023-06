THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANUNCIA A LISTA 51-100 PARA 2023

LONDRES, 8 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O The World's 50 Best Restaurants 2023, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, revela hoje a lista de restaurantes classificados do 51º ao 100º lugar, antes da cerimônia de premiação anual que acontecerá em Valência na terça-feira, 2 de junho. No 21º ano da premiação, o ranking estendido apresenta restaurantes dos cinco continentes. A lista é resultado dos votos das 1.080 autoridades independentes do mundo da gastronomia que criam a lista do The World's 50 Best Restaurants 2023, que será revelada em menos de duas semanas.

A lista 51-100 inclui 12 novas inscrições de 11 cidades diferentes, de Quito e Cidade do Panamá a Istambul e Paris

A lista 51-100 inclui restaurantes em 22 territórios nos cinco continentes

Quinze são da Ásia, vinte e um da Europa, seis da América do Norte, cinco da América do Sul e três do Oriente Médio & África

O nova entrada mais alta na lista 51-100 é Mérito, Lima , No.59

Com três novas entradas da América do Sul, duas novas cidades – Quito e Cidade do Panamá – estão representadas na lista pela primeira vez em sua história: Nuema, Quito é votada para No.79 e Maito, na Cidade do Panamá, No.100. A Europa também ganha quatro novas entradas: Enrico Bartolini, Milão (No.85); Kei, Paris (No.93); Ceto, a mais recente abertura de Mauro Colagreco em Roquebrune-Cap-Martin (No.95) e Ricard Camarena, localizado na cidade-sede de Valência (No.96). Da Turquia, a nova entrada Turk Fatih Tutak estreia como No.66.

Após o lançamento do Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2022, a região continuou a crescer em seu reconhecimento gastronômico, com um restaurante dos Emirados Árabes Unidos classificado entre 51 e 100: o Ossiano de Dubai (também uma nova entrada, No.87).

A Ásia traz três novas entradas para 2023: Nusara (No.74) e Potong (No.88), ambas em Bangkok, junto com Labyrinth (No.97), em Singapura.

Para visualizar a lista 51-100 completa, clique aqui.

William Drew, diretor de conteúdo do The World's 50 Best Restaurants, comenta: "Todos os estabelecimentos anunciados hoje demonstraram hospitalidade excepcional e representam algumas das melhores experiências gastronômicas do mundo. Temos imenso prazer em reconhecer suas conquistas".

The World's 50 Best Restaurants 2023 será transmitido ao vivo na página do 50 Best no / Facebbook aqui e no canal do YouTube aqui a partir das 19h40 (horário do Reino Unido) de 20 de junho.

