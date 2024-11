Thunes und GCash starten innovative, grenzüberschreitende Aufladelösung für digitale Geldbörsen

Die neue Aufladelösung von GCash ermöglicht das direkte Einzahlen aus dem Ausland über digitale Geldbörsen

MANILA und LONDON, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- Thunes, der Smart Superhighway, um Geld auf der ganzen Welt zu bewegen, gab heute eine neue Partnerschaft mit GCash, der führenden digitalen Geldbörse auf den Philippinen, bekannt. Diese bahnbrechende Initiative ermöglicht es GCash-Nutzern, ihr Guthaben direkt in der App mit Geldmitteln von ihren britischen und europäischen Bankkonten aufzuladen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht grenzüberschreitende Aufladungen in Echtzeit, macht sie kosteneffizienter und bietet GCash-Nutzern in Europa mehr Komfort und finanzielle Kontrolle.

Thunes and GCash partner to launch innovative, cross-border digital wallet top-up solution

Etwa 2 Millionen philippinische Auswanderer leben und arbeiten in Europa und unterhalten Verbindungen zu den Philippinen. Diejenigen, die eine digitale GCash-Geldbörse besitzen, können ihre Verwandten in der Heimat jetzt besser unterstützen, indem sie ihre Geldbörse sofort aufladen und sicherstellen, dass das Geld wie vorgesehen verwendet wird, sei es für Bildung, Gesundheit oder Haushaltsausgaben. Diese innovative Initiative unterstreicht die Bedeutung, die Thunes und GCash der finanziellen Eingliederung und der Stärkung der Gemeinschaft beimessen, indem sie den Menschen helfen, ihre Finanzen besser zu überwachen und ihre Ausgaben zu verwalten.

Als Mitglied des firmeneigenen Direct Global Network von Thunes, das das SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform nutzt, genießt GCash eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz für die grenzüberschreitenden Kontoaufladungen seiner Kunden innerhalb ihres GCash-Kontos.

Paul Albano, General Manager von GCash International, , sagte: „Wir freuen uns, Mitglied des Thunes Direct Global Network zu sein, um GCash-Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Konten sofort von ihren Bankkonten in Übersee aufzuladen. Dieser Dienst wird Hunderttausende von Filipinos in Großbritannien und Europa unterstützen, indem er ihnen die grenzüberschreitende Überweisung von Geld in ihre digitalen Geldbörsen erleichtert und ihnen eine bessere Kontrolle über ihre Finanzen ermöglicht. Auf diese Weise können im Ausland lebende Filipinos GCash besser nutzen, um die Verbindung zu ihren Heimatgemeinden aufrechtzuerhalten."

Floris de Kort, CEO von Thunes, , fügte hinzu: „Wir erweitern unsere Zusammenarbeit mit GCash, einem langjährigen, geschätzten Mitglied unseres Direct Global Network, um das Aufladen von digitalen Geldbörsen zu verändern. Über das Direct Global Network von Thunes bieten wir jetzt einen Sofortauflade-Service an, der grenzüberschreitende Transaktionen vereinfacht. Unsere Allianz mit GCash ist ein Beweis für unsere Leidenschaft für Innovationen, die Vielseitigkeit unseres firmeneigenen Netzwerks und unser Engagement für finanzielle Inklusion durch Geldüberweisungen auf der ganzen Welt."

Hinweis für Redakteure:

Viele Filipinos haben starke familiäre und geschäftliche Bindungen in ihrer alten Heimat auf den Philippinen. Filipinos nutzen GCash, um Rechnungen, Waren und Dienstleistungen, Freunde und Familie zu bezahlen und Finanzmittel zu erhalten. Die digitale Geldbörse ermöglicht zweckgebundene Zahlungen zur Begleichung von Arztrechnungen, Wohn- und Ausbildungskosten.

GCash hat dazu beigetragen, dass Filipinos, die nur schlechte oder gar keine Bankverbindungen haben, an der Internet- und Gig-Economy teilhaben können, wodurch die finanzielle Integration gefördert wird.

Nach Angaben der Weltbank sind die Philippinen mit 39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 weltweit der viertgrößte Markt für eingehende Überweisungen. Im Jahr 2024 wurden 3,8 Milliarden US-Dollar aus Europa auf die Philippinen geschickt.

Über Thunes:

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 15 Standorten, darunter Abidjan, Barcelona, Beijing, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco, Sao Paulo und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.thunes.com/

Informationen zu GCash

GCash ist die Nummer 1 der philippinischen Finanz-Super-Apps und das größte bargeldlose Ökosystem. Mit der GCash-App können Nutzer ganz einfach Prepaid-Guthaben kaufen, Rechnungen über Partner-Rechnungssteller im ganzen Land bezahlen, Geld überall auf den Philippinen senden und empfangen, sogar auf andere Bankkonten, bei über 6 Millionen Partner-Händlern und sozialen Anbietern einkaufen und Zugang zu Ersparnissen, Krediten, Darlehen, Versicherungen, Geldanlagen und vielem mehr erhalten - und das alles ganz bequem über ihr Smartphone. Die mobilen Wallet-Transaktionen werden von G-Xchange, Inc. (GXI) abgewickelt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Mynt, dem ersten und einzigen 5-Milliarden-Dollar-Einhorn auf den Philippinen.

GCash ist ein überzeugter Befürworter der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen, insbesondere der SDGs 5, 8, 10 und 13, die sich auf Sicherheit, finanzielle Eingliederung, Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion konzentrieren, sowie auf dringende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2549551/Thunes_GCash.jpg