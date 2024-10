Thunes dévoile une solution de paiement par code QR qui connecte les applications financières mondiales à l'économie sans numéraire de la Chine

La solution permet aux portefeuilles mobiles étrangers et aux institutions financières de bénéficier d'un accès transparent aux paiements par code QR chinois

LONDRES et PÉKIN, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Thunes, le réseau intelligent qui permet de transférer de l'argent dans le monde entier, annonce ce jour le lancement de sa solution révolutionnaire de paiement par code QR. Cette innovation permet aux membres du réseau Direct Global Network de Thunes, y compris les portefeuilles mobiles, les néobanques et les banques dotées de capacités mobiles, de se connecter directement aux systèmes de paiement chinois par code QR exploités par le Digital Currency Institute (DCI) et la NetsUnion Clearing Corporation (NUCC). Les utilisateurs de portefeuilles mobiles et d'applications financières étrangers qui se rendent en Chine peuvent désormais effectuer des paiements en toute transparence en scannant les codes QR présentés par les commerçants pour des méthodes de paiement telles qu'e-CNY, Alipay et WeChat Pay, transformant ainsi l'expérience de voyage de millions de personnes.

À l'heure où la Chine promeut ses politiques de voyage sans visa pour stimuler le tourisme international, le lancement par Thunes de la solution de paiement par code QR arrive à point nommé. Avec l'augmentation prévue du nombre de voyageurs étrangers, la possibilité de payer à l'aide de codes QR, la méthode de paiement préférée en Chine, est cruciale pour offrir une expérience fluide, pratique et locale lors d'un séjour en Chine.

Selon le rapport sur le système de paiement, publié par la Banque populaire de Chine, le nombre de distributeurs automatiques de billets a diminué de 25 % au cours des six dernières années, ce qui témoigne de l'accélération de la transition vers une économie sans numéraire. Forbes indique en outre que les paiements mobiles représentent désormais plus de 85 % de l'ensemble des transactions en Chine.

Les voyageurs étrangers sont souvent confrontés à des difficultés importantes lorsqu'ils paient : les cartes de crédit étrangères traditionnelles sont rarement acceptées, en particulier dans les magasins de rue et chez les petits et moyens commerçants. Les voyageurs doivent généralement télécharger et s'enregistrer sur des applications de paiement chinoises locales qui demandent des données personnelles sensibles, ce qui entraîne des frictions et des désagréments. La solution de paiement par code QR de Thunes résout ces problèmes en offrant une expérience de paiement transparente, sécurisée et conviviale aux utilisateurs finaux d'applications financières étrangères telles que les portefeuilles mobiles et les néobanques.

Thunes travaille déjà avec des membres importants de son réseau mondial direct, tels qu'Airtel, Hanpass (Corée du Sud), m-Pesa (Kenya) et Vodacom (Tanzanie), pour mettre la solution de paiement par code QR à la disposition de leurs clients voyageant en Chine. D'autres membres devraient bientôt rejoindre le réseau, élargissant ainsi la portée et l'impact de cette solution innovante.

Floris de Kort, CEO, Thunes, déclare : « Notre réseau Direct Global continue d'abaisser les obstacles pour nos membres, leur permettant d'offrir à leurs clients un accès inégalé aux systèmes de paiement locaux dans le monde entier. Avec ce lancement, nous donnons à nos membres les moyens d'offrir aux utilisateurs de leurs applications la possibilité de payer comme les locaux en Chine, c'est-à-dire de manière rapide, fiable et transparente. En intégrant les paiements par code QR chinois de Thunes dans leurs applications, les portefeuilles mobiles, les néobanques et les institutions financières peuvent améliorer l'expérience de l'utilisateur tout en débloquant de nouvelles sources de revenus et en ouvrant la voie à l'innovation en matière de paiement à l'échelle mondiale ».

Ian Ferrao, CEO, Airtel Money, déclare : « Airtel Money est un membre de longue date du Direct Global Network de Thunes, et Thunes ajoute continuellement de la valeur pour nous et les utilisateurs de nos portefeuilles mobiles. Grâce à sa solution innovante, les paiements par code QR de Thunes deviendront essentiels pour les voyageurs africains, leur permettant d'utiliser sans effort les paiements numériques en Chine et d'effectuer des achats en toute simplicité, améliorant ainsi leur expérience globale de voyage ».

Jay Choi, responsable de la stratégie de croissance, Hanpass, conclut : « En tant que membre du réseau Direct Global de Thunes, nous pouvons offrir à nos clients des solutions de paiement transfrontalier instantanées et fiables. Grâce à la capacité de paiement par code QR de Thunes intégrée à notre application, les Coréens en visite en Chine pourront payer les commerçants locaux sans avoir à gérer de l'argent liquide ou craindre que la transaction soit refusée. L'innovation de Thunes nous permet de nous acquitter de notre mission, qui est de fournir les services les plus pratiques à nos clients. »

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 130 pays et plus de 80 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de sept milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires dans le monde, via plus de 320 méthodes de paiement différentes, telles que GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay et bien d'autres encore. Le réseau Direct Global de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système de trésorerie interne SmartX et sa plateforme de conformité Fortress, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, à l'échelle mondiale. Parmi les membres du réseau Direct Global de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des MTO, des fintechs, des PSP et des banques. Basé à Singapour, Thunes possède des bureaux dans 15 villes, dont Abidjan, Barcelone, Pékin, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Riyad, San Francisco, Sao Paulo et Shanghai. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://www.thunes.com.