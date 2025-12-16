- Thunes nombra a Chloé Mayenobe como consejera delegada adjunta para impulsar el crecimiento estratégico y la expansión global

Thunes fortalece su estructura de liderazgo para impulsar la excelencia operativa y acelerar el escalamiento global.

SINGAPUR, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, la superautopista inteligente para mover dinero alrededor del mundo, anuncia hoy el ascenso de Chloé Mayenobe al cargo de consejera delegada adjunta (CEO).

Anteriormente presidenta y directora de operaciones (COO) de la compañía, el mandato ampliado de Chloé conecta la ambición estratégica con la realidad operativa. En su nuevo cargo como consejera delegada adjunta, Chloé colaborará con el Consejo de Administración y el Consejero Delegado para definir la visión a largo plazo de la compañía e impulsar su ejecución. Asume la supervisión integral de la hoja de ruta empresarial de Thunes, incluyendo la expansión de la red, fusiones y adquisiciones, tecnología, producto, marketing, operaciones de ventas y operaciones globales.

Chloé seguirá informando directamente al cofundador de la compañía, Peter De Caluwe, consejero delegado y vicepresidente de Thunes. Esta nueva estructura aprovecha su experiencia única en el crecimiento de empresas de alto crecimiento y la transformación de líderes del mercado para impulsar la trayectoria comercial de Thunes.

Chloé aporta más de 15 años de experiencia en el crecimiento de empresas fintech y la transformación de multinacionales. Su experiencia de liderazgo incluye los cargos de directora de operaciones del Grupo Solaris (valoración de 1.600 millones de euros), consejera general adjunta de Natixis Payments y vicepresidenta sénior y directora general para EMEA del Grupo Ingenico. En estos puestos, ha gestionado con éxito resultados superiores a los 400 millones de euros e impulsado un enorme valor empresarial, contribuyendo, entre otras cosas, a multiplicar por 12 la capitalización bursátil de Ingenico.

Desde que se unió a Thunes en 2023, ha sido fundamental en la profesionalización de la gobernanza de la empresa y jugó un papel central en asegurar la licencia de la empresa en los 50 estados de EE.UU. y cerrar la ronda de financiación Serie D de 150 millones de dólares de Thunes.

Peter De Caluwe, consejero delegado y vicepresidente de Thunes, afirmó: "Chloé es más que una líder operativa; es una visionaria estratégica que sabe cómo convertir la ambición en valor empresarial. Su ascenso a consejera delegada de la Junta Directiva refleja su inmensa contribución a nuestro crecimiento y su capacidad para desenvolverse en mercados globales complejos. Para ganar la carrera, se necesita un conductor visionario y un motor impecable. Con Chloé perfeccionando el motor de alto rendimiento de nuestras operaciones diarias, me concentro en el futuro, guiando nuestra visión estratégica y consolidando a Thunes como la infraestructura de pagos global definitiva del mundo".

Chloé Mayenobe, consejera delegada adjunta de Thunes, afirmó: "Es un honor para mí asumir el cargo de consejera delegada adjunta. Thunes se encuentra en un momento crucial donde el rigor operativo debe ir de la mano con una expansión estratégica agresiva. Mi enfoque se centrará en aprovechar nuestra red global para generar nuevas fuentes de ingresos, integrar inteligencia predictiva en nuestra toma de decisiones y garantizar que nuestra cultura de alto rendimiento se traduzca directamente en el éxito de nuestros clientes. Espero con interés trabajar con Peter y nuestro increíble equipo para construir un ecosistema financiero que no solo sea eficiente, sino también verdaderamente transformador para la economía global".

