Thunes et GCash lancent une solution innovante de recharge transfrontalière de portefeuille numérique

La nouvelle solution de recharge de GCash permet un financement direct depuis l'étranger dans les portefeuilles numériques

MANILLE, Philippines et LONDRES, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente qui permet de déplacer de l'argent dans le monde entier, annonce aujourd'hui une nouvelle collaboration avec GCash, le principal portefeuille numérique des Philippines. Cette initiative novatrice permet aux utilisateurs de GCash de recharger le solde de leur portefeuille directement dans l'application en utilisant des fonds provenant de leurs comptes bancaires britanniques et européens. Cette collaboration permet d'effectuer des recharges transfrontalières en temps réel et à moindre coût, offrant ainsi aux utilisateurs de GCash en Europe une commodité et un contrôle financier accrus.

Thunes and GCash partner to launch innovative, cross-border digital wallet top-up solution

Environ deux millions de Philippins expatriés vivent et travaillent en Europe et conservent des liens avec les Philippines. Les détenteurs d'un portefeuille numérique GCash peuvent désormais mieux aider leurs proches restés au pays en rechargeant instantanément leur portefeuille et en s'assurant que l'argent est utilisé comme prévu, que ce soit pour l'éducation, les soins de santé ou les dépenses domestiques. Cette initiative innovante souligne l'importance que Thunes et GCash accordent à l'inclusion financière et à l'autonomisation des communautés en aidant les gens à renforcer la surveillance financière et la gestion des dépenses.

En tant que membre du réseau propriétaire Direct Global Network de Thunes, qui s'appuie sur son système de trésorerie SmartX et sa plateforme de conformité Fortress, GCash bénéficie d'une rapidité, d'un contrôle, d'une visibilité, d'une protection et d'une rentabilité inégalés pour les recharges transfrontalières de leurs clients sur leur compte GCash.

Paul Albano, directeur général de GCash International, déclare : « Nous sommes ravis d'être membre du réseau mondial direct de Thunes, pour permettre aux utilisateurs de GCash de recharger leurs comptes instantanément à partir de leurs comptes bancaires à l'étranger. Ce service aidera des centaines de milliers de Philippins au Royaume-Uni et en Europe en améliorant la façon dont ils transfèrent de l'argent à travers les frontières vers leurs portefeuilles numériques, avec un meilleur contrôle de leurs finances. De cette manière, les Philippins vivant à l'étranger peuvent mieux utiliser GCash pour maintenir les liens avec leurs communautés d'origine ».

Floris de Kort, CEO de Thunes, ajoute : « Nous renforçons notre collaboration avec GCash, un membre apprécié de longue date de notre Direct Global Network, pour transformer les recharges de portefeuilles numériques. Grâce au Direct Global Network de Thunes, nous proposons désormais un service de recharge instantanée qui simplifie les transactions transfrontalières. Notre alliance avec GCash témoigne de notre passion pour l'innovation, de la polyvalence de notre réseau propriétaire et de notre engagement en faveur de l'inclusion financière par le biais de mouvements d'argent dans le monde entier ».

de nombreux Philippins ont des liens familiaux et professionnels étroits avec leur pays d'origine. Les Philippins utilisent GCash pour payer des factures, des biens et des services, des amis et de la famille, et pour obtenir un financement. Le portefeuille facilite les paiements ciblés pour régler les factures médicales, les frais de logement et l'éducation.

GCash a permis aux Philippins non bancarisés et sous-bancarisés de participer à l'économie de l'internet et des petits boulots, stimulant ainsi l'inclusion financière.

Selon la Banque mondiale, les Philippines constituent le quatrième marché mondial pour les envois de fonds, avec 39 milliards USD envoyés en 2024. En 2024, l'Europe a envoyé 3,8 milliards USD aux Philippines.

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 130 pays et plus de 80 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de sept milliards de portefeuilles mobiles et de comptes bancaires dans le monde, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 320 méthodes de paiement différentes, telles que GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay et bien d'autres encore. Le réseau Direct Global de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système de trésorerie interne SmartX et sa plateforme de conformité Fortress, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, à l'échelle mondiale. Parmi les membres du réseau Direct Global de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des MTO, des fintechs, des PSP et des banques. Basé à Singapour, Thunes possède des bureaux dans 15 villes, dont Abidjan, Barcelone, Pékin, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Riyad, San Francisco, Sao Paulo et Shanghai. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site :https://www.thunes.com/

À propos de GCash

GCash est la première super application financière des Philippines et le plus grand écosystème sans argent liquide. Grâce à l'application GCash, les utilisateurs peuvent facilement acheter du temps d'antenne prépayé, payer des factures par l'intermédiaire de partenaires dans tout le pays, envoyer et recevoir de l'argent partout aux Philippines, même vers d'autres comptes bancaires, effectuer des achats auprès de plus de 6 millions de commerçants partenaires et de vendeurs sociaux, et accéder à l'épargne, au crédit, aux prêts, à l'assurance et à l'investissement d'argent, et bien plus encore, le tout à la commodité de leur smartphone. Ses opérations de portefeuille mobile sont gérées par G-Xchange, Inc. (GXI), une filiale à 100 % de Mynt, la première et unique licorne de 5 milliards de dollars aux Philippines.

GCash est un fervent partisan des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier les ODD 5, 8, 10 et 13, qui portent respectivement sur la sûreté et la sécurité, l'inclusion financière, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que sur l'adoption de mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2549551/Thunes_GCash.jpg