Thunes lanza pagos en tiempo real en Marruecos

Los miembros de la red global directa de Thunes ahora pueden ofrecer pagos en tiempo real a cuentas bancarias en Marruecos, satisfaciendo la demanda de los consumidores de un comercio transfronterizo más rápido

LONDRES, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, la Superautopista Inteligente para el movimiento de dinero a nivel mundial, anuncia hoy el lanzamiento de servicios de pago en tiempo real en Marruecos. Los miembros de su Red Global Directa ya pueden realizar pagos en tiempo real a cuentas bancarias del país. El lanzamiento permite realizar pagos en dírhams marroquíes (MAD) y ofrece a los miembros de Thunes un mayor acceso a la economía marroquí, cada vez más conectada y digitalizada.

Marruecos es uno de los principales países receptores de África. Según el Banco Mundial, recibió más de 11.500 millones de dólares en 2023, lo que subraya la importancia de realizar pagos transfronterizos eficientes y asequibles al país.

Un nuevo estudio de Thunes, publicado en su Informe 2025: Dinero sin Fronteras, destaca la importancia crucial de la velocidad en las transferencias internacionales de dinero. El estudio reveló que el 65% de los expatriados prioriza la velocidad por encima de todo al elegir un método de pago. Gracias a la conexión directa de Thunes con la red bancaria marroquí, las transacciones en el país serán más rápidas y transparentes que con los sistemas tradicionales.

Aik Boon Tan, director de Red de Thunes, afirmó: "Ante el continuo crecimiento de la demanda de pagos transfronterizos fluidos y en tiempo real hacia el norte de África, Thunes se compromete a ofrecer alternativas rápidas y fiables a los sistemas tradicionales. Esta reciente expansión de nuestra Red Global Directa a Marruecos marca un hito importante para Thunes y sus miembros en todo el mundo, brindándoles la oportunidad de optimizar la velocidad de sus pagos transfronterizos de consumidores y empresas".

Chloé Mayenobe, presidenta y directora de operaciones de Thunes, añadió: "La velocidad se ha convertido en algo más que una preferencia en los pagos transfronterizos: es una expectativa y un factor clave para los usuarios finales al elegir una solución. Con el lanzamiento de los pagos directos en Marruecos, brindamos a nuestros miembros la posibilidad de realizar transacciones más rápidas, económicas y transparentes en uno de los mercados más importantes de África".

Con esta expansión, Thunes consolida su liderazgo en pagos transfronterizos en tiempo real, ofreciendo servicios de pago simplificados en Marruecos. Esta expansión también respalda la misión de Thunes de integrar a los próximos mil millones de usuarios finales en la economía global, fomentando una mayor inclusión financiera para quienes desean enviar dinero al país.

Acerca de Thunes:

Thunes es la Superautopista Inteligente para mover dinero alrededor del mundo. La Red Global Directa patentada de Thunes permite a los miembros realizar pagos en tiempo real en más de 130 países y más de 80 monedas. La Red de Thunes se conecta directamente a más de 7.000 millones de billeteras móviles y cuentas bancarias en todo el mundo, así como a 15.000 millones de tarjetas a través de más de 320 métodos de pago diferentes, como GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay y muchos más. La Red Global Directa de Thunes se diferencia por su alcance mundial, su Sistema de Tesorería SmartX interno y su Plataforma de Cumplimiento Fortress, lo que garantiza que los Miembros de la Red reciban velocidad, control, visibilidad, protección y eficiencia de costes inigualables al realizar pagos en tiempo real, a nivel mundial. Los miembros de la Red Global Directa de Thunes incluyen gigantes de la economía gig como Uber y Deliveroo, superaplicaciones como Grab y WeChat, MTO, fintechs, PSP y bancos. Con sede en Singapur, Thunes cuenta con oficinas en 14 ubicaciones, entre ellas Atlanta, Barcelona, Pekín, Dubái, Hong Kong, Johannesburgo, Londres, Manila, Nairobi, París, Riad, San Francisco y Shanghái. Para más información, visite: https://www.thunes.com/