Timekettle kündigt das HybridComm 3.0 Upgrade an und läutet damit eine neue Ära in der KI-Übersetzungstechnologie ein, die dem Menschen sehr nahe kommt

SHENZHEN, China, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle freut sich, die Veröffentlichung seines neuesten Software-Upgrades, der AI Semantic Segmentation (semantische Segmentierung durch KI), bekannt zu geben. Basierend auf der innovativen TurboFast Technologie unter HybridComm 3.0 von Timekettle setzt AI Semantic Segmentation einen neuen Standard in der Echtzeit-Sprachübersetzung und festigt damit Timekettles Position als Experte für KI-Übersetzer-Ohrhörer.

HybridComm 3.0 upgrade - the AI Semantic Segmentation

Als Pionier und Innovator im Bereich der sprachübergreifenden Kommunikationslösungen hat Timekettle diesen Bereich durch innovative Produkte unermüdlich vorangetrieben und damit ein bedeutendes Kapitel bei den KI-Übersetzungsgeräten aufgeschlagen. Nachdem Timekettle zunächst tragbare Übersetzer für einfache Gespräche anbot, gelang der Durchbruch mit den WT2 Plus Übersetzer-Ohrhörern, der mit HybridComm 1.0 für nahtlose Einwegübersetzung und einem Lautsprechermodus für erweiterte Kommunikation ausgestattet ist. Die anschließende Einführung des WT2 Edge Echtzeit-Übersetzer-Kopfhörers mit HybridComm 2.0 ermöglichte natürliche, bidirektionale Gespräche. Die jüngste Weiterentwicklung von HybridComm 3.0 mit AI Semantic Segmentation steigert die Effizienz und Genauigkeit der Übersetzung erheblich und läutet damit eine neue Ära der KI-Übersetzungstechnologie ein, die nahezu menschlich ist.

AI Semantic Segmentation nutzt die fortschrittliche TurboFast-Technologie und sorgt für eine nahtlose und sofortige Übersetzung, indem sie die übersetzte Sprache perfekt an den Rhythmus des Sprechers anpasst und das Problem der verzögerten Übersetzung in wichtigen Kommunikationsszenarien beseitigt. Es beginnt mit dem Erfassen der Kernbedeutung von Sätzen. Sobald sie sich eng an die „völlig korrekte" Benchmark anpasst, beginnt sie mit der Übersetzung, während die Originalstimme weiterverarbeitet wird, so dass die Nutzer den übersetzten Ton früher hören können.

Dank AI Semantic Segmentation konnte die Verzögerung beim Empfang der übersetzten Audiodaten um 200 % reduziert werden, so dass die Echtzeit-Übersetzungsfunktionen mit denen des Live-Dolmetschens gleichziehen. Ein kürzlich durchgeführter interner Test hat ergeben, dass mit AI Semantic Segmentation eine übersetzte Rede nur um einen Satz verzögert wird, während bei anderen herkömmlichen Sprachübersetzungsgeräten erhebliche Verzögerungen von 30 bis 40 Sekunden auftreten können.

Diese erhebliche Verkürzung der Wartezeit um mehr als 20 Sekunden hat die kontinuierliche Kommunikation revolutioniert. Stellen Sie sich einen Konferenzraum vor, in dem die Teilnehmer die Übersetzung eines Satzes sofort hören können, wenn der Redner den nächsten Satz beginnt. Ein solcher nahtloser Kommunikationsfluss markiert eine neue Ära der sprachübergreifenden Interaktion und ebnet den Weg für eine stärker vernetzte Welt.

AI Semantic Segmentation ist ab sofort auf den Timekettle WT2 Edge Echtzeit-Übersetzer-Kopfhörern, den M3 Language Übersetzer-Kopfhörern und dem X1 AI Interpreter Hub verfügbar –derzeit im Einzelgesprächsmodus, „Listen & Play"-Modus und im „Ask & Go"-Modus, und ab dem 28. Juni im Modus „Sprachanrufe" und mehr, sobald bestehende Nutzer die neuesten Software-Updates installiert haben.

Informationen zu Timekettle

Timekettle wurde 2016 gegründet und widmet sich der Förderung der sprachübergreifenden Kommunikation durch innovative Produkte und Lösungen. Timekettle wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der CES Innovation Award, der iF Design Award und der Japan Good Design Award. Die Produkte von Timekettle erfüllen mit Stolz die Anforderungen an die sprachübergreifende Kommunikation in einer Vielzahl von Benutzerszenarien, z. B. beim Leben im Ausland, auf Reisen, in mehrsprachigen Meetings und Klassenzimmern sowie in der Fertigung und Logistik und darüber hinaus. Mit einer soliden Nutzerdatenbank von mehr als 400.000 Personen setzt Timekettle seine Reise als weltweites KI-Übersetzungsgerät Nr. 1 fort.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.timekettle.co/ oder wenden Sie sich bitte an [email protected].

