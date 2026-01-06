Timekettle dévoile les avancées de 2026 en matière d'interprétation assistée par l'IA, avec un sélecteur de moteur de traduction de pointe et une capture vocale par conduction osseuse de nouvelle génération

Les écouteurs intra-auriculaires phares W4 s'imposent comme le dispositif d'interprétation le plus précis jamais lancé

LAS VEGAS, 6 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Timekettle , le leader mondial de la communication multilingue alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui une mise à niveau majeure de son système, qui redéfinit les possibilités de la traduction en temps réel. Au cœur de cette avancée se trouve le nouveau sélecteur de moteur de traduction SOTA (State of the Art) (SOTA Translation Engine Selector) de Timekettle. Cette fonctionnalité, discrète mais déterminante, identifie dynamiquement et en temps réel le modèle de traduction optimal pour chaque combinaison de langues et chaque contexte conversationnel.

SOTA Translation Engine Selector

Bien qu'invisible pour l'utilisateur, l'impact est indéniable : on obtient en effet les traductions les plus rapides, les plus précises et les plus naturelles jamais délivrées par Timekettle, quels que soient l'accent, la structure grammaticale ou le style d'élocution. Cette mise à jour s'accompagne d'une amélioration de la conduction osseuse et de l'algorithme hybride, qui permet désormais une capture vocale encore plus nette et plus précise. L'algorithme améliore la pureté du signal vocal de l'utilisateur avant son traitement par le système de traduction.

Ensemble, ces avancées font des écouteurs intra-auriculaires d'interprétation W4 les plus précis de l'histoire de l'entreprise, surpassant les performances de pointe déjà dévoilées à l'IFA 2025 et laissant les concurrents loin derrière.

Comme il faut l'entendre pour le croire, cette innovation ainsi que l'ensemble de la gamme Timekettle peuvent être découverts tout au long du CES sur le stand de Timekettle [ LVCC, Hall Nord - n° 9163 ].

Un pas en avant dans la compréhension des machines : le SOTA Translation Engine Selector

Chaque paire de langues fonctionne selon ses propres règles : l'anglais vers le coréen ne suit pas la même logique que l'allemand vers l'anglais ; l'espagnol vers le chinois exige une segmentation, une prédiction et une compréhension du contexte différentes de celles du japonais vers le français. Le SOTA Translation Engine Selector de Timekettle résout ce problème fondamental en :

identifiant en temps réel la combinaison de langues et le contexte

sélectionnant du moteur d'IA spécialisé le mieux adapté à cette paire spécifique

ajustant chaque échange pour maximiser la précision, la fluidité et le naturel.

En pratique, c'est comme attribuer un « spécialiste natif » à chaque conversation. Cette capacité est rendue possible grâce au modèle linguistique avancé de Timekettle et à l'évolution permanente de sa plateforme Babel OS, désormais renforcée par de nouvelles couches d'apprentissage automatique entraînées à partir de millions d'échantillons linguistiques.

Le résultat : des traductions qui ressemblent moins à une mécanique « essayant » d'interpréter au bénéfice d'un système véritablement capable de saisir l'intention, le ton et la structure de ce qui est dit. Pour les utilisateurs de Timekettle, cela signifie que, quelle que soit la combinaison de langues, l'appareil sélectionne à chaque fois le moteur de traduction le plus pertinent selon le contexte, afin d'offrir une communication multilingue plus fiable, fluide et naturelle, sans appréhension, maladresse, ni hésitation, permettant à chacun de s'exprimer librement et avec confiance.

L'algorithme hybride et de conduction osseuse de nouvelle génération : une captation vocale optimisée pour une précision maximale

S'appuyant sur sa technologie exclusive de capteurs d'empreinte vocale par conduction osseuse, l'algorithme 2026 amélioré extrait des vibrations vocales plus nettes pour améliorer la pureté du signal, isoler plus efficacement le bruit dans les environnements agités et identifier plus finement les différents intervenants lors des échanges à plusieurs voix. Toutes ces améliorations se conjuguent pour offrir une entrée acoustique beaucoup plus claire, un prérequis essentiel pour toute traduction de haute précision, et pour garantir une restitution plus fidèle du sens. La qualité de la traduction IA étant directement liée à la qualité du son capté, cette mise à niveau se traduit par des performances renforcées dans toutes sortes de situations : réunions professionnelles, déplacements, interventions en salle de classe ou événements multilingues.

Déploiement sur l'ensemble de la gamme Timekettle

Début 2026, le SOTA Translation Engine Selector, l'algorithme hybride mis à jour et les évolutions renforcées de Babel OS seront progressivement déployés sur l'ensemble de la gamme Timekettle, notamment :

Fonctionnalités communes à l'ensemble du portefeuille Timekettle

Avec sa gamme croissante d'écouteurs intra-auriculaires et de traducteurs portables, Timekettle offre une expérience unifiée fondée sur une communication transparente, naturelle et en temps réel. Tous les appareils prennent en charge la traduction instantanée en 43 langues et 96 accents, couvrant plus de 95 % des régions du monde pour permettre des conversations fluides et ininterrompues partout sur la planète. Au quotidien, les utilisateurs bénéficient également d'une autonomie conçue pour accompagner les déplacements, le travail et les conversations multilingues prolongées.

Les modes de conversation de Timekettle restent identiques sur l'ensemble de la gamme et s'adaptent à chaque contexte. Le mode « One-on-One » permet à deux personnes de partager des écouteurs pour un échange fluide en face-à-face. Le mode « Listen & Play » enregistre l'audio via l'application et génère des traductions qu'il est possible de consulter ou de réécouter plus tard Le mode « Speak » permet aux utilisateurs de parler directement dans l'appareil et d'entendre clairement la traduction de leur discours via le haut-parleur du téléphone — une solution idéale pour les échanges en groupe, les interventions en salle de classe, les visites guidées ou les présentations.

Qu'il s'agisse d'écouteurs intra-auriculaires comme le W4 ou d'appareils portables comme le T1, l'écosystème Timekettle a été pensé pour rendre la communication multilingue plus simple, plus intuitive et adaptée à la quasi-totalité des scénarios.

« La précision est le fruit d'une collaboration parfaite entre le matériel et le logiciel », a déclaré Leal Tian, fondateur et PDG de Timekettle. « Avec l'arrivée de notre SOTA Translation Engine Selector et de l'algorithme de conduction osseuse nouvelle génération, nous portons cette synergie à un niveau supérieur. Le W4 devient l'appareil d'interprétation le plus précis que nous ayons jamais conçu et cette mise à niveau bénéficie à l'ensemble de notre écosystème. »

Disponibilité

La mise à niveau 2026 du SOTA Translation Engine Selector et de l'algorithme hybride amélioré sera disponible en janvier 2026 via des mises à jour sur les appareils Timekettle compatibles, avec un déploiement étendu à l'ensemble de la gamme tout au long du premier trimestre 2026. La gamme Timekettle est disponible à l'achat sur www.timekettle.co et sur Amazon. Les prix sont déclinés de la manière suivante : écouteurs intra-auriculaires d'interprétation W4 (349 USD), W4 Pro (449 USD), T1 AI Translator (299,99 USD), WT2 Edge (349,99 USD), écouteurs intra-auriculaires M3 (149,99 USD), et X1 Interpreter Hub (699,99 USD).

À propos de Timekettle

Depuis 2016, Timekettle est à la pointe de l'innovation dans le domaine de la communication interlinguistique pilotée par l'intelligence artificielle. Ses appareils primés sont utilisés par des voyageurs, des entreprises, des éducateurs et des équipes multilingues dans le monde entier. Ses produits, notamment les écouteurs intra-auriculaires d'interprétation W4 et W4 Pro, les séries WT2 Edge/W3, le X1 Interpreter Hub et le T1 AI Translator, permettent une communication transparente, naturelle et sécurisée dans pratiquement toutes les régions du monde.

