Tiendeo: Oferty cyfrowe zwiększają ruch w sklepach o 225%

Omnichannel stawia nowe wyzwania w polu pozyskiwania wskaźników pochodzących z cyfrowych kampanii marketingowych w szczególności ze względu na trudność monitorowania zachowania użytkowników poza siecią. Tiendeo - wiodący portal geolokalizowanych, internetowych katalogów i ofert - proponuję optymalizację wyliczeń ROI przy pomocy narzędzia Tiendeo Geotracking, które analizuje proces zakupowy użytkowników od zapoznania się z katalogiem po wizytę w sklepie.

Według danych zebranych przez Tiendeo Geotracking 11% użytkowników Tiendeo odwiedza sklep fizyczny po przejrzeniu ofert online (konwersja do punktu sprzedaży - ang. in-store conversion), co stanowi o 225% większą liczbę niż w przypadku konsumentów, którzy nie wiedzieli o cyfrowej promocji (przyrost - ang. uplift). Każda z tych wizyt przynosi markom ok. 1,3 euro (cost per visit). W podziale na sektory CPV jest niższy w supermarketach (1,02 euro) natomiast w odniesieniu do sektora dla majsterkowiczów (DIY) osiąga już wyższe wartości (1,89 euro).

Poza tymi wskaźnikami Tiendeo Geotracking wskazuje, ze użytkownicy odwiedzają dany sklep w ciągu trzech dni od zapoznania się z gazetką i robią zakupy średnio przez 18 minut i 32 sekundy, przy czym wartości te zmieniają się zależnie od branży. Dzięki tym danym detaliści otrzymują dokładne dane na temat czasu, który muszą poświęcić na realizację różnych działań zachęcających potencjalnych klientów do finalizacji zakupu.

Wyniki w zakresie konwersji do punktu sprzedaży, przyrostu i CPV umożliwiają detalistom dokładniejsze wyliczenie ROI dla swoich kampanii. W ten sposób marki mogą optymalizować swoje strategie marketingu prowadzone w Internecie i poza nim w celu osiągnięcia zakładanych celów.

Tiendeo to internetowy portal skupiający geolokalizowane katalogi i oferty założony w 2011 r. w Barcelonie (Hiszpania). Obecnie platformę każdego miesiąca odwiedza 35 milionów użytkowników z 35 krajów, co przekłada się na 60 milionów odwiedzin. Financial Times i Statista ujęły niedawno Tiendeo w swoim rankingu 1.000 europejskich przedsiębiorstw, które w ciągu ostatnich pięciu lat rozwijały się najszybciej.

