Thunes nomme Chloé Mayenobe au poste de PDG adjointe pour piloter la croissance stratégique et l'expansion mondiale

Thunes renforce sa structure de direction afin de promouvoir l'excellence opérationnelle et accélérer l'expansion à l'échelle mondiale

SINGAPOUR, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ --Thunes, l'autoroute intelligente pour transférer l'argent dans le monde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Chloé Mayenobe au poste de président directrice générale adjointe (PDG).

Chloé Mayenobe

Anciennement présidente et directrice des opérations de la société, le mandat élargi de Chloé comble le fossé entre l'ambition stratégique et la réalité opérationnelle. Dans son nouveau rôle de PDG adjointe, Chloé travaillera en partenariat avec le conseil d'administration et le PDG pour élaborer la vision à long terme de l'entreprise tout en conduisant sa concrétisation. Elle prend en charge l'ensemble de la feuille de route de Thunes, y compris l'expansion du réseau, les fusions et acquisitions, la technologie, les produits, le marketing, les opérations de vente et les opérations mondiales.

Chloé continuera à rendre compte directement au cofondateur de la société, Peter De Caluwe, PDG et vice-président du conseil d'administration de Thunes. Cette nouvelle structure met à contribution son expertise unique en matière de développement d'entreprises à forte croissance et de transformation de leaders du marché pour accélérer la trajectoire commerciale de Thunes.

Chloé apporte plus de 15 ans d'expertise dans le développement d'entreprises de technologie financière et la transformation de multinationales. Elle a notamment été directrice d'exploitation du groupe Solaris (évalué à 1,6 milliard d'euros), directrice générale adjointe de Natixis Payments et vice-présidente et directrice générale pour la région EMEA du groupe Ingenico. Dans le cadre de ces fonctions, elle a géré avec brio des comptes de résultat de plus de 400 millions d'euros et a créé une valeur d'entreprise considérable, contribuant notamment à multiplier par 12 la capitalisation boursière d'Ingenico.

Depuis son arrivée chez Thunes en 2023, elle a eu un rôle déterminant dans la professionnalisation de la gouvernance de l'entreprise et a joué un rôle central dans l'obtention des licences américaines de Thunes dans 50 États et dans la conclusion du cycle de financement de série D de Thunes, d'un montant de 150 millions de dollars.

Peter De Caluwe, PDG et vice-président du conseil d'administration de Thunes, a déclaré : « Chloé est plus qu'une leader opérationnelle, c'est une visionnaire stratégique qui sait comment transformer l'ambition en valeur d'entreprise. Sa promotion au poste de PDG adjoint reflète son immense contribution à notre croissance et sa capacité à naviguer sur des marchés mondiaux complexes. Pour gagner la course, il faut à la fois un pilote visionnaire et un moteur irréprochable. Avec Chloé qui peaufine le moteur de haute performance de nos opérations quotidiennes, je me concentre sur la route à suivre, en pilotant notre vision stratégique et en consolidant Thunes en tant qu'infrastructure de paiement de référence à l'échelle mondiale . »

Chloé Mayenobe, PDG adjoint de Thunes, a ajouté : « Je suis honorée d'assumer le rôle de PDG adjoint. Thunes se trouve à un moment critique lorsque la rigueur opérationnelle doit rencontrer une expansion stratégique agressive. Je m'attacherai à tirer parti de notre réseau mondial pour dégager de nouvelles sources de revenus, à intégrer l'intelligence artificielle prédictive dans notre processus décisionnel et à faire en sorte que notre culture de haute performance se traduise directement par la réussite de nos clients. Je suis impatiente de travailler avec Peter et notre formidable équipe pour construire un écosystème financier qui soit non seulement efficace, mais aussi véritablement transformateur pour l'économie mondiale. »

À propos de Thunes :

Pour plus d'informations, consultez le site

www.thunes.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2845842/Thunes.jpg