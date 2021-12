Tianma dévoile quatre écrans micro-LED à la conférence 2021 de la Micro-LED Ecosystem Alliance

L'écran micro-LED épissé de 5,04" dispose de l'unité épissée présentant le nombre de PPI le plus élevé au monde, d'une résolution d'écran unique de 480*320, d'une taille de pixels de 222 um et d'un lecteur LTPS TFT. L'écran est conçu avec un « gate-on-array » (GOA) en pixels, tandis que la technologie de coupe de haute précision et l'emballage intégré permettent un affichage avec un espacement proche de 0 mm et un épissage infini 2*N. Les expositions comprennent des épissures à bord court en deux ou quatre pièces, toutes deux adaptées à divers scénarios.

Écran micro-LED transparent de 9,38"

Ce produit est le premier écran micro-LED au monde avec une petite taille de pixels et une transparence > 70 %, une résolution de 960*480, une taille de 222 um et un lecteur LTPS TFT.

L'écran transparent de deuxième génération de Tianma, basé sur la version de première génération qui a une transparence > 60 %, atteint une transmission plus élevée, une taille supérieure et une meilleure uniformité grâce à une conception optimisée des pixels et un processus d'empilage TFT raffiné. L'application la plus courante est l'affichage sur les fenêtres de voiture et les pare-brise.

Écran micro-LED flexible de 7,56"

Le premier écran micro-LED au monde avec une courbure de 5 mm est conforme aux spécifications techniques les plus strictes du monde. Cet écran adopte le substrat PI et le mode d'encapsulation flexible, qui est compatible avec les courbes concaves et convexes. Avec une résolution de 720*480, un PPI de 114 et un lecteur LTPS TFT, il est doté de couleurs riches pour des applications telles que les écrans automobiles.

Écran micro-LED rigide de 11,6"

Le premier écran micro-LED de taille moyenne à haute résolution au monde répond aux exigences des consoles ou des instruments automobiles haut de gamme : taille > 10" et PPI > 200. Avec une résolution de 2470*960, un PPI de 228 et un lecteur LTPS TFT, cet écran a de nombreuses applications dans les voitures et dans d'autres véhicules.

En réponse aux nouvelles exigences du marché, Tianma recherche constamment de nouvelles percées techniques

Avec l'émergence de nouvelles applications à l'ère de la 5G, les mises à niveau des produits d'affichage sont devenues une tendance inévitable dans l'industrie. Les micro-LED, une nouvelle génération de technologie d'affichage flexible relativement récente, présentent de plus grands avantages par rapport aux écrans LCD et OLED en termes de luminosité, de résolution, de contraste, de consommation d'énergie, de durée de vie et de stabilité thermique. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, les caractéristiques exceptionnelles de la technologie ouvrent la voie à plus de possibilités dans le domaine de l'affichage. En tant que fabricant de technologies innovantes, Tianma répond toujours aux nouvelles exigences du marché et recherche constamment des percées technologiques pour contribuer au développement de l'industrie de l'affichage.

À propos de Tianma

Tianma Microelectronics Co., Ltd. (Tianma) a été créée en 1983 et cotée à la Bourse de Shenzhen (000050.SZ) en 1995. Il s'agit d'une société de technologie innovante, spécialisée dans la fourniture d'une gamme complète de solutions d'affichage personnalisées et de service après-vente rapide. Tianma se concentre sur la fourniture d'écrans pour les terminaux mobiles intelligents, notamment les smartphones, les tablettes et les appareils portables avancés, ainsi que les écrans professionnels optimisés pour les applications automobiles ou médicales, les applications pour les terminaux de point de vente, celles utilisées pour les interfaces personne-machine, ainsi que d'autres applications industrielles. L'entreprise continue de développer des applications IdO ou de nouvelles applications pour les marchés émergents tels que les maisons intelligentes, les dispositifs portables intelligents et les capteurs pour offrir aux clients une meilleure expérience produit.

