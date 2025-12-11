Thunes rejoint la communauté des licornes du Forum économique mondial pour accélérer l'interopérabilité financière mondiale

Thunes revient à Davos pour approfondir la collaboration et favoriser l'inclusion dans les divers systèmes financiers du monde entier

SINGAPOUR, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Thunes, l'autoroute intelligente qui permet de transférer de l'argent partout dans le monde, a rejoint la communauté des licornes du Forum économique mondial, un réseau d'entreprises triées sur le volet qui façonnent l'avenir des industries mondiales par leur forte croissance et leur orientation technologique. Dans le cadre du Centre pour les systèmes monétaires et financiers, la collaboration entre Thunes et le Forum économique mondial vise à promouvoir la connectabilité et l'accès de milliards d'utilisateurs finals dans le monde entier aux services financiers.

C'est la deuxième fois que Thunes participe aux initiatives du Forum économique mondial relatives au système financier et monétaire, en contribuant aux discussions mondiales sur les paiements numériques, l'innovation en matière d'infrastructures et la croissance économique inclusive. Thunes entre dans la communauté des licornes pour approfondir sa collaboration avec le Forum économique mondial et travailler aux côtés de leaders mondiaux et d'autres innovateurs à construire un écosystème financier mondial plus interopérable afin de faire progresser l'accès équitable aux services financiers.

Au cœur de ce travail se trouve le réseau mondial direct de Thunes, qui met en œuvre l'interopérabilité entre banques traditionnelles, portefeuilles mobiles et plateformes d'actifs numériques en assurant des paiements en temps réel dans 130 pays et 80 devises. Véritable pont entre ces deux mondes financiers autrefois séparés, Thunes donne aux personnes et aux entreprises du monde entier la possibilité de transférer de l'argent instantanément à un prix abordable, et favorise ainsi une parfaite inclusion financière des communautés locales et mondiales.

Peter De Caluwe, cofondateur et directeur général de Thunes, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être invités à intégrer la communauté des licornes du Forum économique mondial. Cette deuxième collaboration avec le Forum économique mondial signe une reconnaissance de l'impact significatif de notre réseau mondial direct sur la façon dont l'argent circule dans le monde. En reliant les systèmes financiers traditionnels, numériques et émergents, nous faisons tomber les barrières et facilitons la pleine participation d'un plus grand nombre de personnes, d'entreprises et de pays à l'économie mondiale. Nous sommes impatients de coopérer encore plus étroitement avec le Forum et ses autres partenaires à la construction de la prochaine génération d'infrastructures financières mondiales. »

Verena Kuhn, responsable des communautés d'innovateurs du Forum économique mondial, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir Thunes au sein de la communauté des licornes du Forum économique mondial. Le travail de Thunes pour améliorer l'interopérabilité entre les systèmes financiers illustre le type d'innovation nécessaire pour renforcer l'inclusion et la résilience des économies mondiales. Au moment où nous travaillons ensemble à promouvoir l'accès aux services financiers et à affermir les bases de l'économie numérique, le savoir-faire de Thunes dans la mise en place d'une infrastructure moderne de paiement transfrontière nous est extrêmement précieux. »

La société Thunes demeure attachée à sa mission : aider un milliard d'utilisateurs finals des marchés émergents à participer à l'économie mondiale. L'intégration de la communauté des licornes du Forum économique mondiale donne un écho à cette mission et confirme le rôle de l'entreprise, à l'avant-garde de l'innovation pour l'interopérabilité mondiale des paiements.

Contact :

WE Communications, [email protected]

Anna Birdsall-Strong, directrice de la marque et des relations publiques, [email protected]

À propos du Forum économique mondial

Le Forum économique mondial, dont l'objectif est d'améliorer l'état du monde, est l'organisation internationale chargée de la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Le Forum engage les principaux dirigeants politiques, chefs d'entreprises et leaders de la société civile à peser sur les divers programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. (www.weforum.org).

À propos de Thunes :

Thunes est l'autoroute intelligente qui fait circuler l'argent dans le monde entier. Son réseau direct mondial exclusif permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 130 pays et plus de 80 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de 7 milliards de portefeuilles mobiles, portefeuilles de cryptomonnaies stables et comptes bancaires dans le monde entier, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 320 modes de paiement différents. Thunes, dont le siège est à Singapour, possède des bureaux dans 14 villes, dont Atlanta, Barcelone, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Pékin, Riyad, San Francisco et Shanghai. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.thunes.com/

