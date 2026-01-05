Timekettle объявляет о прорывах 2026 года в области перевода на основе ИИ, представляя свою технологию State-of-the-Art Translation Engine Selector и захват голоса костной проводимости нового поколения

Флагманские наушники W4 стали самым точным переводчиком из когда-либо выпущенных

ЛАС-ВЕГАС, 6 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Timekettle , мировой лидер в области межъязыковой коммуникации на основе искусственного интеллекта, сегодня объявляет о крупном общесистемном обновлении, которое переопределяет возможности перевода в режиме реального времени. Центральное место в этом скачке вперед занимает новая технология SOTA (State of the Art) Translation Engine Selector от Timekettle, скрытая, но преобразующая способность, которая динамически определяет оптимальную модель перевода для каждой языковой пары и разговорного сценария в режиме реального времени.

SOTA Translation Engine Selector

Несмотря на то, что это невидимо для пользователя, влияние безошибочно: самый быстрый, самый точный и самый естественный перевод, который когда-либо выполнял Timekettle, независимо от акцента, грамматической структуры или стиля речи. Это обновление поставляется вместе с улучшенным алгоритмом Bone-Conduction & Hybrid Algorithm, который теперь предлагает еще более чистый и точный захват голоса, улучшая чистоту голосового сигнала пользователя до того, как он достигнет системы перевода.

Вместе эти достижения делают флагманские наушники-переводчики W4 самыми точными в истории компании, превосходя уже ведущие в отрасли характеристики, продемонстрированные на IFA 2025, что оставляет конкурентов далеко позади в переводе.

Так как верить нужно только своим ушам, это нововведение вместе с полным ассортиментом Timekettle можно испытать на выставке CES на стенде Timekettle [ LVCC, North Hall — 9163 ].

Прыжок вперед в машинном понимании: SOTA Translation Engine Selector

Различные языковые пары ведут себя как совершенно разные системы — английский-корейский следует другой логике, чем немецкий-английский; испанский-китайский требует другой сегментации, предсказания и контекстного вывода, чем японский-французский. SOTA Translation Engine Selector от Timekettle решает эту фундаментальную проблему следующим образом:

Обнаружение языковой пары и контекста в режиме реального времени

Выбор специализированного ИИ-движка, наиболее подходящего для этой конкретной пары

Оптимизация точности, беглости и естественности для каждого обмена

Это равносильно назначению «специалиста — носителя языка» для каждого разговора. Эта возможность стала возможной благодаря продвинутой большой языковой модели Timekettle и продолжающейся эволюции платформы Babel OS, которая теперь обновляется новыми слоями машинного обучения, обученными на миллионах лингвистических образцов.

Результат: переводы, которые звучат не как машина, «пытающаяся» интерпретировать, а как система, которая искренне понимает намерение, тон и структуру того, что говорится. Для пользователей Timekettle это означает, что независимо от того, на каких языках они говорят, Timekettle всегда может сопоставить их с лучшими в мире механизмами перевода, чтобы удовлетворить их потребности, позволяя им наслаждаться самым точным межъязыковым общением без страха, неловкости или колебаний; действительно выражать себя смело и общаться естественно.

Алгоритм Bone-Conduction & Hybrid Algorithm нового поколения: превосходный захват голоса для превосходной точности

Опираясь на запатентованную технологию датчика костной проводимости, усовершенствованное обновление алгоритма 2026 года извлекает более чистые голосовые вибрации для улучшения чистоты сигнала, более эффективно изолирует шум в хаотичных средах и более точно идентифицирует говорящих во время многоголосных разговоров. Эти усовершенствования работают вместе, чтобы обеспечить гораздо более четкий акустический вход — основу любого высокоточного перевода — и гарантировать, что система получает смысл с исключительной точностью. Поскольку качество перевода ИИ зависит только от звука, который он получает, это обновление значительно повышает производительность на деловых встречах, в поездках, в классах и на многоязычных мероприятиях.

Развертывание по всему ассортимента Timekettle

Начиная с начала 2026 года технология SOTA Translation Engine Selector, обновленный алгоритм Hybrid Algorithm и расширенные усовершенствования Babel OS будут внедрены во все семейство продуктов Timekettle, в том числе:

Общие возможности в ассортименте Timekettle

Благодаря своей расширяющейся линейке наушников и портативных переводчиков Timekettle обеспечивает единый опыт, основанный на бесшовном, естественном общении в режиме реального времени. Все устройства поддерживают мгновенный перевод на 43 языка и 96 акцентов, охватывая более 95% регионов мира, чтобы обеспечить бесперебойные разговоры в любой точке мира. Пользователи также получают выгоду от практичности в течение всего дня благодаря долговечной работе батареи, предназначенной для путешествий, бизнеса и расширенного многоязычного взаимодействия.

Режимы разговора Timekettle одинаковы во всем ассортименте, предлагая гибкие способы общения в разных настройках. Режим «один на один» позволяет двум людям использовать наушники для естественного диалога лицом к лицу. Режим прослушивания и воспроизведения записывает устный звук через приложение и предоставляет переводы, которые можно просмотреть или воспроизвести позже. Режим разговора позволяет пользователям говорить в свое устройство и четко транслировать речь через динамик телефона, что идеально подходит для групповых обсуждений, класса, экскурсий или презентаций.

Независимо от того, используете ли вы наушники, такие как W4, или портативные устройства, такие как T1, экосистема Timekettle разработана таким образом, чтобы сделать многоязычное общение легким, интуитивно понятным и адаптируемым практически к любому сценарию.

«Точность — это результат идеального сотрудничества между аппаратным и программным обеспечением, — сказал Леал Тиан (Leal Tian), основатель и генеральный директор Timekettle. — С внедрением нашей технологии SOTA Translation Engine Selector и алгоритма костной проводимости нового поколения мы подняли это сотрудничество на новый уровень. W4 становится самым точным устройством для перевода, которое мы когда-либо создавали, и это обновление укрепляет каждый продукт в нашем портфеле».

Доступность

Обновление SOTA Translation Engine Selector 2026 года и расширенный гибридный алгоритм начнут развертываться с помощью беспроводных обновлений на поддерживаемых устройствах Timekettle начиная с января 2026 года с полным портфелем, поддерживаемым в течение первого квартала. Портфель Timekettle доступен для покупки на www.timekettle.co и Amazon. Цены включают: наушники-переводчики W4 (349 дол. США), W4 Pro (449 дол. США), переводчик на основе ИИ T1 (299,99 дол. США), WT2 Edge (349,99 дол. США), M3 Earbuds (149,99 дол. США) и X1 Interpreter Hub (699,99 дол. США).

О компании Timekettle

С 2016 года Timekettle внедряет инновации в межъязыковую коммуникацию, основанную на искусственном интеллекте, с отмеченными наградами устройствами, используемыми путешественниками, предприятиями, преподавателями и многоязычными командами по всему миру. Продукты компании, включая наушники-переводчики W4 и W4 Pro, серию WT2 Edge/W3, X1 Interpreter Hub и переводчик на основе ИИ T1, обеспечивают бесперебойную, естественную и безопасную связь практически во всех регионах мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2854251/SOTA_translation_engine_release.jpg