TIFIN AMP annonce une scission avec un financement indépendant de série A, soutenu par Motive Partners et TIFIN

BOULDER, Colorado, et NEW YORK, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- TIFIN AMP , le partenaire d'intelligence artificielle (« IA ») pour la distribution moderne, est ravi d'annoncer la clôture réussie d'un financement de série A et la création d'un nouveau conseil indépendant de la société mère TIFIN .

Motive Ventures, la branche « venture » de Motive Partners , est en tête de ce tour de table. Cette décision marque une expansion de la collaboration entre TIFIN et Motive Partners, en s'appuyant sur l'investissement que Motive Partners a fait dans le financement de série D de TIFIN l'année dernière .

La plateforme de distribution intégrée de TIFIN AMP est la première du genre dans le secteur de la gestion d'actifs. Alimentée par un apprentissage automatique avancé et la science des données, elle permet aux sociétés de gestion d'actifs de premier plan de découvrir des opportunités inexploitées de distribution de fonds et de comptes gérés au sein de leur base de clients et de prospects existante. Grâce à ses fonctionnalités intégrées Nurture qui fournissent un retour d'information en temps réel, les gestionnaires d'actifs peuvent désormais concevoir leurs propres plateformes algorithmiques personnalisées qui apprennent et évoluent automatiquement lorsqu'elles ciblent les gestionnaires de patrimoine. Combinées aux données propres à TIFIN AMP, les capacités d'algo et de feedback peuvent changer la façon dont l'industrie distribue les produits aux conseillers et aux consommateurs.

Ramin Niroumand , directeur de Motive Ventures, a commenté : « Le secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs est à un point de basculement de l'IA. TIFIN AMP l'a remarqué bien avant que l'IA ne fasse l'objet d'autant d'intérêt. Leur forte croissance depuis leur lancement, combinée aux acteurs de poids dans leur pipeline, sont les raisons pour lesquelles nous croyons en AMP. »

Alvi Abuaf , partenaire industriel chez Motive Partners, qui siégera au conseil d'administration de TIFIN AMP, a déclaré : « AMP est en train de remodeler la façon dont les gestionnaires d'actifs et de fonds mènent la recherche de prospects et la hiérarchisation des approches d'une manière moderne et efficace. En agissant comme un partenaire d'IA externalisé, AMP aide les gestionnaires d'actifs dans leurs ventes et leur distribution à travers les produits, les segments et les zones géographiques en accédant à une combinaison convaincante d'ensembles de données. »

Vinay Nair , le fondateur et PDG de TIFIN, a ajouté : « TIFIN a construit des entreprises qui aident à connecter les gens aux produits et aux conseils. TIFIN AMP vise à façonner un nouveau paradigme pour la distribution des ETF, des fonds communs de placement, des comptes gérés et des investissements alternatifs avec une approche basée sur la demande des utilisateurs et l'IA. Nous sommes ravis d'annoncer son indépendance vis-à-vis de TIFIN avec le soutien stratégique de Motive, une société d'investissement composée d'investisseurs, d'opérateurs et d'innovateurs profondément expérimentés, pour soutenir la prochaine phase de croissance de TIFIN AMP. »

Depuis son lancement en décembre 2022, TIFIN AMP travaille avec des gestionnaires d'actifs de premier plan, révolutionnant leurs stratégies de distribution grâce au pouvoir de l'IA et de la science des données. Ensemble, ils ouvrent une nouvelle ère de sensibilisation, de génération de leads et de modernisation dans l'industrie.

À propos de Motive Partners

Motive Ventures est la branche d'investissement précoce de Motive Partners, qui se concentre sur les investissements dans les technologies financières, du pré-amorçage à la série A, en Amérique du Nord et en Europe. Motive Ventures est basée à Berlin, Londres et New York. Motive Partners est une société d'investissement spécialisée dans les investissements de capital-risque, de capital-développement et de rachat d'entreprises de services financiers et commerciaux basés sur la technologie. Motive Partners apporte une expertise, une connectivité et des capacités différenciées pour créer de la valeur à long terme dans les entreprises de technologie financière. De plus amples informations sur Motive Partners sont disponibles sur le site www.motivepartners.com .

À propos de TIFIN

TIFIN est une plateforme d'IA et d'innovation pour le patrimoine. TIFIN a été créée pour construire des expériences de gestion de patrimoine engageantes et intelligentes pour de meilleures vies financières.

TIFIN gère Magnifi , une marketplace axée sur le consommateur qui offre une personnalisation des investissements grâce à une intelligence de nouvelle génération et un assistant d'investissement IA ; TIFIN Wealth , un moteur IA qui permet une croissance organique pour les conseillers financiers, les entreprises patrimoniales et les fournisseurs de services financiers sur le lieu de travail grâce à des propositions d'investissement, à l'automatisation du marketing et à la science des données ; TIFIN AMP , une plateforme IA visant à moderniser la distribution pour les sociétés de gestion d'actifs ; et TIFIN Studios, une plateforme d'incubation pour la création de nouvelles entreprises.

