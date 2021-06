Therabody™ annonce un partenariat avec le joueur de foot de renommée mondiale Cristiano Ronaldo

Reconnu dans le monde entier pour ses qualités de gardien de but de premier plan, son contrôle sur le terrain et son désir de perfection, Ronaldo demeure l'un des meilleurs athlètes au monde, pensant au bien-être général en priorité. Selon lui, la longévité de sa carrière est en partie due à la façon dont il prend soin de son corps avec les meilleures technologies et techniques disponibles. Le Theragun, le premier appareil thérapeutique portatif de massage à pulsations, est devenu un élément essentiel de la routine de Ronaldo, car il aide à accélérer la récupération, à prévenir les blessures et à améliorer la performance sportive globale. Son utilisation fréquente de l'appareil, particulièrement sur ses jambes et ses pieds, valide l'efficacité des solutions de pointe de Therabody.

« Mon corps est mon arme, a expliqué Cristiano Ronaldo. Pour être le meilleur, il faut la meilleure récupération. C'est pourquoi j'ai choisi Therabody. »

Ronaldo a découvert le Theragun en 2017, lorsque le Dr Jason en a fait une démonstration aux joueurs et au personnel entraîneur au campus du Real Madrid. Il a été le premier athlète que le Dr Jason ait vu utiliser l'attache conique du Theragun sur la plante de son pied, ce qui a amené le Dr Jason à créer un nouveau protocole de Theragun. Le Dr Jason est devenu une ressource de confiance pour Ronaldo, à qui il donne des conseils sur les façons d'optimiser les bienfaits du Theragun et d'améliorer sa routine de récupération.

« Cristiano cherche toujours à en savoir plus. Il est devenu un maître de son art, explorant toujours de nouvelles façons efficaces de prendre soin de son corps et de son esprit, a affirmé le Dr Jason Wersland, fondateur et directeur du mieux-être de Therabody. C'est un honneur pour moi d'appuyer sa quête pour trouver continuellement des façons d'être au meilleur de sa forme et d'améliorer le bien-être de son entourage. »

Ronaldo travaillera avec Therabody pour souligner l'importance du bien-être de tout le corps et pour sensibiliser sa communauté aux bienfaits du Theragun. En s'associant à des athlètes légendaires comme Ronaldo, Therabody donne aux consommateurs les moyens de prendre en main leur bien-être et leur récupération en utilisant les mêmes technologies qui n'étaient traditionnellement offertes qu'aux athlètes professionnels.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le partenariat de Therabody avec Cristiano Ronaldo et ses autres athlètes ambassadeurs, veuillez consulter le site www.therabody.com.

À PROPOS DE THERABODY

Therabody est un innovateur mondial en matière de technologies de bien-être et le créateur du Theragun®, le premier appareil thérapeutique portatif de massage à pulsations au monde. Sa mission est d'offrir des solutions naturelles efficaces qui aident les gens à prendre en charge leur bien-être au quotidien. Les divers appareils et solutions intelligents et de pointe de Therabody donnent aux gens les moyens de prendre soin d'eux-mêmes naturellement, et les athlètes professionnels, les équipes sportives, les célébrités, les entraîneurs d'élite et les médecins praticiens de plus de 60 pays lui font confiance. Les modalités cliniques de Therabody comprennent la massothérapie à pulsations (Theragun), la thérapie par vibrations (série Wave), la technologie de compression pneumatique (RecoveryAir), la stimulation électrique (PowerDot), et la thérapie botanique utilisant le CBD biologique certifié par le ministère de l'Agriculture des États-Unis (TheraOne). Les appareils s'intègrent parfaitement à l'application Therabody pour une expérience plus personnalisée. L'entreprise a également créé l'Université Therabody, sa division de l'éducation qui offre une formation approfondie sur l'intégration efficace des solutions de Therabody dans les routines d'entraînement et de récupération. Elle tire parti de la recherche de pointe sur le bien-être du corps entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.therabody.com, téléchargez l'application Therabody ou suivez la marque sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=y7RM4OdOg7s

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163402/Therabody_Logo.jpg

SOURCE Therabody