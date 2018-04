Tiendeo : les offres numériques font augmenter la fréquentation des magasins de 225 %

L'omnicanal présente de nouveaux défis en matière d'obtention de mesures dans les campagnes marketing numériques, en particulier en raison de la difficulté de suivre le comportement hors ligne des utilisateurs. Tiendeo, le portail de premier plan pour les catalogues et offres en ligne géolocalisés, propose d'optimiser le calcul du RSI grâce à son outil Tiendeo Geotracking, qui analyse le processus d'achat des utilisateurs du moment où ils lisent un catalogue jusqu'à leur visite en magasin.

D'après les données recueillies par Tiendeo Geotracking, 11 % des utilisateurs de Tiendeo se rendent dans un magasin physique après avoir consulté des offres en ligne (conversion en magasin), soit 225 % de plus par rapport aux consommateurs qui ne sont pas exposés à des promotions numériques (levier). Chacune de ces visites donne aux marques un coût moyen de 1,3 € (coût par visite). Par secteur, le coût par visite moyen est plus faible dans les supermarchés, s'élevant à 1,02 €, tandis qu'il est plus élevé dans les magasins de bricolage, atteignant 1,89 €.

Outre ces mesures, les résultats de Tiendeo Geotracking suggèrent que les utilisateurs visitent des magasins dans les trois jours suivant leur consultation d'une brochure, et qu'ils y restent pendant en moyenne 18 minutes et 32 secondes - avec des variations entre les différents secteurs. À l'aide de ces données, les détaillants savent précisément combien de temps ils ont pour mener différentes actions dans le but de guider les clients potentiels dans la complétion du processus d'achat.

Grâce aux résultats liés à la conversion en magasin, au levier et au coût par visite, les détaillants peuvent calculer le RSI de leurs campagnes avec plus de précision. Ainsi, les marques peuvent optimiser leurs différentes stratégies de marketing en ligne et hors ligne dans le but d'atteindre pleinement leurs objectifs proposés.

À PROPOS DE TIENDEO

Tiendeo est un portail en ligne pour les catalogues et offres géolocalisés, fondé en 2011 à Barcelone (Espagne). À l'heure actuelle, la société est présente dans 35 pays et compte une audience de 35 millions d'utilisateurs par mois, qui génèrent 60 millions de visites. Le Financial Times et Statista ont récemment inclus Tiendeo dans leur classement des 1 000 entreprises européennes connaissant la croissance la plus rapide des cinq dernières années.

https://www.tiendeo.be

Contact auprès des médias :

Albada Santamaria Sala

albada.santamaria@tiendeo.com

+34-930-160-305

SOURCE Tiendeo