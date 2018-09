TIDAL X: BROOKLYN powraca do Barclays Center 23 października 2018 r.

Czwarty doroczny koncert charytatywny wspierający reformę systemu sprawiedliwości

NOWY JORK, 5 września 2018 r. /PRNewswire/ -- W dniu dzisiejszym globalna platforma przesyłania strumieniowego muzyki i wideo TIDAL ogłosiła, że czwarty doroczny koncert charytatywny TIDAL X: BROOKLYN odbędzie się we wtorek, 23 czerwca w Barclays Center w Brooklynie w Nowym Jorku. W tym roku platforma odtwarzania strumieniowego wraz z partnerami wspiera reformę systemu sprawiedliwości w całym kraju. Sto procent dochodów ze sprzedaży biletów wesprze organizacje charytatywne prowadzące kampanie na rzecz reformy systemu sprawiedliwości, w tym REFORM i Equal Justice Initiative.

Począwszy od 12 po południu czasu wschodniego w dniu dzisiejszym członkowie TIDAL będą mieli dostęp do biletów na TIDAL X: BROOKLYN na stronie TIDAL.com/BROOKLYN lub przez aplikację TIDAL na urządzeniach mobilnych i komputerach. Pozostali chętni będą mogli nabyć bilety od piątku, 7 września od 12 po południu czasu wschodniego w serwisie Ticketmaster.

Od rozpoczęcia organizacji w roku 2015 koncerty charytatywne TIDAL X zebrały już ponad 10 milionów dolarów na kampanie związane ze sprawiedliwością społeczną, pomocą i odbudową po katastrofach i edukacją. Każdego roku ponad 30 międzynarodowych gwiazd i najbardziej obiecujący nowi artyści gromadzą się w celu niesienia wsparcia tym, którzy potrzebują pomocy. Stevie Wonder, Beyoncé, JAY-Z, Ms. Lauryn Hill, Jennifer Lopez, Kaskade, Fifth Harmony, Jessie Reyez, Alessia Cara, Flatbush Zombies, Victory Boyd i nie tylko przyłączyli się do wydarzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie TIDAL.com/BROOKLYN (zagnieżdżenie wideo możliwe jest poprzez kod dostępny na stronie: http://tdl.sh/TIDALXBKPresale).

Fani z całego świata mogą dowiedzieć się więcej i przyłączyć do oglądania koncertu oraz zbierania środków na stronie TIDAL.com/BROOKLYN.

Przekazywany strumieniowo koncert charytatywny jest kolejną inicjatywą TIDAL w zakresie działań filantropijnych i na rzecz kluczowych kwestii społecznych, które są ważne dla świata muzyki. Wśród inicjatyw pojawiły się między innymi Social Wave For Change Lil Wayne'a, TIDAL X: Money Talk Education Challenge T.I. oraz inicjatywy sprawiedliwości społecznej A$AP Ferg, The LOX, Damiana Marleya, Dec. 99th i nie tylko.

Media zainteresowane relacjonowaniem koncertu charytatywnego mogą ubiegać się o pozwolenie tutaj: https://goo.gl/forms/QiYCNVzZweoBXHTs2

O TIDAL



TIDAL to globalna platforma rozrywki i muzyki w posiadaniu artystów, która zbliża do siebie twórców i fanów poprzez niepowtarzalne, oryginalne treści i wydarzenia na wyłączność.

Dostępna w 53 krajach usługa odtwarzania strumieniowego ma ponad 57 milionów utworów i 235 000 wysokiej jakości wideo w katalogu, a także udostępnia oryginalne seriale wideo, podcasty, tysiące prowadzonych przez ekspertów list odtwarzania i usługę odkrywania artystów przez TIDAL Rising. Ze względu na zobowiązanie właścicieli platformy w zakresie utworzenia bardziej zrównoważonego modelu w branży muzycznej platforma TIDAL dostępna jest w opcji premium i HiFi, które obejmują dostęp do nagrań w jakości Master Quality Authenticated (MQA).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.tidal.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/739750/TIDAL_Logo.jpg

Related Links

http://www.tidal.com