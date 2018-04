Tiendeo: Digitale aanbiedingen verhogen winkelverkeer met 225%

Het omnichannel biedt nieuwe uitdagingen als het gaat om het verkrijgen van statistieken in digitale marketingcampagnes, vooral vanwege de moeilijkheid om toezicht te houden op het offline gedrag van gebruikers. Tiendeo, het toonaangevende portaal voor geogelokaliseerde online catalogi en aanbiedingen, stelt zich als doel de ROI te berekenen via zijn Tiendeo Geotracking-tool, die het aankoopproces van gebruikers analyseert vanaf het moment dat ze de catalogus lezen tot ze naar de winkel komen.

Volgens de gegevens verzameld door Tiendeo Geotracking, gaat 11% van de Tiendeo-gebruikers naar een fysieke winkel na raadpleging van online aanbiedingen (conversie in de winkel), wat 225% meer is in vergelijking met consumenten die niet worden blootgesteld aan digitale promoties (stijging). Elk van deze bezoeken geeft merken een gemiddelde kostprijs van € 1,3 (kosten per bezoek). Per sector zijn de gemiddelde kosten per bezoek lager in supermarkten, namelijk € 1,02, terwijl deze in de doe-het-zelfsector hoger zijn en € 1,89 bedragen.

Naast deze statistieken geven de resultaten van Tiendeo Geotracking aan dat gebruikers een winkel binnen drie dagen na raadpleging van een brochure bezoeken en dat ze daar gemiddeld 18 minuten en 32 seconden blijven. Dit varieert van sector tot sector. Met deze gegevens weten retailers precies hoeveel tijd ze hebben om verschillende push-acties uit te voeren om potentiële klanten te begeleiden bij het aankoopproces.

Dankzij de resultaten met betrekking tot de conversie in de winkel, de stijging en de kosten per bezoek, kunnen retailers de ROI voor hun campagnes nauwkeuriger berekenen. Op deze manier kunnen merken hun verschillende online en offline marketingstrategieën optimaliseren om de voorgestelde doelstellingen te bereiken.

