Timekettle vyhlasuje prelomové objavy v oblasti interpretácie pomocou AI na rok 2026 - uvádza svoj najmodernejší prekladací nástroj a zachytávanie hlasu kostným snímaním novej generácie
Jan 06, 2026, 03:33 ET
Vlajkové slúchadlá W4 sa stali najpresnejším tlmočníckym zariadením uvedeným na trh
LAS VEGAS, 6. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Timekettle, globálny líder v oblasti komunikácie medzi rôznymi jazykmi s podporou AI, dnes oznamuje rozsiahlu aktualizáciu celého systému, ktorá nanovo definuje možnosti prekladu v reálnom čase. Ústredným prvkom tohto pokroku je nový prekladací systém SOTA (State of the Art) Translation Engine Selector od spoločnosti Timekettle. Ide o skrytú, ale transformačnú funkciu, ktorá dynamicky identifikuje optimálny prekladový model pre každú dvojicu jazykov a konverzačný scenár v reálnom čase.
Hoci je pre používateľa neviditeľný, má nesmierny dopad: najrýchlejšie, najpresnejšie a najprirodzenejšie preklady, aké kedy Timekettle poskytol, bez ohľadu na prízvuk, gramatickú štruktúru alebo štýl reči. Táto aktualizácia prichádza spolu s vylepšeným algoritmom kostného snímania a hybridným algoritmom, ktorý teraz ponúka ešte čistejší a presnejší záznam hlasu zlepšením čistoty hlasového signálu používateľa skôr, ako sa dostane do prekladového kanála.
Vďaka týmto vylepšeniam sú vlajkové slúchadlá W4 Interpreter Earbuds najpresnejšie v histórii spoločnosti a prekonávajú už aj tak špičkový výkon v odvetví, ktorý bol predstavený na IFA 2025 a zanecháva konkurenciu stratenú v preklade.
Keďže počuť na vlastné uši znamená veriť, túto inováciu spolu s celým portfóliom Timekettle si môžete pozrieť počas celého veľtrhu CES na stánku Timekettle [LVCC, North Hall — 9163].
Skok vpred v strojovom porozumení: SOTA Translation Engine Selector
Rôzne jazykové páry sa správajú ako úplne odlišné systémy – preklad z angličtiny do kórejčiny nasleduje inú logiku ako preklad z nemčiny do angličtiny; preklad zo španielčiny do čínštiny vyžaduje inú segmentáciu, predikciu a kontextovú inferenciu ako preklad z japončiny do francúzštiny. SOTA Translation Engine Selector od Timekettle rieši tento základný problém tým, že:
- Detekuje dvojicu jazykov a kontext v reálnom čase
- Vyberá špecializovaný engin AI, ktorý najlepšie vyhovuje danej dvojici
- Optimalizuje presnosť, plynulosť a prirodzenosť každej komunikácie
Ide o ekvivalent priradenia „rodeného špecialistu" ku každej konverzácii. Túto schopnosť umožňuje pokročilý veľký jazykový model (Large Language Model) od spoločnosti Timekettle a prebiehajúci vývoj platformy Babel OS, ktorá je teraz aktualizovaná o nové vrstvy strojového učenia, ktoré sú trénované na miliónoch jazykových vzoriek.
Výsledok: preklady, ktoré znejú menej ako stroj, ktorý „sa snaží" tlmočiť – a skôr ako systém, ktorý skutočne rozumie zámeru, tónu a štruktúre toho, čo sa hovorí. Pre používateľov Timekettle to znamená, že bez ohľadu na to, akými jazykmi hovoria, Timekettle im vždy dokáže nájsť tie najlepšie svetové prekladateľské nástroje, ktoré uspokoja ich potreby, a umožní im vychutnať si najpresnejší zážitok komunikácie medzi rôznymi jazykmi bez strachu, trápnosti či váhania; aby sa mohli vyjadrovať skutočne smelo a komunikovať prirodzene.
Kostné snímanie a hybridný algoritmus novej generácie: Vynikajúci hlasový záznam pre vynikajúcu presnosť
Vylepšený algoritmus 2026, ktorý vychádza z vlastnej technológie senzora kostnej hlasovej stopy, extrahuje čistejšie hlasové vibrácie, čím zlepšuje čistotu signálu, účinnejšie izoluje šum v rušnom prostredí a presnejšie identifikuje hovoriacich pri viachlasných konverzáciách. Tieto vylepšenia spolupracujú na poskytovaní oveľa jasnejšieho akustického vstupu – základu každého vysoko presného tlmočenia – a zaisťujú, že systém zachytáva význam s výnimočnou vernosťou. Keďže kvalita prekladu AI môže byť len taká dobrá, ako zvuk, ktorý prijíma, táto aktualizácia dramaticky zvyšuje výkon pri obchodných stretnutiach, cestovaní, v triedach a na viacjazyčných podujatiach.
Zavádzanie v celom portfóliu produktov Timekettle
Začiatkom roka 2026 bude v celom produktovom rade Timekettle zavedený SOTA Translation Engine Selector, aktualizovaný hybridný algoritmus a rozšírené vylepšenia Babel OS, vrátane produktov:
- W4 Interpreter Earbuds: Aktuálne najpresnejšie spotrebiteľské prekladacie slúchadlá z dielne Timekettle
- W4 Pro: Produkt určený na profesionálne stretnutia a podnikové použitie
- T1 AI Translator: Najrýchlejší offline prekladač na svete teraz kombinuje Edge AI s nástrojom SOTA Engine Selector, aby zvýšil presnosť nad rámec svojho už aj tak špičkového offline výkonu a ultrarýchlej 0,2-sekundovej doby odozvy.
- WT2 Edge, M3 Earbuds, a X1 Interpreter Hub: Každý z nich získava vylepšenia v predikcii kontextu, segmentácii obsahu a tonálnej interpretácii
Zdieľané schopnosti v rámci portfólia Timekettle
V rámci svojho rozširujúceho sa sortimentu slúchadiel do uší a ručných prekladačov poskytuje Timekettle jednotný zážitok založený na bezproblémovej, prirodzenej komunikácii v reálnom čase. Všetky zariadenia podporujú okamžitý preklad v 43 jazykoch a 96 prízvukoch, čím pokrývajú viac ako 95 % globálnych regiónov. Umožňujú tak plynulé a nerušené konverzácie kdekoľvek na svete. Používatelia profitujú aj z celodenného praktického použitia s dlhou výdržou batérie určenou na cestovanie, podnikanie a dlhé viacjazyčné interakcie.
Konverzačné režimy Timekettle sú v celom portfóliu konzistentné a ponúkajú flexibilné spôsoby komunikácie v rôznom prostredí. Režim One-on-One umožňuje dvom ľuďom zdieľať slúchadlá pre plynulý dialóg tvárou v tvár. Režim Listen & Play nahráva hovorený zvuk prostredníctvom aplikácie a poskytuje preklady, ktoré si môžete skontrolovať alebo prehrať neskôr. Režim Speak umožňuje používateľom hovoriť do zariadenia a nechať si preloženú reč jasne vysielať cez reproduktor telefónu, čo je ideálne pre skupinové diskusie, vzdelávanie v triede, prehliadky alebo prezentácie.
Či už používate slúchadlá do uší ako W4 alebo vreckové zariadenia ako T1, ekosystém Timekettle je navrhnutý tak, aby viacjazyčná komunikácia bola jednoduchá, intuitívna a prispôsobila sa takmer každej situácii.
„Presnosť je výsledkom dokonalej spolupráce medzi hardvérom a softvérom," povedal Leal Tian, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Timekettle. „So zavedením nášho systému SOTA Translation Engine Selector a algoritmu kostného snímania novej generácie sme túto spoluprácu pozdvihli na novú úroveň. W4 sa stáva najpresnejším tlmočníckym zariadením, aké sme kedy vytvorili – a táto aktualizácia vylepšuje každý produkt v našom portfóliu."
Dostupnosť
Aktualizácia SOTA Translation Engine Selector 2026 a vylepšený hybridný algoritmus sa začnú zavádzať prostredníctvom bezdrôtových aktualizácií na podporovaných zariadeniach Timekettle od januára 2026, pričom celé portfólio získa podporu do konca prvého štvrťroka. Portfólio Timekettle si môžete zakúpiť na stránke www.timekettle.co a Amazone. Ceny zahŕňajú W4 Interpreter Earbuds (349 $), W4 Pro (449 $), T1 AI Translator (299,99 $), WT2 Edge (349,99 $), M3 Earbuds (149,99 $) a X1 Interpreter Hub (699,99 $).
O spoločnosti Timekettle
Od roku 2016 je spoločnosť Timekettle lídrom v oblasti inovácií v komunikácii medzi rôznymi jazykmi s podporou AI a ponúka oceňované zariadenia, ktoré používajú cestovatelia, firmy, pedagógovia a viacjazyčné tímy po celom svete. Jej produkty – vrátane slúchadiel do uší W4 a W4 Pro Interpreter Earbuds, série WT2 Edge/W3, prekladačov X1 Interpreter Hub Interpreter Hub a T1 AI Translator – poskytujú plynulú, prirodzenú a bezpečnú komunikáciu takmer vo všetkých regiónoch sveta.
