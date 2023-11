Theranica conclut un accord avec Dr. Reddy's pour la commercialisation de Nerivio® en Europe

La collaboration commerciale fait suite à l'approbation élargie du marquage CE de Nerivio® en tant que nouveau traitement non médicamenteux de la migraine à double usage pour les adolescents et les adultes

NETANYA, Israël, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Theranica , une société de thérapie par neuromodulation, et Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (« Dr. Reddy's ») ont annoncé aujourd'hui un accord exclusif pour la commercialisation et la distribution de Nerivio® en Autriche, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Italie, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Espagne, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni, en plus de l'Allemagne, qui a fait l'objet d'un accord antérieur.

Nerivio® REN wearable for adolescents and teens.

Theranica a annoncé en août dernier que Nerivio ®, un nouveau dispositif portable REN (Remote Electrical Neuromodulation) sans médicament pour la migraine, a reçu une approbation élargie du marquage CE dans le cadre de la réglementation européenne MDR en tant que traitement de la migraine à double usage (aigu et/ou préventif) pour les adultes et les adolescents.

L'accord commercial entre Theranica et diverses filiales européennes de Dr. Reddy's comprend des droits de licence et des paiements supplémentaires en échange des droits exclusifs de commercialisation de Nerivio® dans plusieurs pays européens. Dr. Reddy's gérera le marketing, les ventes et le support local de la commercialisation de Nerivio® en Europe, en commençant par l'Allemagne et en s'étendant progressivement à tous les pays européens mentionnés ci-dessus. Cet accord fait suite à un accord antérieur entre Theranica et Dr. Reddy's concernant la collaboration commerciale en Inde pour Nerivio®.

« Cet accord est une nouvelle très attendue par des millions de personnes souffrant de migraine dans toute l'Europe », déclare Ronen Jashek, COO de Theranica. « Après l'accueil favorable réservé à Nerivio aux États-Unis et à la suite de nombreuses demandes de neurologues et de patients en Europe, cette collaboration commerciale avec Dr. Reddy's met Nerivio à la disposition d'un nombre encore plus grand de patients dans le monde. La migraine est l'une des principales causes d'invalidité dans le monde, touchant 100 millions d'adolescents et de jeunes adultes. Une intervention précoce avec un traitement préventif et aigu est impérative pour empêcher la maladie de s'aggraver à l'âge adulte. Nous voulons surtout apporter cette thérapie innovante aux populations mal desservies, telles que les adolescents. »

« La collaboration commerciale entre Dr. Reddy's et Theranica s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre engagement à répondre aux besoins non satisfaits des patients », déclare Patrick Aghanian, directeur général de Generics Europe, Dr. Reddy's Laboratories. « Nous sommes ravis de proposer aux patients européens une option de traitement de la migraine sans médicament, qui pourrait faire la différence dans leur qualité de vie. »

À propos de Nerivio

Contrôlé par une application mobile et auto-administré, le dispositif portable Nerivio REN est un traitement complet de la migraine sous forme de brassard qui utilise la neuromodulation électrique à distance (REN) plus douloureuse pour activer les fibres nerveuses nociceptives dans le bras. Ces fibres envoient des signaux qui déclenchent un mécanisme descendant de gestion de la douleur dans le cerveau appelé modulation conditionnée de la douleur (MCD), qui atténue la douleur migraineuse et les symptômes associés sans médicaments. Plus simplement, le bras supérieur est stimulé pour déclencher un processus naturel dans le cerveau, dans le but d'éliminer ou de soulager les migraines et d'autres symptômes associés. Chaque traitement dure 45 minutes et est appliqué tous les deux jours à des fins de prévention ou au début d'une crise de migraine à des fins de traitement aigu.

À propos de Theranica

Theranica est une société de produits thérapeutiques numériques prescrits dédiée à la création de thérapies efficaces, sûres, abordables et à faible effet secondaire contre les conditions de douleur idiopathique. Nerivio®, le produit phare et primé de la société, est le premier dispositif portable REN sur ordonnance autorisé par la FDA pour le traitement aigu et/ou préventif de la migraine. Nerivio a été utilisé dans plus de 650 000 traitements de la migraine aux États-Unis, y compris par des adolescents et des vétérans vivant avec la migraine. Theranica étend sa technologie exclusive afin de développer des solutions destinées à d'autres douleurs idiopathiques. Pour en savoir plus, consultez nos sites Web theranica.com et nerivio.com , et suivez-vous sur LinkedIn , Twitter , Instagram et Facebook .

