Therabody erweitert Investitionen in die Wissenschaft mit zugesagten 10 Mio. US-Dollar für die Forschung, wissenschaftlichen Partnerschaften und offiziellem wissenschaftlichen Beirat

LOS ANGELES, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- Therabody, das führende Unternehmen im Bereich der Wellness-Technologie, gab heute die Investition von mehr als 10 Mio. US-Dollar bekannt, um Initiativen zu finanzieren, die die Innovation und die wissenschaftliche Validierung seiner Produkte weiter vorantreiben werden. Das Unternehmen gab außerdem die Gründung eines wissenschaftlichen Beirats und eine Partnerschaft mit dem American College of Sports Medicine (ACSM) bekannt, dem weltweit führenden Forschungsinstitut im Bereich Bewegung, körperliche Fitness und Sportmedizin.

Therabody ist der Ansicht, dass die Wissenschaft in einem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld eine entscheidende Rolle spielt, da Technologie das Gesundheitswesen im nächsten Jahrzehnt verändern wird. Die Investition von 10 Millionen US-Dollar in die wissenschaftliche Forschung wird eine integrierte Strategie für die wissenschaftliche Branchenführung vorantreiben, wobei die Mittel in den nächsten Jahren in wissenschaftliche und klinische Forschungsstudien in den Bereichen Schönheit, Wellness und sportliche Leistung fließen werden. In Kürze wird das Unternehmen auch die ersten Stipendien vergeben, mit denen Forscher auf der ganzen Welt unterstützt werden, die an der Schnittstelle zwischen Wellness und Technologie arbeiten.

Therabody hat auch eine Partnerschaft mit der größten und wohl angesehensten Sportmedizin-Organisation der Welt, dem American College of Sports Medicine, bekannt gegeben, dem mehr als 40.000 Ärzte, Wissenschaftler, Pädagogen und zertifizierte Fitnessexperten angehören. Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Erholung nach sportlichen Leistungen plant Therabody, auf der ACSM-Jahrestagung im Mai 2024 als Sponsor aufzutreten und modernste Erholungstherapien vorzustellen, bei denen die neuesten Erkenntnisse aus Sportwissenschaft, Praxis und Politik präsentiert werden. Zu den weiteren geplanten Komponenten der Partnerschaft gehören ein gemeinsames Forschungsförderungsprogramm sowie die Unterstützung und Abstimmung mit der strategischen Gesundheitsinitiative von ACSM für Frauen, Sport und körperliche Betätigung, um strategische Ziele und Initiativen in Bezug auf die Gesundheit und Fitness von Frauen zu erreichen.

„Wir sind begeistert, mit Therabody zusammenzuarbeiten", sagte ACSM-Präsidentin Irene Davis, Ph.D., FACSM. „Die Synergien zwischen der Mission und der Vision von ACSM und Therabody machen das Unternehmen zu einem perfekten Partner für uns."

Seit der Erfindung von Theragun durch Dr. Jason Wersland im Februar 2008 hat sich das Unternehmen von der Wissenschaft leiten lassen und wissenschaftliche, medizinische und führende Wellness-Berater zur Unterstützung der Forschung und Produktentwicklung engagiert. Mit der heutigen Bekanntgabe des wissenschaftlichen Beirats von Therabody werden die Beziehungen zu vier wissenschaftlichen Autoritäten an der Spitze ihres Fachgebiets formalisiert:

Dr. Pamela Peeke, MD, MPH, FACP FACSM, ist eine landesweit anerkannte Ärztin und Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der integrativen Medizin und Frauengesundheit. Dr. Peeke hat einen doppelten Master-Abschluss in öffentlicher Gesundheit und Gesundheitspolitik, war Stipendiatin der Pew Foundation im Bereich Ernährung und Stoffwechsel und ist eine Vordenkerin am Harvard Institute of Coaching. Als Senior Research Fellow an den National Institutes of Health hat Dr. Peeke mit dem Office of Women's Research zusammengearbeitet und diese geschlechtsspezifische Forschung auf ihre derzeitige Rolle als leitende Prüfärztin und Chief Medical Officer im digitalen Biotechnologiesektor angewandt, wo sie Studien beaufsichtigt, die sich auf die Gesundheit von Frauen auswirken, von Osteoporose bis hin zu Schlafstörungen und Hitzewallungen. Dr. Peeke hat drei New York Times-Bestseller verfasst und ist Triathletin bei den Senior Olympics.

Dr. Daniel Giordano, PT, DPT, CSCS ist Doktor der Physiotherapie, der sich auf Leistungsgesundheit und Langlebigkeit spezialisiert hat. Als Vordenker im Bereich der muskuloskelettalen Gesundheitspflege konzentrieren sich seine landesweit anerkannten Kliniken auch auf die Gesundheit von Frauen, Jugendsportlern und anderen Bevölkerungsgruppen. Daniel Giordano ist bekannt für seine Arbeit im Beratungsausschuss der Zeitschrift Men's Health und als Coach auf Bodybuilding.com. Außerdem war er Teil der medizinischen Teams zahlreicher hochkarätiger Sportveranstaltungen, darunter die US-Leichtathletikmeisterschaften und die Quicksilver Pro Surfing Championships.

Dr. Robin Thorpe, PhD, ist weltweit führend in der Erholungswissenschaft und außerordentlicher Professor mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz im Bereich der Sportleistung, die einige der größten Sportorganisationen der Welt umfasst, darunter Manchester United – EPL, Mexikos Fußballnationalmannschaft – Weltmeisterschaft 2018, NBA, MLB, MLS, Premiership Rugby, European/PGA ToursProfessional Golf, Olympische Leichtathletik, Red Bull und Profiboxen der NBA, MLB, NFL, MLS und mehr. Er hat Artikel zu den Themen Stress, Ermüdung und Erholung von Sportlern veröffentlicht und innovative Methoden und Techniken entwickelt, um die Erholung zu beschleunigen und die sportliche Leistung zu verbessern. Er ist weiterhin führend im Bereich der Erholungswissenschaften, indem er gleichzeitig einige der bekanntesten Athleten weltweit unterstützt und Forschungsgruppen in Europa und den USA bei der Entwicklung neuartiger Ansätze zur Verbesserung der Erholung und der menschlichen Leistung betreut.

Dr. Neera Nathan, MD, MSHS ist eine in Harvard ausgebildete, zertifizierte Dermatologin und eine Fellowship-ausgebildete Mohs-Mikrographie-Chirurgin, die sich sowohl auf die klinische Praxis als auch auf die Forschung konzentriert. Ihre klinischen und Forschungsinteressen umfassen dermatologische Chirurgie, kosmetische Dermatologie und Lasermedizin. Während ihrer Facharztausbildung in der Dermatologie an der Harvard Medical School hatte sie das Privileg, von international führenden Experten in der Laser- und ästhetischen Medizin zu lernen. Heute teilt sie ihre Zeit zwischen privater Praxis und akademischen Einrichtungen auf. Sie ist Dozentin für Dermatologie an der Harvard Medical School und Clinical Associate an der Johns Hopkins University. Sie ist aktiv an der klinischen Versorgung, der Forschung und der Ausbildung beteiligt.

Gemeinsam mit dem Wissenschaftsteam von Therabody wird jedes Beiratsmitglied dazu beitragen, sein Forschungsnetzwerk zu erweitern und über die Forschungsstrategie, damit zusammenhängende Initiativen und Inhalte zu beraten sowie neue Therabody-Produkte mitzuentwickeln, die sich auf das Fachgebiet des jeweiligen Mitglieds beziehen.

„Wissenschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Innovation und unseres Wachstums in den letzten fünf Jahren. Wir freuen uns sehr, diese Führungsrolle mit unseren wissenschaftlichen Beratern fortzusetzen und uns weiter für branchenführende Forschung zu engagieren", sagte Tim Roberts, VP of Science and Innovation bei Therabody.

„Ich bin begeistert, wissenschaftliche Führung dieses Kalibers bei Therabody begrüßen zu dürfen. Unser wissenschaftlicher Beirat und unsere beträchtlichen Investitionen in wissenschaftliche Forschung und Partnerschaften werden dafür sorgen, dass wir an der Spitze unserer Branche bleiben und uns der Entwicklung der wirksamsten, wissenschaftlich validierten Produkte widmen, die heute und in Zukunft verfügbar sind", sagte Monty Sharma, President und CEO von Therabody.

Therabody hat bis heute 21 wissenschaftliche Studien abgeschlossen, derzeit laufen 26 weitere. Weitere Informationen finden Sie unter Therabody.com/science.

Informationen zu Therabody

Therabody ist der führende Anbieter von Wellness-Technologie, der seit der Erfindung von Theragun im Jahr 2008 durch Dr. Jason Wersland das Wohlbefinden für alle neu definiert hat. Der weltweite Pionier der Wellness-Technologie hat mit seinem Flaggschiff-Gerät die Kategorie der perkussiven Massagepistolen geschaffen und revolutioniert seitdem die moderne Gesundheit mit wissenschaftlich fundierten Lösungen, die jeden Körper sich besser fühlen, besser aussehen und besser funktionieren lassen. Das Produkt-, Dienstleistungs- und Content-Ökosystem von Therabody liegt an der Schnittstelle von Technologie, Gesundheitswesen und Konsumgütern und bedient drei verschiedene Kategorien: Wellness, Schönheit und Leistung.

Wissenschaft ist die Grundlage der Produktentwicklung von Therabody. Das Unternehmen hat 21 wissenschaftliche Studien abgeschlossen, 26 weitere sind in Arbeit, und die Wirksamkeit seiner Produktbehandlungen wird in mehr als 75.000 wissenschaftlichen Artikeln belegt. Ob im Therabody-Labor oder bei der Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern auf der ganzen Welt: Wissenschaft treibt die Mission von Therabody an, jeden Körper zu befähigen, besser, länger und gesünder zu leben.

Für weitere Informationen laden Sie bitte die Therabody App für iOS oder Android herunter, besuchen Sie www.therabody.com, oder folgen Sie @therabody in den sozialen Netzwerken.

Informationen zum American College of Sports Medicine (ACSM)

Das ACSM ist die größte sportmedizinische und sportwissenschaftliche Organisation der Welt. Mehr als 50.000 internationale, nationale und regionale Mitglieder und zertifizierte Fachleute engagieren sich für die Förderung und Integration wissenschaftlicher Forschung, um weiterbildende und praktische Anwendungen der Sportwissenschaft und Sportmedizin zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.acsm.org.

